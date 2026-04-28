น้ำมันขึ้นเจรจาสันติภาพUS-อิหร่านหยุดชะงัก หุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสาน-ทองคำลงแรง

ราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 3% แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ในวันจันทร์(27เม.ย.) และทองคำปรับลด หลังการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านหยุดชะงักและการขนส่งเชื้อเพลิงผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นไปอย่างจำกัด อย่างไรก็ตามวอลล์สตรีทปิดผสมผสาน นักลงทุนหันไปจับตาข้อมูลเศรษฐกิจและรายงานผลประกอบการบริษัท
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 1.97 ดอลลาร์ ปิดที่ 96.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 2.90 ดอลลาร์ ปิดที่ 108.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หารือข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการคลี่คลายสงครามกับเตหะราน กับบรรดาผู้ช่วยด้านความมั่นคงระดับสูงของเขา ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่อยู่ในภาวะทางตันและอุปทานพลังงานหยุดชะงัก
"ภาวะทางตันด้านการทูต นั่นหมายความว่าทุกๆวันน้ำมันราว 10 ถึง 13 ล้านบาร์เรลไม่สามารถป้อนเข้าสู่ตลาดโลก ท่ามกลางสมดุลทางพลังงานที่ตึงตัวอยู่ก่อนแล้ว นั่นหมายความว่า ทิศทางของราคาน้ำมัน มีแต่ขาขึ้นเท่านั้น" โทมัส วาร์กา จากพีวีเอ็ม ออย แอสโซซิเคทส์กล่าว
ส่วนราคาทองคำในวันจันทร์(27เม.ย.) ปรับลด ถูกฉุดจากความพยายามทางการทูตที่ไร้ความคืบหน้า ในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน และความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ที่อาจทำให้เฟดต้องคงดอกเบี้ยระดับสูงนานกว่าเดิม โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 47.20 ดอลลาร์ หรือ 1 % ปิดที่ 4,693.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันจันทร์(27เม.ย.) ท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบาง นักลงทุนพักหายใจหายคอ ก่อนหน้าที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจและรายงานผลประกอบการบริษัทต่างๆในสัปดาห์นี้ เช่นเดียวกับจับตาการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด)
ดาวโจนส์ ลดลง 62.92 จุด (0.13 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,167.79 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 8.83 จุด (0.12 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,173.91 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 50.50 จุด (0.20 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 24,887.10 จุด
ความพยายามกอบกู้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านยังคงมีต่อไป ตามหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตัดสินใจยกเลิกส่งคณะผู้แทนเจรจาไปยังอิสลามาบัดเพื่อเจรจาแบบเจอหน้ารอบใหม่กับอิหร่าน เตหะรานยังคงจำกัดการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมกับเรียกร้องวอชิงตันยกเลิกการปิดล้อมช่องแคบแห่งนี้ ในฐานะเป็นเงื่อนไขล่วงหน้าสำหรับการเจรจาใดๆในอนาคต
ธนาคารกลางสหรัฐฯมีกำหนดเริ่มประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินเป็นเวลา 2 วันในวันอังคาร(28 เม.ย.) ถ้อยแถลงที่ตามมาและการแถลงข่าวของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด จะถูกพินิจพิเคราะห์หาเงื่อนงำคำประเมินของเฟดที่มีต่อสถานะทางเศรษฐกิจของอเมริกาและผลกระทบเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่พุ่งสูง อันเนื่องจากสงครามที่อเมริกาและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน
(ที่มา:รอยเตอร์)