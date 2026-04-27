รมว.กลาโหมไต้หวันชี้! จีนคว่ำบาตร 7 ผู้ผลิตอาวุธยุโรป 'ไม่กระทบ' การจัดหาอาวุธของไทเป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไต้หวันออกมาปฏิเสธผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของจีนต่อบริษัทยุโรป 7 แห่งที่ขายอาวุธให้ไต้หวันเมื่อวันจันทร์ (27 เม.ย.) โดยกล่าวว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนดำเนินการเช่นนี้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของไทเปในการจัดหาอาวุธ
กระทรวงพาณิชย์ของจีนสั่งห้ามการส่งออกสินค้าแบบสองวัตถุประสงค์ (dual use items) ไปยังบริษัททั้ง 7 แห่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (24) เนื่องจากการขายอาวุธให้ไต้หวัน โดยขึ้นบัญชีดำบริษัทเหล่านั้นไว้ ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่การคว่ำบาตรพุ่งเป้าไปที่ยุโรปโดยเกี่ยวข้องกับปัญหาไต้หวัน
ไต้หวันซึ่งจีนมองว่าเป็นดินแดนของตนเอง ได้รับอาวุธส่วนใหญ่จากสหรัฐอเมริกา ขณะที่ยุโรปไม่ได้ขายสินค้าที่มีราคาสูง เช่น เครื่องบินรบ ให้กับไทเปมานานกว่า 3 ทศวรรษแล้ว เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้ปักกิ่งไม่พอใจ
ในการตอบคำถามของสมาชิกรัฐสภา เวลลิงตัน กู้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไต้หวัน กล่าวว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนใช้มาตรการเช่นนี้
“อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าการกระทำเช่นนี้ เท่าที่ผมเข้าใจ ไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการจัดหาสินค้าผ่านช่องทางที่หลากหลายต่อไป” เขากล่าว โดยไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ในขณะที่หลายประเทศ โดยเฉพาะชาติยุโรป รู้สึกกังวลที่จะร่วมมือกับไต้หวันในด้านการป้องกันประเทศ เนื่องจากเกรงว่าจีนจะตอบโต้ แต่ไทเปกลับได้รับการสนับสนุนมากขึ้นในบางส่วนของยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนในปี 2022
4 ใน 7 บริษัทที่อยู่ในรายชื่อคว่ำบาตรใหม่ของจีนเป็นบริษัทจากสาธารณรัฐเช็ก
ก่อนหน้านี้ จีนได้คว่ำบาตรผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของสหรัฐฯ หลายครั้งเกี่ยวกับการขายอาวุธให้ไต้หวัน โดยครั้งล่าสุดคือเมื่อเดือน ธ.ค. หลังจากที่สหรัฐฯ ประกาศแพกเกจขายอาวุธมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์ให้กับเกาะแห่งนี้
เมื่อถูกถามว่า ไต้หวันจะเริ่มซื้ออาวุธจากญี่ปุ่นได้หรือไม่ หลังจากที่โตเกียวยกเลิกข้อจำกัดการขายอาวุธไปต่างประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กู้ ตอบว่า ผู้รับการส่งออกอาวุธจะต้องเป็นประเทศที่ลงนามในข้อตกลงการถ่ายโอนอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศกับญี่ปุ่น ซึ่งไต้หวันยังไม่ได้ทำเช่นนั้น
เมื่อถูกถามว่า สิ่งนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือไม่ กู้ ก็ตอบว่า "ในอนาคตไม่มีอะไรที่ตัดทิ้งได้ ผมคิดว่าผมพูดได้เพียงว่า ในขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงการถ่ายโอนใดๆ เกิดขึ้น"
ขณะที่ประเทศต่างๆ เช่น ฟิลิปปินส์ยินดีกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่จีนกลับแสดงความกังวลอย่างมาก
ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและจีนอยู่ในระดับต่ำมาตั้งแต่เดือน พ.ย. ปีที่แล้ว หลังจากที่นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่นกล่าวในรัฐสภาว่า การโจมตีไต้หวันโดยจีนถือว่าคุกคามความอยู่รอดของญี่ปุ่น และอาจกระตุ้นให้โตเกียวตอบโต้ทางทหาร
ที่มา: รอยเตอร์