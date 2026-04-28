PLANET #3 ‘ปรินซ์หลุยส์’ รัชทายาท #4 ราชบัลลังก์อังกฤษ วัย 8 ขวบ ปิดยุคเด็กเล็กแสบซน กูรูชื้ทรงสุขุม มาดมั่น & “เน้นอิมเมจ” ชมคลิปพระลีลาเด็ดโดย Hello!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระรูปปรินซ์หลุยส์ที่สำนักพระราชวังแจกไปยังสื่อมวลชนทั้งปวงเมื่อ 23 เมษายน 2026 วันเบิร์ธเดย์ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 8 พรรษาบริบูรณ์ โดยปรินซ์พระองค์สุดท้องของเจ้าฟ้าชายวิลเลียม ทรงอยู่ในเสื้อสเวตเตอร์สีน้ำเงิน คอปกขาว ในอิริยาบถประทับยืนกอดอกและพิงราวกั้นท้ายเรือ ด้านหลังเป็นทะเลของเคาน์ตีนอร์ฟอล์ก ส่วนอีกพระรูปหนึ่งปรินซ์หลุยส์ทรงเล่นคริกเก็ต กีฬาโปรดปรานของพระองค์
ปรินซ์หลุยส์แห่งเวลส์ องค์รัชทายาทลำดับที่ 4 แห่งราชบัลลังก์อังกฤษ ทรงเข้าสู่วัย 8 พรรษาบริบูรณ์นับจากเมื่อเบิร์ธเดย์ 23 เมษายน 2026 และด้วยวี่แววแนวโน้มของพระองค์แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงแบบเลี้ยวหักศอก จากดั้งเดิมที่เป็นตัวตนซนเฮี้ยวเซี้ยวแก่นอย่างน่ารักน่ากอด ตลอดตั้งแต่ปี 2022 จดจนปี 2024 ปรินซ์ก็ทรงทรานฟอร์มเนรมิตพระอิมเมจขึ้นมาใหม่หมดจด เป็นปรินซ์หลุยส์ที่สุขุม นิ่ง และมาดมั่นได้อย่างน่าทึ่งนับแต่ที่เสด็จออก ณ วัดนักบุญมารีย์ มักดาลา แซนดริงแฮม เมื่อวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2024 จดจนเมื่อทรงเสด็จออกงานพิธีมิสซาอีสเตอร์ซันเดย์ โบสถ์น้อยนักบุญจอร์จ เขตพระราชฐานวินด์เซอร์ วันที่ 5 เมษายน 2026

ผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์จึงวิเคราะห์ถึงเฟสใหม่ในอนาคตอันใกล้ๆ ไม่ไกลของเจ้าชายขวัญใจพสกนิกรว่า พระราชนัดดาแห่งสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 “จะทรงต้องการความเป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆ” โดยที่พระบิดาวิลเลียมกับพระมารดาแคเธอรินสามารถวางพระทัยได้ว่า ปรินซ์สุดท้องจะไม่ซุกซนเป็นเด็กตลกอีกแล้ว กูรูคนดังนามว่า เจนนี บอนด์ ฟันธงไว้อย่างนั้นกับเดอะมิร์เรอร์สื่อยักษ์ค่ายใหญ่แห่งอังกฤษ

พร้อมนี้ กูรูเจนนี บอนด์ชี้ไว้ด้วยว่า พระราชโอรสและพระราชสุณิสาของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 ยังทรงจะต้องประคับประคองกล่อมเกลามิติแห่งความหลุยส์ขาลุย ผู้ทรงแสบซนน่ารักต่อไปอีกหลายระยะ

วัน เดือน และปีต่างๆ ที่ผ่านมา เจ้าชายหลุยส์ ผู้เป็นพระโอรสสุดท้องน้องเล็กของปรินซ์วิลเลียม ว่าที่พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร ทรงเป็นสมาชิกพระราชวงศ์พระองค์โปรดของบรรดาแฟนคลับสายรอยัลลิสต์ โดยที่ว่า ด้วยความแสบน่ารักและแสนซนบนความไร้เดียงสา และด้วยความกล้าแสดงออกแบบแมนๆ (ไซส์เด็ก) เจ้าชายหลุยส์ขาลุยจึง “ทรงขโมยซีน” สำเร็จล้นหลามเสมอ ไม่ว่าจะขณะประทับในพระราชพิธี หรือบนสีหบัญชรพระราชวังบัคกิงแฮม หรือบนอัฒจันทร์ Royal Box ฯลฯ ปรินซ์จอมพลังจะทรงเรียกรอยยิ้มและเสียงกรี๊ดปลื้มปริ่มจากมวลมหาพสกนิกรได้อื้ออึง เพราะว่า พลังแสบซนที่ไม่ก้าวร้าว กลายเป็นความน่ากอดน่าเอ็นดู และนำมาซึ่งความประทับใจใหญ่หลวงนั่นเอง

อายุที่เพิ่มขึ้นของปรินซ์หนุ่มน้อยวัยเลขตัวเดียว มาพร้อมกับภูมิปัญญาที่น่าทึ่ง เจนนี บอนด์ ผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์ ตั้งประเด็นไว้อย่างนั้น โดยชี้ให้สังเกตว่า ปรินซ์หลุยส์ทรงสามารถบริหารจัดการกับพลังความอยากจะเล่นทะเล้นต่อหน้าสาธารณชนได้อยู่ตัวแล้ว

แบบว่า.. แทนที่จะทรงแก่นซนแสนเฮี้ยว เล่นมุกตลกต่างๆ ดั่งเมื่อ 2-3 ปีก่อน ปรินซ์หลุยส์ก็ทรงเปลี่ยนไปเป็นโบกมือทักทายอย่างขรึมจางๆ ให้แก่ประชาชนที่มารอเฝ้าชมพระบารมี อาทิ ในวันอีสเตอร์ซันเดย์ ที่หน้าโบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2026 ที่ผ่านมา หรือแทนที่จะวิ่งปรู๊ดไปปรู๊ดมาสนุกสนานกับของขวัญที่ประชาชนถวายในวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2025 และ 2024 ที่หน้าโบสถ์นักบุญมารีย์ มักดาลา ในแซนดริงแฮม ก็กลายเป็นเดินไปรับ พร้อมกล่าวขอบคุณบ้าง โค้งขอบคุณบ้าง ในพระลีลาแห่งสุภาพบุรุษตัวน้อยน่าชื่นชม

ปรินซ์หลุยส์ ณ 8 กะรัต ทรงพร้อมจะก้าวพ้นออกจากวัยเด็กเล็ก โดยปรินซ์ทรงแสดงให้เห็นว่าทรงเจริญพระชนม์เป็นผู้ใหญ่แล้ว และเสด็จพ่อเสด็จแม่สามารถไว้วางพระทัยให้ปรินซ์ดูแลตนเองได้

ความมาดมั่นรุ่นล่าสุด: เมื่อ 5 เมษายน 2026 ปรินซ์หลุยส์ทรงพระดำเนินร่วมกับพระครอบครัวเวลส์ และบรรดาพระญาติราชตระกูลวินด์เซอร์ เพื่อเคลื่อนขบวนไปยังโบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ เข้าสู่พิธีมิสซาอีสเตอร์ซันเดย์ โดยเสื้อผ้าหน้าผมของปรินซ์ได้รับการอัพเลเวลแล้ว อันได้แก่ ชุดสูทเคร่งขรึมกับเน็กไทฟ้าอ่อน ซึ่งมาพร้อมทรงผมที่ไม่ปล่อยให้ปรกหน้าผากแบบเด็กอนุบาล แต่มีการแสกข้างและหวีขึ้นไปอย่างเท่ เหนืออื่นใดคือพระพักตร์สำรวมเคร่งขรึมมาดมั่นขั้นสุด

พระบิดาวิลเลียมในวัย 8 พรรษา ถูกนำมาเปรียบเทียบกับปรินซ์หลุยส์ในวัยเดียวกัน และแล้วสื่อค่ายใหญ่น้อยทั้งปวง ลงความเห็นว่าความหล่อเหลาของทั้งสองพระองค์นั้น มากมายเหลือเกิน สมกับเป็นพระบิดากับพระโอรสกันโดยแท้

ภาพเท่ๆ ของปรินซ์หลุยส์บนอินสตาแกรมของพระบิดาและพระมารดา princeandprincessofwales ได้รับกระแสความรักความชื่นชมมากกว่า 385,000 ไลก์ และมีแฟนคลับเข้าไปชมและเชียร์มากกว่า 5,115 เมนท์กันเลยทีเดียว

คริกเก็ตเป็นกีฬาที่ปรินซ์หลุยส์ทรงถนัดและโปรดปราน และยังชมชอบกีฬารักบี้ด้วย นอกจากนั้น ปรินซ์ทรงมีการตีกลองเป็นงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่ง

สองภาพเด่นในวิดีโอคลิปที่ระลึกเบิร์ธเดย์ของปรินซ์หลุยส์ ซึ่งได้รับแรงเชียร์หนาแน่นกว่า 532,000 ไลก์ และมากกว่า 6,979 เมนท์กันเลยทีเดียว

ในการเดินทักทายประชาชนหลังพิธีมิสซาวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2025 ปรินซ์หลุยส์ทรงเนี้ยบกริ๊บอยู่ในพระอิริยาบถสุภาพบุรุษแห่งพระราชวงศ์สายเวลส์ ในภาพนี้ ทรงเดินเข้าไปเช็กแฮนด์กับชาวเมืองแซนดริงแฮมอย่างสง่าสุภาพ ไม่มีการวิ่งปรูดปราดเหมือนเมื่อคริสต์มาสปี 2023

ในวันชัยแห่งทวีปยุโรปหรือก็คือ Victory in Europe Day (VE Day) 8 พฤษภาคม 2025 ปรินซ์หลุยส์พร้อมพระครอบครัวสายเวลส์ทรงออกงานฉลองรำลึกถึงชัยชนะแห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นเป็นอีกหนึ่งวาระที่ปรินซ์หลุยส์ร่วมพระราชกรณียกิจในภาพลักษณ์ผู้ใหญ่เต็มตัว และได้รับเสียงชื่นชมอื้ออึงจากแฟนคลับ


คลิปรวมลีลาซุกซน ปนแสบฮา ตลอดจนหวานแหววของปรินซ์หลุยส์ ซึ่งจะกลายเป็นตำนานแห่งความน่ากอดของเจ้านายพระองค์น้อย ผู้มากมายด้วยพลังแห่งจินตนาการและการสร้างสรรค์

ดังเห็นกันหลายวาระในห้วง 1-2 ปีนี้ว่า ความรู้สึกของเจ้าชายหนุ่มน้อยได้เติบโตมากขึ้น เกินกว่าจะกลับไปเล่นซน แก่นแก้ว อย่างที่เคยปรากฏบนอัฒจันทร์รอยัลบอกซ์ ขณะทอดพระเนตรขบวนแห่แพลตตินัมจูบิลีอันยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งประชาชนฝ่ายต่างๆ จัดเข้าไปร่วมมหกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ในโอกาสครบรอบ 70 ปีการครองราชย์เมื่อปี 2022

พร้อมนี้ กูรูเจนนี บอนด์ ยังย้ำถึงความเปลี่ยนแปลงสำคัญของเจ้าชายหนุ่มน้อยด้วยว่า นับจากนี้จะไม่มีเบบี๋หลุยส์หวนกลับมาให้ได้ปลื้มได้หัวเราะเอ็นดูกันอีก โดนจะมีแต่เจ้าชายหลุยส์ที่ใส่ใจกับอิมเมจแห่งจริยวัตรดีงามที่ปรากฏต่อสาธารณชน

“เห็นได้ชัดเมื่อวันอีสเตอร์ค่ะ เมื่อตอนที่พวกเราเห็นพระราชตระกูลเดินจากปราสาทวินด์เซอร์มายังโบสถ์น้อยนักบุญจอร์จนั้น เจ้าชายจอร์จมิใช่พระองค์เดียวที่ทรงสูงพุ่งขึ้นมา” เจนนี บอนด์ ผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์กล่าว อีกทั้งชี้ประเด็นว่า

“ปรินซ์พระองค์น้อยผู้เคยชมชอบที่จะครึกครื้นเล่นซน และเคยปรากฏพระองค์ในกางเกงขาสั้น ตอนนี้ทรงวางพระองค์สง่าภาคภูมิในชุดสูทผูกเน็กไท

“ตอนนี้ไม่มีแผลงฤทธิ์ซุกซน ไม่มีแลบลิ้นใส่ช่างภาพแล้วนะคะ ... อันที่จริง ปรินซ์หลุยส์แทบจะไม่มองไปทางประชาชนที่รอรับเสด็จเลยด้วยซ้ำ ดิฉันไม่คิดว่าเสด็จพ่อกับเสด็จแม่จะใช้วิธีหักหาญห้ามปรามกับปรินซ์หรอกค่ะ ความเปลี่ยนแปลงนี้น่าจะเป็นเพราะปรินซ์หลุยส์ทรงหันมาตระหนักเองว่าพระองค์ทรงอยู่ในสายตาสาธารณชน”

กระนั้นก็ตาม กูรูเจนนีเชื่อว่าขณะที่ปรินซ์หลุยส์ทรงเจริญพระชนม์ แฟนคลับพระราชวงศ์น่าจะอยากเห็นปรินซ์มากขึ้นเยอะๆ ในทุกพระราชอีเวนต์ แม้ปรินซ์และปรินเซสแห่งเวลส์ยังทรงต้องดูแลความเป็นส่วนตัวให้แก่พระโอรสและพระธิดา

“ดิฉันคาดว่าปรินซ์หลุยส์จะได้เข้าร่วมในพระราชกิจต่างๆ ของพระบิดาและพระมารดาพร้อมหน้ากับปรินซ์จอร์จและปรินเซสชาร์ลอตต์เกือบทุกหมายกำหนดการล่ะค่ะ แต่ก็แน่นอนว่าปรินซ์และปรินเซสแห่งเวลส์จะยังดูแลให้พระโอรสและพระธิดาเติบโตขึ้นมาแบบเด็กอังกฤษทั่วไปมากที่สุดที่จะเป็นไปได้ ที่ผ่านมาเจ้านายทั้งสามพระองค์ดูดีงามอย่างยิ่งนะคะ ซึ่งต้องยกย่องเสด็จพ่อเสด็จแม่ที่ทรงอุทิศทุ่มเท” กูรูเจนนีกล่าวไว้กับเดอะมิร์เรอร์

เบิร์ธเดย์ 8 พรรษาของปรินซ์หลุยส์ตรงกับวันที่ 2 ของเทอมการศึกษาสุดท้ายปี 2025/26 แต่นั่นไม่ทำให้ปาร์ตีฉลองวันเกิดกลายเป็นกร่อยแต่อย่างใด กูรูเจนนี นำเสนออย่างนั้น พร้อมรายงานดังนี้

“หลังเลิกเรียน ก็ได้เวลาชุมนุมกันฉลองเบิร์ธเดย์ปาร์ตี อาจจะเป็นปิ้งย่างบาร์บีคิว และเล่นกระโดดบนแทรมโพลีน เกมถนัดอย่างยิ่งของปรินซ์หลุยส์ เสร็จแล้วก็จัดฉลองใหญ่ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์”

ส่วนสำหรับของขวัญเบิร์ธเดย์นั้น กูรูเจนนีบอกว่าน่าจะเยอะทีเดียวเชียว

“เราต่างทราบดีว่าปรินซ์หลุยส์ทรงโปรดปรานการเล่นกลอง ดังนั้น อาจเป็นได้ว่าจะมีกลองชุดรุ่นใหม่ล่าสุด นอกจากนั้น ก็เป็นพวกเกมสารพัดอย่าง ในครั้งหนึ่ง ปรินซ์เขียนจดหมายกราบบังคมทูลขอบพระราชหทัยสมเด็จพระอัยยิกาเจ้า และพระอัยกา ที่ทรงสละเวลาเล่นเกมกับพระองค์ ดังนั้น ส่วนหนึ่งของบรรดาของขวัญเบิร์ธเดย์น่าจะมีบอร์ดเกมยอดฮิตทั้งหลาย” เจนนี บอนด์กล่าวไว้กับเดอะมิร์เรอร์

ความเป็นปรินซ์น้อยจอมแสบ น่ารัก และแสนซนบนสีหบัญชร พระราชวังบัคกิงแฮม ในปี 2023 (5 พรรษา) กลายเป็นตำนานไปแล้ว ปรินซ์หลุยส์ในปี 2026 ณ 8 พรรษาทรงเป็นปรินซ์หนุ่มน้อย สุขุม ระวังกิริยาได้อย่างน่าทึ่ง ดังที่ได้เห็นกันเมื่อ 5 เมษายน ที่ผ่านมา ขณะทรงพระดำเนินด้วยกันกับพระครอบครัวไปยังโบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ เพื่อร่วมพิธีมิสซาอีสเตอร์ ซันเดย์ แม้แต่ทรงผมที่เคยหวีลงมาปิดหน้าผากแบบเด็กเล็ก ก็ถูกเซ็ตให้เป็นผมแสกข้าง และหวีเปิดหน้าผากขึ้นไปแบบพระเอกหนังผู้สุขุมมาดมั่น

เจ้าชายหลุยส์ได้ตามเสด็จพระบิดาและพระมารดาออกสีหบัญชรของพระราชวังบัคกิงแฮม เมื่อปี 2022 โดยพระองค์ได้ประทับยืนข้างสมเด็จพระปัยยิกาเจ้า ทั้งนี้สองพระองค์มีการสนทนามุ้งมิ้งกันเป็นครั้งคราว ในช็อตหนึ่ง ปรินซ์ทรงแหงนพระพักตร์ถามสมเด็จพระเจ้าทวดว่า “รอนานจัง เมื่อไรเครื่องบินผาดโผนจะมาครับ” สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธทรงรำพึงตอบ พลางแหงนมองฟากฟ้าว่า “นั่นน่ะสิ” ภาษาร่างกายของเจ้าชายหลุยส์ซึ่งมากมายด้วยความซื่อใส เรียบง่าย และเปี่ยมด้วยความรักและไว้ใจในสมเด็จปัยยิกาเจ้า สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนและสื่อมวลชนทั้งปวง และแล้ว เมื่อฝูงบินเจ็ตจำนวนมากมายของกองทัพอากาศโชว์ผาดโผนแห่กันมาร่อนผ่านอาคารพระราชวัง เสียงเครื่องยนต์คำรามกระหึ่มกึกก้องดุเดือด ปรินซ์หลุยส์ทรงไม่อาจจะทานทนได้ และจึงยกสองพระหัตถ์ปิดพระกรรณ พลางกรีดร้องโต้ตอบอย่างสุดๆ แต่ในรอบที่ทีมเครื่องบินเจ็ต “เรด แอร์โรว์” ปล่อยควันสีแดง ขาว และน้ำเงินอย่างงดงามน่าตื่นตาตื่นใจ ปรินซ์องค์น้อยทรงกระโดดเต้น พึงพระทัยสุดๆ ช็อตต่างๆ แห่งพระอิริยาบถซื่อๆ น่าเอ็นดู เป็นที่ประทับใจของสื่อมวลชนและพสกนิกร มีการนำภาพถ่ายและคลิปขึ้นเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย และกลายเป็นไวรัลอย่างฉับไว หลายสื่อค่ายยักษ์ขนานพระนามของเจ้าชายหลุยส์เป็น “ดารานักร้องร็อกเกอร์แห่งพระราชพิธีผู้เขย่าดวงใจพสกนิกรให้สนุกสนานเปี่ยมสุข” และแทบจากทุกค่ายนำเสนอข่าวว่าปรินซ์หลุยส์ทรงขโมยซีนได้จับอกจับใจผู้พบเห็น

พระลีลาแจ๋วแหววน่าเอ็นดูของปรินซ์หลุยส์ วัย 4 กะรัต ที่สื่อมวลชนนำภาพไปฝากให้ประชาชนได้กรี๊ดกร๊าดหลงใหล ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2022 เจ้าชายหลุยส์ทรงร่วมพระราชกิจอย่างเป็นทางการในพระราชพิธีเฉลิมฉลองแพลตินัม จูบิลี แห่งสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทั้งนี้ ปรินซ์หลุยส์ทรงประทับบนอัฒจันทร์รอยัลบอกซ์ชมพาเหรดอันโอฬารตระการตา พร้อมกับเล่นสนุกสนานกับพระญาติ และจู่ๆ พระองค์ทรงปิ๊งไอเดียซูเปอร์แมน และออกท่าให้กองทัพช่างภาพได้ถ่ายพระรูปกันครึกครื้น

ในวันดีๆ ซึ่งพระมารดาเคททรงปราบพลังเกเรของพระโอรสหลุยส์ได้อย่างแยบยล จนกระทั่งแฮปปี้เอ็นดิงลงด้วยดีนั้น เกิดผลพลอยได้ขึ้นมา คือ ภาพทั้ง 4 ช็อตนี้ ซึ่งเป็นเหตุวิกฤติเล็กๆ บนอัฒจันทร์รอยัลบอกซ์ ณ วันสุดท้ายของพระราชพิธีเฉลิมฉลองแพลตินัม จูบิลี 2022 โดยปรินซ์หลุยส์ หนูน้อยวัย 4 กะรัตทรงสนุกสนานและซุกซนกับพระญาติจนกระทั่งเหน็ดเหนื่อยได้ที่ แล้วกลายเป็นความหงุดหงิด ซึ่งปรินซ์ทรงระบายออกด้วยการดึงหน้าดึงตาล้อเลียนไปทางคณะพาเหรด พระมารดาเคทต้องขอร้องให้ปรินซ์เพลาๆ ลง แต่ปรินซ์หนูน้อยทรงพระเศียรร้อนฉ่า และจึงเคือง แล้วแกล้งเหวี่ยงมากขึ้น ** “ลูกต้องทำตัวดีๆ นะคะ” พระมารดาทรงกล่าว เจเรมี ฟรีแมน นักอ่านริมฝีปากระดับปรมาจารย์ของอังกฤษบอกอย่างนั้น สตาร์เดลี สื่อหัวสีใหญ่ยักษ์รายงาน ** “ป๋มไม่อยาก ป๋มไม่อยาก” เจ้าชายหลุยส์ทรงโต้ตอบกลับอย่างดื้อดึง ก่อนจะยื่นพระหัตถ์ขวาปิดพระโอษฐ์คุณแม่ พร้อมส่งสายพระเนตรตัดพ้อว่าแม่ไม่เข้าใจป๋มเลย แล้วเบือนพระพักตร์เฉยเมยปะปนกับความเซ็งพระทัยไปทางอื่น ** พระมารดาเคททรงดึงพระหัตถ์นั้นลง และชวนคุยยิ้มแย้ม แต่ปุบปับนั้นเองปรินซ์หลุยส์ทรงปรี๊ดแตก พุ่งพระหัตถ์ข้างซ้ายที่ว่างอยู่ หมายจะปิดพระโอษฐ์กะรอีกครา แต่คุณแม่ทรงฉับไวกว่า ทรงผงะดึงพระองค์ถอยออกมาทันด้วยความเหนือชั้นด้านความเร็ว ** เมื่อปรินซ์จิ๋วทรงพ่ายแพ้ ก็ดึงดันไฝว้ต่อด้วยกระบวนท่าโบกพระหัตถ์ปัดๆๆ ต่อด้วยกระบวนท่าตั้งพระหัตถ์ขึ้นบี้จมูกแบบเป่าแตรท้าทายท้ารบ ** ในพระมู้ดสงบราบเรียบ คุณแม่ทรงจับพระหัตถ์อวบป้อมไว้มั่นคง ก่อนจะดึงออกจากพระพักตร์แก้มกลม แล้วทรงเขม้นมองด้วยสายตาห้ามปราม “คุณแม่บอกแล้วไงคะ ไม่ให้เล่นมือนะคะ” จากนั้น ทรงชี้ชวนดูพาเหรด เจเรมี ฟรีแมน อ่านริมฝีปากและวิเคราะห์อย่างมั่นใจ เดลีสตาร์รายงาน ** ช็อตถัดมานั้น น่าทึ่งมาก ปรินซ์หลุยส์ทรงไม่แผดร้องหรือลงไปนอนดิ้นดั่งเด็ก 4 ขวบส่วนใหญ่ ทรงยุติศึกเองแบบแมนๆ โดยหันไปนั่งกอดอกนิ่งเงียบ นับเป็นการระงับพระทัยตนเองได้อย่างเหลือเชื่อ เข็มนาทีผ่านไประยะหนึ่ง ไม่มีผู้ใดเข้าไปแทรกแซง ปรินซ์ซึ่งน่าจะทรงนึกสงสาร ลุกจากที่นั่ง เดินไปกอดปลอบพระทัยพระมารดาและหอมแก้มอย่างอ่อนหวานจริงใจ

อีกหนึ่งพระลีลาแจ๋วแหววของปรินซ์หลุยส์ องค์ขวัญใจช่างภาพ บนสีหบัญชร พระราชวังบัคกิงแฮม ปี 2023 ในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3

พระรูประลอกสุดท้ายที่ปรินซ์หลุยส์ยังเป็นเด็กน้อยฉลาด ซุกซน ณ วัย 6 กะรัต ซึ่งเป็นภาพจากคลิปวิดีโอเดือนกันยายน 2024 ที่เจ้าหญิงเคททรงอัปเดทให้ประชาชนทราบว่าพระองค์เสร็จสิ้นการทำเคมีบำบัดรักษาพระโรคมะเร็ง พร้อมกับแบ่งปันประสบการณ์การรักษาตัว โดยในคลิปนี้มีภาพชีวิตงดงามที่พระองค์ได้ใช้เวลากับพระครอบครัวอย่างมากมายและใกล้ชิด หลังวิดีโอคลิปนี้ ประชาชนจะได้เห็นปรินซ์หลุยส์อีกคราในวันที่ 25 ธันวาคม 2024 เมื่อสมาชิกพระราชตระกูลวินด์เซอร์ฉลองคริสต์มาสด้วยกันในมิสซาวันคริสต์มาส ที่แซนดริงแฮม เคาน์ตีนอร์ฟอล์ก แต่ทว่า ปรินซ์หลุยส์ในวันดังกล่าว ทรงปิดยุคเด็กน้อยจอมแก่น เฮี้ยว เซี้ยว ซนแล้ว และทรงอัพเลเวลพระองค์เอง ขึ้นไปเป็นเจ้าชายหนุ่มน้อยผู้สุขุมเปี่ยมด้วยกิริยามารยาทอันสง่านุ่มนวล โดยความเปลี่ยนแปลนี้น่าจะเป็นอานิสงส์จากการที่ปรินเซสเคททรงพักผ่อนในพระตำหนักเพื่อฟื้นฟูพระพลานามัยจากโรคมะเร็งแบบเต็มเวลา ซึ่งเอื้อให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรงและมีเวลาเพียงพอแก่การดูแลกล่อมเกลาวิสัยทัศน์ต่อชีวิตของปรินซ์หลุยส์
ขณะที่ปรินซ์หลุยส์มีความก้าวหน้าด้านวุฒิภาวะ และทรงเรียนรู้ที่จะยอมรับถึงบทบาทสมาชิกพระราชวงศ์ นั้น กูรูเจนนีเชื่อว่าจะมีการกล่อมเกลามากขึ้นเพื่อไม่ให้ปรินซ์หลุยส์มีความรู้สึกว่าพระองค์เป็น “ตัวสำรอง” ให้แก่พระเชษฐาจอร์จ ผู้ทรงครองโควตาว่าที่กษัตริย์อังกฤษลำดับที่ 2 ต่อจากพระบิดาวิลเลียม

แม้จะเป็นงานยากทีเดียวที่จะไกด์ให้ปรินซ์หลุยส์ค้นพบจุดแข็ง และพัฒนาขึ้นมาเป็นความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะทำให้พระองค์ไม่กลายเป็นเจ้าชายเล็กๆ ที่ถือเอาความเป็นพระอนุชาของปรินซ์จอร์จ เป็นเกราะป้องกันตัว แต่กูรูเจนนีก็ฟันธงว่ากรณีของปรินซ์แฮร์รี (ผู้ประกาศความน้อยใจชีวิตว่า ทรงประสูติหลังพระเชษฐาวิลเลียมเพียง 2 ปี แล้วต้องมาเป็นตัวสำรอง) จะทำให้ปรินซ์และปรินเซสแห่งเวลส์ “คอยระมัดระวังความรู้สึกนึกคิดของปรินเซสชาร์ลอตต์กับปรินซ์หลุยส์”

ด้าน ฮิวโก วิกเคอร์ส นักประวัติศาสตร์ราชวงศ์ ชี้ว่าอานิสงส์จากการที่ปรินซ์วิลเลียมกับปรินเซสเคททุ่มเทเต็มที่กับการเลี้ยงดูบ่มเพาะพระโอรสและพระธิดา จะส่งเสริมให้ทั้งสามพระองค์เป็นสินทรัพย์สำคัญของพระราชตระกูล เมื่อแต่ละพระองค์เจริญพระชนม์ขึ้นมาช่วยปฏิบัติพระราชกิจถวายแด่สมเด็จพระอัยกาเจ้า และพระบิดาในกาลข้างหน้า

ถ้าแต่ละพระองค์ดำเนินพระชนม์ชีพถูกต้องเหมาะสม กลายเป็นที่รักและภาคภูมิใจของสาธารณะชน ทั้งสามพระองค์จะทรงปฏิบัติพระราชกิจเพื่อประเทศชาติและคอมมอนเวลธ์ได้อย่างยอดเยี่ยมมหาศาล อีกทั้งจะสามารถทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพสกนิกรโดยแท้จริง

“ปรินซ์หลุยส์ทรงชาญฉลาดแหลมคมอย่างยิ่ง แม้บางคนจะบอกว่าปรินซ์ทรงแก่นแก้วหรือเกเรเกินไป แต่ผมมองว่าพระองค์ทรงเจ้าปัญญา มีไหวพริบและฉับไวทีเดียว ในภายภาคหน้าพระองค์จะเป็นสินทรัพย์อันทรงคุณค่ามหาศาลแน่ครับ” กูรูฮิวโก วิกเคอร์ส วิเคราะห์และทำนายไว้อย่างนั้น

นิตยสารพีเพิลให้บรรยายพระรูปบานซ้ายว่า พระภคินีทรงประคองพระอนุชาแรกเกิดไว้บนพระเพลา และบรรจงจุมพิตอ่อนหวานประทับไว้บนพระนลาฏของปรินซ์หลุยส์ ส่วนสำหรับพระรูปเดี่ยวบานขวา พีเพิลรายงานว่าเป็นภาพพอร์ตเทรตบานแรกสุดของปรินซ์ ณ วัยเพียง 3 วัน
ปรินซ์วิลเลียมและปรินเซสเคท ทรงมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะปกป้องปรินซ์หลุยส์จาก “ตำสาป ตัวสำรอง” แห่งพระราชตระกูล

การกล่อมเกลาเลี้ยงดูอย่างทุ่มเทและใส่ใจภายในพระครอบครัวเวลส์ เป็นอะไรที่ส่งอานิสงส์มหาศาลแก่การบ่มเพาะเหล่าเจ้าชายและเจ้าหญิง “เจนฯ อัลฟ่า” แห่งพระราชตระกูลวินด์เซอร์

ทั้งนี้ เสด็จพ่อวิลเลียมกับเสด็จแม่เคททรงเต็มที่กับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสุภาพจิตใจของพระโอรสและพระธิดา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนทนาถ่ายทอดความเชื่อมั่นว่า น้องเป็นของขวัญที่พี่ได้รับ และพี่เป็นที่พึ่งและผู้พิทักษ์น้อง

ในวันที่ปรินซ์หลุยส์ประสูติ (23 เมษายน) นั้น อีก 10 วันต่อมาก็เป็นวันเบิร์ธเดย์ของปรินเซสชาร์ลอตต์ (2 พฤษภาคม) เสด็จพ่อกับเสด็จแม่ทรงจัดให้ฉลองครบรอบการประสูติ 3 พรรษา พร้อมกับฉลองการอัพเลเวลปรินเซสชาร์ลอตต์ สู่ความเป็น “พี่เอื้อย” ไปในคราวเดียวกัน

พร้อมนี้ มีการแจกพระรูป “พระภคินี-พระอนุชา” ไปยังสื่อมวลชนทั้งปวง นิตยสารพีเพิลรายงานว่าเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ทรงมีพระลีลา พี่ใหญ่ บิ๊กซิสเตอร์ ผู้ปกป้องน้องชายอย่างเห็นได้ชัดเจน

8 ปีบริบูรณ์ผ่านไปไวเหมือนฝัน ปมที่เคยหวั่นๆ กันแบบกระซิบๆ ว่าปรินซ์หลุยส์จะทรงมองโลกแง่ร้ายแบบปรินซ์แฮร์รี ว่าทรงต้องเป็นตัวสำรองให้แก่พระเชษฐา หรือไม่นั้น พอจะเห็นวี่แววได้ว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น ดังเห็นได้ในสารพัดช็อตว่า ปรินซ์หลุยส์ทรงไว้วางพระทัยในปรินซ์จอร์จและปรินเซสชาร์ลอตต์ ประมาณว่า “ว่าไง ก็ว่าตามกัน”

ยิ่งกว่านั้น เจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งพระครอบครัวสายเวลส์ทรงมีความสมาฉันท์ในระหว่างกันเป็นอย่างดี ไม่มีช็อตหลุด หรือการไฝว้โชว์สื่อเกิดขึ้นเลย

ในการนี้ คอสโมโพลิแทนรายงานว่าปรินซ์วิลเลียมและปรินเซสเคททรงมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะปกป้องปรินซ์หลุยส์จาก “คำสาป” แห่งตัวสำรองของพระราชวงศ์

แหล่งข่าวหลายสายเปิดเผยว่าพระบิดาวิลเลียมและพระมารดาเคททรงดูแลใกล้ชิดให้มั่นใจได้ว่า ปรินซ์หลุยส์ทรงรู้สึกว่ามีเสมอภาคเท่าเทียมกันเป็นปกติ ทั้งนี้ ทั้งสองพระองค์จะไม่ให้เกิดดรามาแบบที่ทำให้ปรินซ์แฮร์รีแตกหักจากปรินซ์วิลเลียมมาจนทุกวันนี้

“ทั้งสองพระองค์ทรงมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะหลีกเลี่ยงปมขัดแย้ง ‘รัชทายาทกับองค์สำรอง’ ซึ่งกลายเป็นปัญหาขึ้นมารุ่นแล้วรุ่นเล่า โดยจะทรงย้ำว่าพระเชษฐาจอร์จทรงเท่าเทียมกับพระกนิษฐาชาร์ลอตต์และพระอนุชาหลุยส์ ความแตกต่างมีเพียงแค่ว่าปรินซ์จอร์จทรงมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่มากกว่า ดังนั้น ปรินเซสชาร์ลอตต์ตลอดจนปรินซ์หลุยส์จะได้รับเท่าเทียมกับปรินซ์จอร์จทุกอย่าง” ฮิลารี ฟอร์ดวิช ผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์เปิดเผยไว้กับสถานีข่าวโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์ และบอกด้วยว่า

“เรื่องนี้จะช่วยให้วางใจได้ว่าทั้งปรินเซสชาร์ลอตต์กับปรินซ์หลุยส์ทรงรู้สึกถึงความสำคัญและการเป็นคนวงในของพระราชตระกูล แทนที่จะเป็นเพียงตัวประกอบ หรือถูกมองข้าม”

ที่ผ่านมา ในเจเนอเรชันของคิงเอ๊ดเวิร์ดที่ 8 (1894-1972) กับคิงจอร์จที่ 6 (1895-1952) นั้น เมื่อสมัยที่ทั้งสองพระองค์ยังเป็นปรินซ์ ปรินซ์เอ๊ดเวิร์ดเป็นพระเชษฐาพระองค์โตที่สุดในเจเนอเรชัน 6 พระพี่น้อง ส่วนปรินซ์จอร์จทรงเป็นเจ้าชายลำดับถัดลงมา แต่พระอนุชาทรงเก่งกว่าพระเชษฐาในเรื่องต่างๆ และไม่สร้างปัญหาใดๆ ให้แก่พระราชบิดาและพระราชมารดา ขณะที่พระเชษฐาทรงเต็มไปด้วยเรื่องอื้อฉาว

ดังนั้น จึงมีเกร็ดประวัติศาสตรืที่เล่าสืบกันต่อๆ มาว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งเป็นพระธิดาของปรินซ์จอร์จ ได้รับทราบถึงความอึดอัดพระทัยอันมากมายของพระบิดาจอร์จ ซึ่งเป็น “ตัวสำรอง” ของปรินซ์เอ๊ดเวิร์ด/คิงเอ๊ดเวิร์ด อย่างยาวนาน จนกระทั่งเกิดวิกฤติที่ทำให้คิงเอ๊ดเวิร์ดที่ 8 ทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติ ส่งผลให้ปรินซ์จอร์จ ได้เสด็จขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์

เมื่อมาถึงเจเนอเรชันแห่งปรินซ์ชาร์ลส์ (1949) กับปรินซ์แอนดรูว์ (1961) ปัญหาตัวสำรองทรงอยากเป็นคิงก็เกิดขึ้น โดยมีเกร็ดประวัติศาตร์ปรากฏมากมายว่า ปรินซ์แอนดรูว์ ทรงท้าทายพระเชษฐาอย่างต่อเนื่อง ยาวนานมากกว่าที่ปรินซ์แอนดรูว์จะทรงยอมรับ

นอกจากนั้น ในเจเนอเรชันแห่งปรินซ์วิลเลียม (1981) กับปรินซ์แฮร์รี (1984) การไฝว้ในเรื่องตัวสำรองระเบิดออกมาเป็นหนังสืออื้อฉาวเรื่อง SPARE ตัวสำรอง ทั้งๆ ที่ปรินซ์แฮร์รีทรงเคยให้สัมภาษณ์หลายกรรมหลายวาระว่าพระองค์ไม่ปรารถนาจะรับภารกิจการเป็นพระมหากษัตริย์

ปรินซ์และปรินเซสแห่งเวลส์ทรงประสบความสำเร็จในการปลดล็อกปัญหาตัวสำรอง โดยทรงฟูมฟักและเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นครอบครัว เจ้าชายและเจ้าหญิงทุกพระองค์ต้องผลัดเวรกันทำงานบ้าน และในเวลาเดียวกัน พระบิดาวิลเลียมกับพระมารดาเคทก็ทรงทำหน้าที่เฉกเช่นคุณพ่อคุณแม่ทั่วไปที่ดูแลลูกๆ อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ พาไปส่งโรงเรียนและรับกลับพระตำหนัก ดูแลให้ทำการบ้าน ให้ทำงานบ้าน จนกระทั่งพาเข้านอน” กูรูฮิลารี ฟอร์ดวิช ฟันธงไว้อย่างนั้น

คอลัมน์ PLANET No.3


โดย รัศมี มีเรื่องเล่า

(ที่มา: เดอะมิร์เรอร์ สตาร์เดลี เดลิเมลออนไลน์ พีเพิล คอสโมโพลีแทน)
