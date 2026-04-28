สื่อเขมรหัวร้อน!โซเชียลไทยติด#Scambodia อ้างคำเตือนสถานทูตจีนโบ้ยไทย'ต้นทางสแกม'

สื่อเขมรแสดงความไม่พอใจผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ของไทย ต่อกรณีติดแฮชแท็ก Scambodia ออกโรงตอบโต้ ชี้ว่าเครือข่ายสแกมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกัมพูชาเท่านั้น มันไม่ได้เป็นประเด็นท้องถิ่น แต่เป็นปัญหาระดับภูมิภาคที่ส่งผลกระทบกับประเทศอาเซียนหลายชาติ ในนั้นรวมถึงไทยเอง อ้างถึงความเคลื่อนไหวของรัฐบาลจีนที่เพิ่งออกคำเตือนระดับสูงอย่างลับๆในเรื่องความเสี่ยงตกเป็นเป้าหมายของเครือข่ายหลวกลวง ไม่ใช่กับกัมพูชาแต่เป็นไทย
ท่ามกลางแฮชแท็ก #Scambodia ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในพวกผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของไทย มันสร้างความไม่พอใจอย่างมากแก่สื่อมวลชนกัมพูชา โดยสำนักข่าวหลายแห่งพากันรายงานว่า ในระหว่างที่ชาวเน็ตไทยมัวง่วนอยู่กับการเยาะเย้ยถางถาง ขณะเดียวกันนั้นทางรัฐบาลจีนได้ออกคำเตือนระดับสูงอย่างลับๆในเรื่องความเสี่ยงสแกม ซึ่งไม่ใช่กับกัมพูชาแต่เป็นกับไทยเอง
ขแมร์ทูเดย์และสำนักข่าวเคพีที รวมถึงขแมร์ไทม์ส ต่างระบุว่าระหว่างที่นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน เดินทางเยือนกรุงเทพๆเมื่อเร็วๆนี้ ทางสถานทูตของจีนได้เผยแพร่คำเตือนที่หนักหน่วงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เน้นว่า "ไม่นานที่ผ่านมา มีพลเมืองจีนจำนวนมากถูกล่อล่วงไปยังพื้นที่ต่างๆตามแนวชายแดนไทย-พม่า เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางอาญา จึงขอให้นักเดินทางใช้ความระมัดระวัง" สื่อกัมพูชารายงาน พร้อมเน้นว่าประกาศเตือนดังกล่าวเจาะจงไปที่เมืองหลวงของไทย ไม่ใช่กัมพูชา
สื่อเขมรกล่าวอ้างต่อว่าความแตกต่างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง จีนไม่ได้ออกคำเตือนเช่นนี้โดยไม่ไตร่ตรองล่วงหน้า เนื่องจาก หวัง อี้ เพิ่งเดินทางออกจากกัมพูชา ประเทศที่เขาเรียกร้องกำจัดศูนย์หลอกลวงให้หมดสิ้น คำเตือนที่มีต่อไทยบ่งชี้นัยสำคัญอย่างชัดเจนว่า วิกฤตสแกมได้ลุกลามออกไปนอกกัมพูชา และพื้นที่ต่างๆตามแนวชายแดนของไทยก็เป็นแหล่งบ่มเพาะโครงสร้างพื้นฐานทางอาชญากรรมนี้เช่นเดียวกัน
ทางสื่อมวลชนกัมพูชาอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของไทยก็ยอมรับข้อเท็จจริงนี้ ตามหลังเหตุปะทะติดอาวุธตามแนวชายแดนกัมพูชา เจ้าหน้าที่ไทยบอกเองว่าเครือข่ายสแกมเมอร์ได้ให้เงินสนับสนุนการโจมตีทหารไทย มอบจุดปล่อยโดรน จุดประจำการพลซุ่มยิงและฐานที่ตั้งปืนใหญ่ นับตั้งแต่นั้นกองทัพไทยได้ยึดเขตล้อมรั้วสแกมใหญ่ๆในดินแดนไทย ในนั้นรวมถึงกาสิโน โอร์เสม็ด ในจังหวัดสุรินทร์
ในรายงานของสื่อมวลชนกัมพูชาหลายแห่ง ชี้ว่าความพยายามติดแฮชแท็ก #Scambodia สะท้อนถึงความอยากกล่าวโทษอยู่เหนือการดำเนินงานประสานงาน ไทยชี้นิ้วกล่าวโทษกัมพูชา ส่วนจีนชี้นิ้วไปที่ชายแดนไทย ในขณะที่ปฏิบัติการสแกมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วภูมิภาค
(ที่มา:ขแมร์ทูเดย์/เคทีพี)