หมายถึงใคร! มือปืนบุกงานเลี้ยงนักข่าวเขียนข้อความวิจารณ์ 'พวกใคร่เด็ก-ข่มขืน-ทรยศชาติ' ด้าน 'ทรัมป์' ซัดกลับเป็นพวก 'ป่วยทางจิต-เกลียดชังชาวคริสต์'

ชายติดอาวุธซึ่งฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยในงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับสื่อมวลชนซึ่งมีประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เข้าร่วมได้อธิบายแรงจูงใจของเขาในคำประกาศเจตนารมณ์ (manifesto) โดยระบุว่ามีพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เป็นเป้าหมาย "เรียงลำดับจากระดับสูงสุด ไปจนถึงระดับต่ำสุด"
ผู้ก่อเหตุซึ่งมีชื่อว่า โคล แอลเลน (Cole Allen) ครูชาวแคลิฟอร์เนีย วัย 31 ปี ได้ส่งข้อความถึงญาติๆ ประมาณสิบนาทีก่อนบุกเข้าไปโจมตีงานเลี้ยงอาหารค่ำของผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่โรงแรม วอชิงตัน ฮิลตัน ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันเสาร์ (25 เม.ย.) ตามรายงานของนิวยอร์กโพสต์ ซึ่งเป็นสื่อแรกที่เผยแพร่ข้อความดังกล่าว
ในถ้อยแถลงยาว 1,052 คำ ซึ่งลงชื่อโดย Cole “coldForce” “Friendly Federal Assassin” Allen ผู้ต้องสงสัยได้อธิบายตัวเองว่าเป็นพลเมืองอเมริกัน “ลูกครึ่งผิวดำ-ผิวขาว” และระบุว่า การกระทำของเขาเป็นเรื่องของความรับผิดชอบส่วนตัวในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
“และผมจะไม่ยอมให้คนที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (pedophile) ผู้ข่มขืน (rapist) และคนทรยศชาติ (traitor) มาเอาความผิดของเขามาแปะมือผมอีกต่อไปแล้ว” เขากล่าว โดยระบุถึงเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลทรัมป์ – แต่ไม่รวมถึงผู้อำนวยการเอฟบีไอ แคช พาเทล – ว่าเป็นเป้าหมาย “โดยเรียงลำดับความสำคัญจากระดับสูงสุดไปจนถึงระดับต่ำสุด”
มือปืนรายนี้อ้างถึงความเชื่อทางศาสนาคริสต์ของตนซ้ำแล้วซ้ำเล่า จากนั้นจึงกล่าวถึงคำวิพากษ์วิจารณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการกระทำของเขาด้วยการ “โต้แย้ง” หลายประการ
“การหันแก้มอีกข้างให้นั้นใช้สำหรับเมื่อคุณเองถูกกดขี่ ผมไม่ใช่คนที่ถูกข่มขืนในค่ายกักกัน ผมไม่ใช่ชาวประมงที่ถูกประหารชีวิตโดยไม่ได้รับการพิจารณาคดี ผมไม่ใช่เด็กนักเรียนที่ถูกระเบิดเสียชีวิต หรือเด็กที่อดอยาก หรือเด็กสาววัยรุ่นที่ถูกล่วงละเมิดโดยอาชญากรมากมายในรัฐบาลนี้” แอลเลน เขียน โดยอ้างถึงข้อร้องเรียนต่างๆ รวมถึงการโจมตีเรือที่เชื่อมโยงกับเวเนซุเอลา การโจมตีโรงเรียนหญิงล้วนของอิหร่านโดยสหรัฐฯ การบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมือง และคดีของเศรษฐีค้ากาม เจฟฟรีย์ เอปสตีน
แม้ว่า แอลเลน จะกล่าวว่าเขาตั้งเป้าที่จะลดจำนวนผู้บาดเจ็บในหมู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานโรงแรม และแขกด้วยการ "ใช้กระสุนลูกปราย" (buckshot) แต่เขายอมรับว่า "เขาจะยังคงยิงทะลุทุกคนที่นี่เพื่อไปยังเป้าหมายหากจำเป็นจริงๆ" โดยให้เหตุผลว่า ผู้ที่เข้าร่วมงานนี้ต่างก็ "มีส่วนร่วม" โดยสมัครใจ
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวถึงผู้ต้องสงสัยว่าเป็น “คนป่วยทางจิต” ที่ “เกลียดชังชาวคริสต์” และปฏิเสธข้อกล่าวหาในคำประกาศเจตนารมณ์ของเขาระหว่างให้สัมภาษณ์กับรายการ 60 Minutes ของสถานีโทรทัศน์ CBS
แอลเลน เป็นครูสอนพิเศษ สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากเมืองทอร์แรนซ์ และยังทำงานเป็นนักพัฒนาเกมด้วย เขาไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก่อน และเชื่อว่าน่าจะกระทำการเพียงลำพัง ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สืบสวน
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า เขาซื้ออาวุธปืนอย่างถูกกฎหมาย ฝึกฝนการยิงปืนเป็นประจำ และเดินทางจากลอสแองเจลิสไปยังวอชิงตันโดยรถไฟ ก่อนจะเข้าพักที่โรงแรมฮิลตัน
เขาไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดๆ ตามบันทึกการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขณะที่น้องสาวของเขาให้การต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนว่า เขาเคยพูดถึงการทำ “บางสิ่งบางอย่าง” เพื่อแก้ไขปัญหาของโลก
