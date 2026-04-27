เปิดข้อความมือปืนก่อนบุกงานเลี้ยงนักข่าว แค้นนโยบายทรัมป์-มีแรงจูงใจทางการเมือง

เอพี – ผู้ต้องสงสัยกราดยิงในงานกาลาดินเนอร์สมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาววิจารณ์นโยบายของคณะบริหารทรัมป์อย่างรุนแรง และประกาศตัวเป็น “มือสังหารรัฐบาลกลางผู้เป็นมิตร” ในข้อความที่ส่งถึงสมาชิกครอบครัวไม่กี่นาทีก่อนก่อเหตุเมื่อคืนวันเสาร์ (25 เม.ย.) ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่า มีแรงจูงใจทางการเมือง
ข้อความดังกล่าวพาดพิงซ้ำๆ ถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยไม่ได้เอ่ยชื่อตรงๆ และระบายความไม่พอใจเกี่ยวกับการดำเนินการหลายอย่างของคณะบริหาร ซึ่งรวมถึงการโจมตีเรือที่ถูกกล่าวหาว่า ลักลอบขนยาเสพติดในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออก
เจ้าหน้าที่สอบสวนระบุว่า ข้อความดังกล่าว ตลอดจนถึงโพสต์บนโซเชียลมีเดีย และการสัมภาษณ์สมาชิกครอบครัว เป็นหลักฐานชัดเจนที่สุดส่วนหนึ่งที่บ่งชี้แนวคิดและแรงจูงใจที่เป็นไปได้ของผู้ต้องสงสัย
เจ้าหน้าที่เผยว่า พบโพสต์ต่อต้านทรัมป์จำนวนมากที่เชื่อมโยงกับโคล โทมัส อัลเลน วัย 31 ปี จากแคลิฟอร์เนีย ผู้ต้องสงสัยซึ่งถูกกล่าวหาว่า พยายามฝ่าจุดตรวจความปลอดภัยในงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่จัดที่โรงแรมวอชิงตัน ฮิลตัน โดยพกทั้งปืนและมีด
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคนหนึ่งเผยว่า พี่ชายของอัลเลนติดต่อตำรวจในนิวลอนดอน รัฐคอนเน็กติกัต หลังจากได้รับข้อความ ด้านสำนักงานตำรวจนิวลอนดอนแถลงว่า ได้รับการติดต่อเมื่อเวลา 22.49 น. หรือหลังเกิดเหตุราว 2 ชม. จากบุคคลหนึ่งที่ต้องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีในงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวทำเนียบขาว และได้แจ้งไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางทันที
เจ้าหน้าที่ยังเผยว่า พี่สาวของอัลเลนที่อาศัยอยู่ที่รัฐแมรี่แลนด์ เปิดเผยกับเจ้าหน้าที่สอบสวนว่า อัลเลนซื้อปืนหลายกระบอกอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากร้านขายปืนในแคลิฟอร์เนียและเก็บไว้ที่บ้านพ่อแม่ในทอร์แรนซ์โดยที่พ่อแม่ไม่รู้ และเสริมว่า อัลเลนชอบแสดงความคิดเห็นสุดโต่ง
จากการตรวจสอบของเอพี ข้อความที่ผู้ต้องสงสัยส่งถึงครอบครัวมีความยาวกว่า 1,000 คำ เนื้อหาดูวกวนสับสน และวนเวียนระหว่างการสารภาพผิด ความคับข้องใจ และการบอกลา โดยขึ้นต้นด้วยข้อความทักทายแบบเป็นกันเอง ก่อนเปลี่ยนเป็นขอโทษครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และแม้แต่คนแปลกหน้าที่เขากลัวว่า อาจถูกลูกหลงจากความรุนแรง รวมทั้งขอบคุณผู้คนที่อยู่ในชีวิตของเขา และพยายามอธิบายเหตุผลในการก่อเหตุ
ข้อความของอัลเลนยังแสดงถึงความโกรธแค้นทางการเมือง ความชอบธรรมทางศาสนา และการโต้แย้งคำวิจารณ์ในจินตนาการ นอกจากนั้นเขายังเหน็บแนมมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงแรมวอชิงตัน ฮิลตัน และบอกว่า แปลกใจมากที่ตัวเองเข้าไปในโรงแรมได้ทั้งที่พกมีดและปืนหลายกระบอก
ท็อดด์ บลานช์ รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯ เชื่อว่า อัลเลนนั่งรถไฟจากแคลิฟอร์เนียไปยังชิคาโกและเช็คอินเข้าพักในโรงแรมดังกล่าวที่เป็นสถานที่จัดกาลาดินเนอร์ของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาว ซึ่งทรัมป์และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงในคณะบริหารหลายคนไปร่วมงานด้วย และปกติแล้วจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด
บลานช์สำทับว่า ดูเหมือนผู้ต้องสงสัยพุ่งเป้าโจมตีเจ้าหน้าที่ในคณะบริหาร และเป็นไปได้ว่า อาจรวมถึงทรัมป์ อย่างไรก็ดี เขาเชื่อว่า อัลเลนลงมือเพียงลำพัง
เจ้าหน้าที่เผยว่า อัลเลนพยายามพุ่งไปที่ห้องบอลล์รูมที่เป็นสถานที่จัดงาน แต่ถูกตะครุบตัวลงไปกองกับพื้นก่อนในเหตุการณ์ความรุนแรงที่มีเสียงปืนดังขึ้นอย่างน้อย 5 นัด และทำให้หน่วยอารักขารีบพาทรัมป์ออกจากเวทีอย่างปลอดภัย ขณะที่แขกหลายคนมุดหลบใต้โต๊ะ
ขณะเดียวกัน โพสต์บนโซเชียลมีเดียบ่งชี้ว่า ผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นติวเตอร์ที่มีความรู้สูงและเป็นนักพัฒนาวิดีโอเกมมือสมัครเล่น โดยภาพหนึ่งที่โพสต์บนลิงก์อิน อัลเลนสวมหมวกและชุดครุยหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย โดมิงเกซฮิลล์
อัลเลนจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย ซึ่งในช่วงปีสุดท้าย เขาเคยพัฒนาต้นแบบเบรกฉุกเฉินชนิดใหม่สำหรับวีลแชร์
จากบันทึกการระดมทุนสำหรับการหาเสียงของรัฐบาลกลาง ผู้ต้องสงสัยรายนี้เคยบริจาคเงิน 25 ดอลลาร์ให้คณะกรรมการดำเนินการทางการเมืองของพรรคเดโมแครตเพื่อสนับสนุนการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของกมลา แฮร์ริส ในปี 2024