สื่อแย้มเตหะรานยื่นข้อเสนอใหม่ยุติศึก ย้ำเปิดฮอร์มุซ-ยุติการปิดล้อมทางทะเล

เอเอฟพี – รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวหาอเมริกาเรียกร้องมากไป ขณะที่การเจรจาโดยตรงระหว่างสองฝ่ายดูเหมือนกำลังเจอทางตัน อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า เตหะรานยื่นข้อเสนอใหม่เพื่อยุติสงครามผ่านปากีสถานไปถึงวอชิงตัน โดยโฟกัสที่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซและการยุติการปิดล้อมทางทะเลของอเมริกา รวมทั้งเลื่อนการเจรจาด้านนิวเคลียร์ออกไปก่อน
อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กล่าวในวันจันทร์ (27 เม.ย.) ว่าแนวทางของอเมริกาที่เรียกร้องมากเกินไปทำให้การเจรจารอบที่แล้วที่แม้มีความคืบหน้า แต่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ หลังเดินทางถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และคาดว่าจะได้พบกับประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน
ก่อนหน้านี้ อารักชีเดินทางไปยังปากีสถาน ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจารอบแรกระหว่างวอชิงตันกับเตหะราน และโอมาน การเยือนอิสลามาบัดรอบล่าสุดกระตุ้นความหวังว่า อาจมีการเจรจารอบใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จนกระทั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สั่งยกเลิกแผนการเดินทางไปยังเมืองหลวงของปากีสถานของสตีฟ วิตคอฟฟ์ และจาเร็ด คุชเนอร์ และสำทับว่า ถ้าอิหร่านต้องการเจรจาก็ให้ติดต่อมา ก่อนย้ำว่า การยกเลิกทริปไม่ได้หมายความว่า จะมีการสู้รบกันใหม่
สำนักข่าวฟาร์สของอิหร่านรายงานว่า เตหะรานได้ส่ง “ข้อความตัวอักษร” ผ่านปากีสถานไปยังอเมริกา เพื่อระบุเส้นแดงที่รวมถึงประเด็นนิวเคลียร์และช่องแคบฮอร์มุซ สะท้อนว่า ยังคงมีความพยายามผลักดันการเจรจาอยู่หลังฉาก อย่างไรก็ดี ฟาร์สสำทับว่า ข้อความดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด
ทางด้านเว็บไซต์ข่าวแอกซิออสของอเมริการายงานเมื่อวันอาทิตย์ (26 เม.ย.) โดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนหนึ่งและแหล่งข่าวอีกสองคนว่า อิหร่านยื่นข้อเสนอใหม่เพื่อยุติสงครามโดยเน้นที่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซและการยุติการปิดล้อมทางทะเลของอเมริกา รวมทั้งเลื่อนการเจรจาด้านนิวเคลียร์ออกไปก่อน ทั้งนี้ สำนักข่าวไออาร์เอ็นเอของทางการอิหร่านรายงานข่าวของแอกซิออสโดยไม่ได้ปฏิเสธใดๆ
แม้อเมริกาและอิหร่านพักการสู้รบ แต่โลกยังคงได้รับผลกระทบจากสงครามนี้ เนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ราคาน้ำมัน ก๊าซ และปุ๋ยแพงขึ้นอย่างมาก และกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งอเมริกาตอบโต้การปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วยการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านในน่านน้ำดังกล่าวและบริเวณอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์กำลังเผชิญความกดดันอย่างหนักภายในประเทศ เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งทะยาน ขณะที่การเลือกตั้งกลางเทอมกำลังจะมาถึงในเดือนพ.ย. และผลสำรวจชี้ว่า คนอเมริกันไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามของทรัมป์
ช่องแคบฮอร์มุซเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญในการหารือระหว่างที่อารักชีไปเยือนโอมานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกล่าวขณะอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กว่า การเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยเป็นประเด็นสำคัญของโลก และเนื่องจากอิหร่านกับโอมานอยู่คนละฝั่งของช่องแคบแห่งนี้ สองประเทศจึงจำเป็นต้องหารือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน
ถึงกระนั้น กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ประกาศว่า ไม่มีแผนยกเลิกการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ส่งผลสั่นสะเทือนต่อตลาด และสำทับว่า การควบคุมเส้นทางนี้และคงการกดดันเชิงยับยั้งต่ออเมริกาเป็นกลยุทธ์หลักของอิหร่าน
ราคาน้ำมันในวันจันทร์ไต่ขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ดี ความหวังที่จะมีการบรรลุข้อตกลงในท้ายที่สุดช่วยกดราคาน้ำมันไม่ให้พุ่งแรงนัก
ขณะเดียวกัน ยังคงมีการสู้รบอย่างดุเดือดในเลบานอน แม้เพิ่งมีการขยายข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็ตาม
อิสราเอลและเลบานอนต่างกล่าวหาว่า อีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันอาทิตย์ โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ประกาศว่า กองทัพอิสราเอลกำลังล็อกเป้าโจมตีฮิซบอลเลาะห์อย่างจริงจัง ขณะที่ต่างฝ่ายอ้างว่า เปิดฉากการโจมตีระลอกใหม่
ทั้งนี้ ฮิซบอลเลาะห์ดึงเลบานอนเข้าสู่สงครามตะวันออกกลางเมื่อวันที่ 2 มี.ค. ด้วยการยิงจรวดใส่อิสราเอลเพื่อแก้แค้นที่อิสราเอลกับอเมริกาก่อสงครามโจมตีอิหร่าน และทำให้อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเสียชีวิต หลังจากนั้นอิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีและบุกภาคพื้นดินเข้าสู่เลบานอน
กระทรวงสาธารณสุขเลบานอนเผยว่า การโจมตีของอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต 14 คน ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์นองเลือดที่สุดนับจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ ขณะที่อิสราเอลรายงานว่า ทหารเสียชีวิตหนึ่งนายทางใต้ของเลบานอน
เนทันยาฮูย้ำว่า ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิง อิสราเอลมีสิทธิ์จัดการกับการโจมตีที่วางแผนไว้ กำลังจะเกิดขึ้น และที่ดำเนินอยู่ได้