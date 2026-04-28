ตามคาด! มือปืนบุกยิงงานเลี้ยงนักข่าวทำเนียบขาวถูกตั้งข้อหา “พยายามลอบสังหารทรัมป์” โอบามาออกโรงแถลงครั้งแรก

เอเจนซีส์ – โคล อัลเลน (Cole Allen)มือปืนวัย 31 ปีจากรัฐแคลิฟอร์เนียขนอาวุธเปิดฉากยิงในงานเลี้ยงนักข่าวทำเนียบขาวคืนวันเสาร์(25) ถูกตั้งข้อหา 3 ข้อหารวมพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ล่าสุดอดีตผู้นำผิวสีที่ทรงอิทธิพลของพรรคเดโมแครต บารัค โอบามา ออกแถลงการณ์ครั้งแรกถึงเหตุที่เกิดขึ้น เรียกร้องอเมริกันชนอย่ายอมให้ความรุนแรงมีที่ยืนในระบอบประชาธิปไตยสหรัฐฯ
CBS ของสหรัฐฯรายงานวันจันทร์(27 เม.ย)ว่า โคล อัลเลน (Cole Allen)ครูติวเตอร์และนักพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์วัย 31 ปีที่ผันตัวกลายเป็นมือปืนบุกยิงในงานเลี้ยงนักข่าวทำเนียบขาวที่โรงแรมวอชิงตัน ฮิลตัน โฮเตล กลางกรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อคืนวันเสาร์(25) ปรากฏตัวครั้งแรกในบ่ายวันจันทร์(27)ที่ศาลแขวงสหรัฐฯ
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯระดับสูงมีกำหนดขึ้นแถลงในงานแถลงข่าวเพื่อประกาศถึงข้อหาดำเนินคดีในเวลา 15.00 น.
ขณะเดียวกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุยิงยังคงเกิดขึ้นกระเพื่อมไปทั่ววอชิงตันจากการที่ตำรวจลับสหรัฐฯกังเผชิญหน้ากับมาตรการความมั่นคงสำหรับงานที่มีผู้เข้าร่วม 2,500 คนทั้งนักข่าว เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ นักการเมือง และบรรดาผู้มีชื่อเสียงที่โรงแรมวอชิงตัน ฮิลตัน โฮเตล
ซึ่งมีแขกเข้าร่วมจำนวนมากกล่าวว่า พวกเขาค้นพบว่าการรักษาความปลอดภัยที่งานนั้นไม่เข้มงวดก่อนที่มือปืนจะสามารถบุกฝ่าจุดตรวจความมั่นคงที่อยู่สูงขึ้นไป 1 ชั้นจากห้องบอลรูมที่งานได้ถูกจัดขึ้น
ทั้งนี้ CBS News ได้เห็นถึงคำแถลงการณ์แสดงเจตุจำนงค์ที่เขียนโดยอัลเลนที่เปิดเผยว่า เขามีเป้าหมายไปที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ
ทั้งนี้มือปืนได้เขียนว่า เขาวางแผนก่อเหตุโจมตีเป็นเพราะเขาไม่ต้องการให้ “อาชญากรรม” ของรัฐบาลทรัมป์นั้นเปื้อนมือเขา
อย่างไรก็ตามอัลเลนไม่ได้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอม และจะเดินทางกลับมาที่ศาลอีกครั้งในวันพฤหัสบดี(30)
อัยการสหรัฐฯกล่าวว่า มือปืนได้เดินทางข้ามหลายรัฐมาพร้อมกับปืนหลายกระบอกในความพยายามเพื่อลอบสังหารคุณทรัมป์
“พวกเรากำลังร้องขอศาลให้ควบคุมคุณอัลเลนอย่างปกป้อง” อัยการสหรัฐฯ จ็อซลีน บัลลันไทน์ (Jocelyn Ballantine) กล่าว และเสริมว่า มือปืนนำปืนปั๊มแอ็คชั่นลำกล้องยาวขนาด 12 (12 gauge) ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 0.38 และมีด 3 เล่ม
การไต่สวนครั้งแรกได้ถูกกำหนดขึ้นในวันที่ 11 พ.ค และ เทซีรา อาเบ (Tezira Abe) ทนายความจำเลยที่ศาลตั้งให้ตกลงต่อกำหนดการไต่สวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
ความผิด 3 ข้อหาที่โคล อัลเลนกำลังเผชิญหน้าได้แก่ การใช้ปืนระหว่างการกระทำผิดทางอาญารุนแรง การเคลื่อนย้ายอาวุธปืนข้ามมลรัฐด้วยความตั้งใจที่จะก่อความผิดทางอาญาที่ร้ายแรง และความพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ด้านอดีตผู้นำสหรัฐฯผิวสีคนแรกของสหรัฐฯ บารัค โอบามา ที่ทรงอิทธิพลในพรรคเดโมแครตออกมาแสดงความเห็นครั้งแรก บัซฟีดของสหรัฐฯรายงานวันจันทร์(27)
โอบามากล่าวแถลงการณ์บนแพลตฟอร์ม X ในวันจันทร์(27)มีใจความว่า “ถึงแม้พวกเราจะยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับแรงจูงใจเบื้องหลังเหตุยิงคืนที่ผ่านมาที่งานเลี้ยงนักข่าวทำเนียบขาว มันเป็นหน้าที่ต่อพวกเราทุกคนที่ต้องปฎิเสธความคิดที่ว่าความรุนแรงมีที่ยืนในประชาธิปไตยของพวกเรา”
และเสริมต่อว่า “มันยังเป็นการย้ำเตือนต่อความกล้าหาญและเสียสละที่เอเจนต์ตำรวจลับสหรัฐฯได้แสดงทุกวัน ผมรู้สึกซาบซึ้งต่อพวกเขา และขอบคุณที่เอเจนต์ผู้ที่ถูกยิงนี้จะไม่เป็นอันตราย”
บัซฟีดรายงานว่า อย่างไรก็ตามมีบางส่วนจากการเมืองฝ่ายกลางเมืองปีกขวาสหรัฐฯออกมาวิจารณ์โอบามาที่กล่าวว่า ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับแรงจูงใจของคนร้าย
ทั้งนี้มีสื่อสหรัฐฯหลายที่ได้ทำการขุดค้นและพบว่ามือปืนซึ่งเป็นชาวแคลิฟอร์เนียนั้นยังเป็นผู้สนับสนุนอดีตผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯปีที่แล้ว อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กมลา แฮร์ริส โดยได้เคยบริจาคสนับสนุน 25 ดอลลาร์