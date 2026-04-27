ใครอยากย้าย ปท.รู้ไว้! สหรัฐฯ สั่งปฏิเสธ 'กรีนการ์ด' พวกที่ด่าอิสราเอลบนสื่อโซเชียล เพ่งเล็งนักศึกษาโดยเฉพาะ

คำร้องขอกรีนการ์ดสหรัฐฯอาจถูกปฏิเสธ โทษฐานที่วิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลหรือเข้าร่วมการประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์ หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สรายงานในวันเสาร์(25เม.ย.) อ้างอิงเอกสารการฝึกอบรมภายในของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ มีรายงานว่ากรอบคำแนะนำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลในวงกว้าง สำหรับคัดกรองพวกผู้ยื่นคำร้องที่มีมุมมองต่อต้านอเมริกาและต่อต้านยิว
นิวยอร์กไทม์สอ้างหนังสือคำสั่งที่ส่งถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ(USCIS) ระบุว่ารัฐบาลปฏิบัติกับพวกผู้ที่เข้าร่วมประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์และวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลอย่างเปิดเผย ในฐานะ "ปัจจัยลบอย่างยิ่งยวด" ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับคำร้องขอบัตรประจำตัวสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรในอเมริกา
ในหนังสือดังกล่าว พวกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้รับคำสั่งให้ปฏิเสธคำร้องขอใดๆที่พบว่ามีประวัติ "รับรอง ส่งเสริมหรือสนับสนุนมุมมองต่อต้านอเมริกาหรือการก่อการร้ายที่เกิดจากลัทธิเกลียดชังชาวยิว เช่นเดียวกับมีอุดมการณ์หรือสนับสนุนกลุ่มต่อต้านยิว”
เนื้อหาในหนังสือดังกล่าว ได้นับรวมการวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอล ในฐานะเป็นปัจจัยนี้ที่อาจทำให้ไม่ผ่านคุณสมบัติ อ้างถึงกรณีที่มีผู้คนโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ "หยุดก่อการร้ายอิสราเอลในปาเลสไตน์" และแสดงภาพธงชาติอิสราเอลที่ถูกขีดฆ่าด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้แล้วยังพาดพิงถึงภาพตัดต่อแผนที่อิสราเอล ที่ชื่อประเทศถูกขีดฆ่าและแทนที่ด้วยคำว่า "ปาเลสไตน์" ในฐานะเป็นพฤติกรรมต่อต้านยิว
พวกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยังได้รับคำสั่งให้ "มุ่งเน้นโดยเฉพาะไปที่พวกคนต่างด้าว ที่เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อต้านอเมริกาและต่อต้านยิวในมหาวิทยาลัย" ในนั้นรวมถึงพวกที่เข้าร่วมประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์ ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ ตามหลังเหตุฮามาสบุกจู่โจมอิสราเอลสายฟ้าแลบเมื่อปี 2023 ซึ่งกระตุ้นให้อิสาเอล เปิดปฏิบัติการรุกรานทางทหารแก้แค้น สังหารชาวปาเลสไตน์ไปหลายหมื่นรายในฉนวนกาซา
การดูหมิ่นธงชาติสหรัฐฯถูกจัดอยู่ในฐานะปัจจัยลบเช่นกัน แม้ศาลสูงเคยพิพากษาว่าการเผาธงชาติได้รับการคุ้มครองตามการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 1
รายงานของนิวยอร์กไทม์ส อ้างอิงคำกล่าวของโฆษกหญิงทำเนียบขาว ระบุว่านโยบายนี้ "ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเสรีภาพการแสดงออก" แต่มีเจตนาเพื่อปกป้องสถานบันต่างๆของอเมริกา ความปลอดภัยของพลเรือน ความมั่นคงแห่งชาติและเสรีภาพของสหรัฐฯ
หนังสือฉบับนี้ สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของ USCIS เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อน ที่บอกว่าผู้อพยพทั้งหลายที่ร้องขอสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเช่นกรีนการ์ด จะถูกคัดกรองต่อ "พฤติกรรมต่อต้านอเมริกา" ในนั้นรวมถึงกรณีที่ว่าบุคคลนั้นๆสนับสนุนหรือมีมุมมองเกี่ยวข้องกับการต่อต้านอเมริกาหรือกลุ่มก่อการร้ายต่างๆหรือไม่ ในนั้นรวมถึงมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มต่อต้านชาวยิวหรือเปล่าด้วย
ซีเอ็นเอ็น รายงานในช่วงเวลาดังกล่าว อ้างเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เปิดเผยว่ามีนักศึกษาถึงกว่า 6,000 คน ที่ถูกเพิกถอนวีซานับตั้งแต่เริ่มปี 2025 ขณะที่ในช่วงต้นปีนี้ วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่าในปี 2025 มีจำนวนคนที่เดินทางออกจากสหรัฐฯมากกว่าคนที่อพยพเข้ามา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1935 เลยทีเดียว
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)