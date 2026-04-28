ทรัมป์เรียกประชุมด่วนพิจารณาข้อเสนอยุติสงครามของอิหร่าน แต่มองเตหะรานแค่พยายาม'ซื้อเวลา'

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ หารือข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติสงครามกับเตหะราน กับบรรดาผู้ช่วยด้านความมั่นคงระดับสูงของเขาในวันจันทร์(27เม.ย.) ในขณะที่ความขัดแย้งที่ยังคงอยู่ในภาวะชะงักงัน กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกระแสอุปทานพลังงานที่ไหลออกมาจากภูมิภาคตะวันออกกลาง
แหล่งข่าวอิหร่านเปิดเผยก่อนหน้านี้ในวันจันทร์(27เม.ย.) ว่าเตหะรานได้ยื่นข้อเสนอใหม่ ซึ่งจะไม่มีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจนกว่าสงครามจะยุติลงและข้อพิพาทเกี่ยวกับการเดินเรือออกจากอ่าวเปอร์เซียคลี่คลาย ดูเหมือนจะไม่เป็นที่พึงพอใจแก่สหรัฐฯเท่าไหร่ เนื่องจากวอชิงตันต้องการจัดการกับประเด็นนิวเคลียร์ตั้งแต่แรกเริ่ม
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯเชื่อว่าอิหร่านแค่พยายามซื้อเวลา "เราไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาทำแบบนี้" เขาให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ "พวกเขาเป็นนักเจรจาที่ดี พวกเขาเป็นนักเจรจาที่มีประสบการณ์มากๆ เราจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจในทุกข้อตกลงที่ทำ ข้อตกลงใดๆที่ทำจำเป็นต้องสามารถเข้าขัดขวางพวกเขาได้ทุกเมื่อ จากการพุ่งทะยานอย่างรวดเร็งมุ่งหน้าสู่การมีอาวุธนิวเคลียร์"
ความหวังเกี่ยวกับการกอบกู้การเจรจาสันติภาพลดลงไป นับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แถลงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ว่าเขายกเลิกส่ง สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษและ จาเรด คุชเนอร์ ลูกเขยของเขา ไปยังอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน ประเทศที่ อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เดินทางเข้าๆออกๆในช่วงสุดสัปดาห์
อารากชี ยังได้เดินทางเยือนโอมาน และในวันจันทร์(27เม.ย.) เขามุ่งหน้าไปยังรัสเซีย พบปะกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน และได้รับคำพูดสนับสนุนจากพันธมิตรเก่าแก่แห่งนี้
ด้วยคู่สงครามมีจุดยืนห่างไกลกันอย่างมากในประเด็นต่างๆ ในนั้นรวมถึงความทะเยอทะยานทางนิวเคลียร์ของเตหะรานและการเข้าถึงช่องแคบฮอร์มุซที่มีความสำคัญยิ่ง ทำให้ราคาน้ำมันกลับสู่ขาขึ้น และพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ในวันจันทร์(27เม.ย.)
ทรัมป์ พบปะกับทีมงานด้านความมั่นคงในตอนเช้าวันจันทร์(27เม.ย.) "มีการพูดคุยหารือในตอนเช้าวันนี้ ฉันไม่ต้องการพูดถึงรายละเอียดล่วงหน้า และพวกคุณจะได้รับฟังมันโดยตรงจากประธานาธิบดีในประเด็นนี้เร็วๆนี้ ฉันมั่นใจ" แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาวระบุ
อารากชี ให้สัมภาษณ์กับพวกผู้สื่อข่าวในรัสเซีย ว่าทรัมป์เป็นฝ่ายร้องขอเจรจา เพราะว่าสหรัฐฯไม่บรรลุเป้าหมายใดๆที่ตั้งไว้
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่าน ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนามบอกกับรอยเตอร์ว่า ข้อเสนอที่อารากชียื่นผ่านอิสลามาบัดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ได้วางแผนเจรจาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยประเด็นนิวเคลียร์จะไม่ถูกนับรวมในช่วงแรกเริ่ม
ลำดับแรกคือสหรัฐฯและอิสราเอลจำเป็นต้องยุติการทำสงครามกับอิหร่าน และมอบคำรับประกันว่าวอชิงตันจะไม่เริ่มทำสงครามอีกรอบ จากนั้นคณะผู้แทนเจรจาจะคลี่คลายประเด็นการปิดล้อมของสหรัฐฯและชะตากรรมของช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอิหร่านมีเป้าหมายกลับมาเปิดการสัญจรภายใต้การควบคุมของพวกเขา
เมื่อถึงตอนนั้น ถึงจะมีการพูดคุยเจรจาในประเด็นอื่นๆ ในนั้นรวมถึงข้อพิพาทที่มีมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ในขณะที่เตหะรานหวังเห็นสหรัฐฯให้การยอมรับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อสิทธิในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของพวกเขา ในสิ่งที่พวกเขายืนยันมาตลอดว่ามีจุดประสงค์เพื่อสันติ
แม้มีข้อตกลงหยุดยิง แต่อิหร่านยังคงปิดกั้นเรือเกือบทั้งหมดไม่ให้เดินทางจากอ่าวเปอร์เซียผ่านช่องแคบฮอร์มุซ มาตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น ขณะเดียวกันในเดือนนี้ วอชิงตัน หันมาใช้มาตรการปิดล้อมเรือของเตหะราน เช่นเดียวกับเรือของชาติอื่นๆที่เข้าออกท่าเรืออิหร่าน
มีเรือบรรทุกน้ำมันที่ลำเลียงน้ำมันอิหร่านอย่างน้อย 6 ลำ ที่ถูกบีบให้หันหัวเรือกลับไปยังอิหร่านในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา อันเนื่องจากมาตรการปิดล้อมของสหรัฐฯ ตามรายงานของรอยเตอร์อ้างอิงข้อมูลการเดินเรือ ตอกย้ำถึงผลกระทบของสงครามที่มีต่อการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ก่อนเกิดสงคราม มีเรือราว 125 ลำ ถึง 140 ลำ แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ในแต่ละวัน แต่ในรอบวันที่ผ่านมา มีเรือเพียง 7 ลำที่ทำเช่นนั้นได้ อ้างอิงข้อมูลจาก Kpler ผู้ให้บริการข้อมูลวิเคราะห์การขนส่งทางทะเล พร้อมระบุเรือเหล่านั้น ไม่มีลำไหนเลย ที่ลำเลียงน้ำมันป้อนสู่ตลาดโลก
ท่ามกลางคะแนนนิยมที่ดำดิ่ง ทรัมป์เผชิญแรงกดดันภายในประเทศให้ยุติสงครามที่ไม่ได้รับความนิยม ส่วนบรรดาผู้นำอิหร่าน แม้มีความอ่อนแอกว่าในด้านการทหาร แต่พวกเขาพบไม้ตายสำคัญในการงัดข้อสหรัฐฯ นั่นคือความสามารถของพวกเขาในการหยุดยั้งการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งปกติแล้วเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของอุปทานโลก
(ที่มา:รอยเตอร์)