มีสิทธิ์โดนล้อ!กัมพูชาโวศก.ขยายตัวเหนือไทยเท่าตัว4ปีซ้อน อีกไม่นานจะไล่บี้ติดๆ

กัมพูชาอวดอ้างเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวในอัตราเหนือกว่าไทยราวๆเท่าตัว ต่อเนื่อง 4 ปีติด อ้างอิงข้อมูลของทางการและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ พร้อมระบุแนวโน้มดังกล่าว ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไป อีกไม่นานอาจเห็นช่องว่างการพัฒนาที่ค่อนข้างห่างระหว่าง 2 ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มแคบลง
รายงานข่าวของขแมร์ทูเดย์ ระบุว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) ที่แท้จริงของกัมพูชา ประมาณการว่าแตะระดับ 6.0% ในปี 2024 ส่วนไทยขยายตัวแค่ราวๆ 2.5% ถึง 2.9%
ย้อนกลับไปในช่วงหลังสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโรคระบาดใหญ่โควิด-19 เศรษฐกิจของกัมพูชาขยายตัว 3.1% ในปี 2021 , 5.1% ในปี 2022 และ 5.0% ในปี 2023 สวนทางกับไทยที่ขยายตัวเพียง 1.6%, 2.6% และ 2.2% ตามลำดับ
ทั้งนี้ทางขแมร์ทูเดย์ อ้าง SEA Metropolis สื่อดิจิทัล เน้นว่า "อัตราการเติบโตของกัมพูชาสูงกว่าไทยเกือบเท่าตัวอย่างต่อเนื่อง ถ้าแนวโน้มดังกล่าวยังเป็นเช่นนี้ต่อไปในอีกไม่กีปี กัมพูชาอาจสามารถลดช่องว่างการพัฒนากับไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ"
ขแมร์ทูเดย์ อ้างความเห็นของพวกนักวิเคราะห์ชี้ว่ามีหลายปัจจัยที่ขับเคลื่อนอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจกัมพูชา ในนั้นรวมถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของภาคการผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ, การฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยว และจีนยกระดับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงผลกระโยชน์ทางการค้าจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(RCEP) ส่วนไทยยังคงเผชิญกับปัญหาความท้าทายด้านโครงสร้าง อย่างเช่นอายุประชากร, หนี้ครัวเรือนระดับสูง และอุปสงค์ที่ซบเซาในการส่งออกสินค้าประเภทรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
รายงานของขแมร์ทูเดย์ ปิดท้ายว่า ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ที่ขยายตัวเร็วกว่าไทยเป็นอย่างมาก โดยอัตรารายปีอยู่เหนือกว่าเพื่อนบ้านแห่งนี้เกือบเท่าตัว ช่องว่างทางเศรษฐกิจยังคงมีอยู่อย่างมาก แต่กัมพูชาเริ่มลดระยะห่างดังกล่าวได้อย่งต่อเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา
(ที่มา:ขแมร์ทูเดย์)