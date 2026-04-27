ไทยผิดเฉย! ปธ.หอการค้าสหรัฐฯ ในเขมร โวยสื่อโลกลำเอียงเข้าข้างไทย หลังWSJแพร่บทความเรียกกัมพูชา"สแกมโบเดีย"

บ่อยครั้งเกินไปแล้วที่สื่อมวลชนนานาชาติวิพากษ์วิจารณ์กัมพูชาอย่างไม่เท่าเทียมกับไทย จากความเห็นของเคซีย์ บาร์เนตต์ ประธานหอการค้าสหรัฐฯ ในกัมพูชา พร้อมชี้ว่าสื่อนานาชาติเกือบทั้งหมดมักลำเลียงเข้าข้างไทย
ในข้อความที่โพสต์บนเพจเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 23 เมษายน บาร์เนตต์ แสดงความผิดหวังต่อกรณีที่สื่อมวลชนนานาชาติลำเอียงเข้าข้างไทย ในรายงานเกี่ยวกับการรุกรานกัมพูชาของไทย เนื่องจากองค์กรข่าวเกือบทั้งหมดมีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพฯหรือไม่ก็สิงคโปร์ ซึ่งพึ่งแต่แหล่งข่าวไทยและแทบไม่ฟังเสียงกัมพูชาเลยแม้แต่น้อย
บาร์เนตต์ ชี้แนะว่าเพื่อดึงดูดผู้สื่อข่าวต่างประเทศมายังกัมพูชา ทางกัมพูชาควรทบทวนพิจารณากฎระเบียบการออกใบอนุญาตสื่อมวลชน เขาอ้างว่าสหรัฐฯ ไม่ได้บังคับให้ผู้สื่อข่าวต้องมีใบอนุญาตใดๆ และนั่นคือหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมอเมริกาถึงครองความเป็นผู้นำด้านความเป็นสื่อระดับโลก
รายงานของเคบีเอ็น สื่อมวลชนแห่งรัฐของกัมพูชา ตั้งข้อสังเกตว่าว่าถ้อยแถลงของประธานหอการค้าประจำกัมพูชา มีขึ้นหลังจากหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล เผยแพร่บทความหนึ่งที่เรียกกัมพูชาว่าเป็น "สแกมโบเดีย" ซึ่้งก่อประเด็นโต้เถียงกันอย่างมาก กัมพูชามองการเผยแพร่บทความลักษณะดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่ไร้ความเป็นมืออาชีพและขาดจริยธรรมของสื่อมวลชน อาจนำมาซึ่งความเข้าใจผิด การเลือกปฏิบัติและส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของประเทศ รวมถึงประชาชนเกือบ 18 ล้านคนของกัมพูชา ซึ่งได้รับการรับรองโดยกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่า จากมุมมองที่ว่ามันส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเกียรติภูมิและเสรีภาพพื้นฐานของประเทศและของประชาชนชาวกัมพูชา ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา(CHRC) จึงได้เรียกร้องให้วอลล์สตรีท เจอร์นัล ถอดคำว่า "สแกมโบเดีย" ออกจากบทความในทันที แก้ไขประเด็นนี้หรือทำการชี้แจงที่สะท้อนถึงการรายงานที่ถูกต้องและสมดุล หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำดูหมิ่นในรายงานใดๆในอนาคต ขอโทษอย่างเป็นทางการต่อพาดหัวของบทความดังกล่าว และปรับแก้พาดหัวเพื่อสะท้อนความถูกต้อง สมดุลและไม่เลือกปฏิบัติในประเด็นนี้
(ที่มา:เคบีเอ็น)