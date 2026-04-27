ศาลสูงสุดอิสราเอลสั่ง 'ตัดเงินอุดหนุน' ยิวสายแข็งที่ไม่ยอมถูก 'เกณฑ์ทหาร'

ศาลสูงสุดของอิสราเอลมีคำสั่งเมื่อวันอาทิตย์ (26 เม.ย.) ให้รัฐบาลตัดสวัสดิการทางการเงินสำหรับชาวยิวอัลตราออร์โธดอกซ์ (ultra-orthodox) ที่ปฏิเสธการเกณฑ์ทหาร
"เนื่องจากไม่มีการเสนอมาตรการที่เป็นรูปธรรมใดๆ ที่บ่งชี้ถึงเจตนาที่จะบังคับใช้ข้อผูกพันในการเกณฑ์ทหาร... จึงไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องสั่งให้ดำเนินการตามมาตรการที่เป็นรูปธรรม" ศาลระบุในคำตัดสิน
ชาวยิวอัลตราออร์โธดอกซ์หมายถึงกลุ่มชาวยิวที่มีความเคร่งครัดสูงสุดในหลักศาสนายูดาย ถือเป็น "สายแข็ง" ที่แยกตัวออกจากสังคมสมัยใหม่และชาวยิวกลุ่มอื่น เพื่อปฏิบัติตามคัมภีร์โทราห์ (Torah) อย่างเคร่งครัดที่สุด ข้อยกเว้นการเกณฑ์ทหารภาคบังคับสำหรับชาวยิวกลุ่มนี้มีมานานตั้งแต่ๆก่อตั้งรัฐอิสราเอลในปี 1948
อย่างไรก็ตาม ศาลสูงสุดได้ท้าทายข้อยกเว้นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า กระทั่งมีคำตัดสินในปี 2024 ว่า รัฐบาลต้องเรียกเกณฑ์ทหารชายชาวยิวอัลตราออร์โธดอกซ์ด้วย
กระนั้นก็ดี นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากพรรคการเมืองอัลตราออร์โธดอกซ์เพื่อค้ำจุนรัฐบาลของเขา ดังนั้นจึงต่อต้านความพยายามที่จะล้มเลิกข้อยกเว้นดังกล่าว
ในคำตัดสินล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ (26) ศาลได้สั่งให้ยกเลิกเงินอุดหนุนที่มอบให้กับกลุ่มอัลตราออร์โธดอกซ์ ซึ่งมีทั้งส่วนลดภาษีท้องถิ่น ค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ และค่าดูแลเด็ก
ผู้พิพากษา โนอัม โซลเบิร์ก กล่าวว่า คำตัดสินนี้ไม่ใช่ "การคว่ำบาตร" แต่เป็นการ "ตัดสิทธิประโยชน์" เท่านั้น
เขาย้ำว่าการเกณฑ์ทหารเป็นสิ่งที่ "ชอบธรรม" และสมควรถูกนำมาพิจารณาเมื่อจะกำหนด "เงื่อนไขคุณสมบัติสำหรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ"
ชุมชนชาวยิวอัลตราออร์โธดอกซ์ หรือที่รู้จักกันในภาษาฮีบรูว่า ฮาเรดิม (Haredim) เคยเป็นเพียงส่วนน้อยของประชากรอิสราเอล ทว่าการเติบโตของประชากรทำให้ปัจจุบันคนกลุ่มนี้คิดเป็น 14% ของชาวอิสราเอลเชื้อสายยิวทั้งหมด
การเติบโตดังกล่าว ประกอบกับการถูกเกณฑ์ทหารเป็นเวลานานสำหรับชาวอิสราเอลหลายพันคนที่ต่อสู้ในสงครามครั้งล่าสุดของประเทศ ทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจที่พวกฮาเรดิมได้รับการยกเว้นไม่ต้องเกณฑ์ทหาร รวมถึงในหมู่ชาวยิวที่เคร่งศาสนาด้วย
รัฐบาลถึงกำหนดเวลาที่จะต้องอภิปรายร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารแล้ว ทว่า เนทันยาฮู พยายามต่อสู้เพื่อเลื่อนการพิจารณาออกไป
ยิ่วไปกว่านั้น เนทันยาฮู ยังเอนเอียงไปทางร่างกฎหมายทางเลือกที่จะอนุญาตให้ชาวยิวอัลตราออร์โธดอกซ์หลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารต่อไปได้ ซึ่งนักวิจารณ์เรียกว่า "ร่างกฎหมายหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร"
ชาวยิวอัลตราออร์โธดอกซ์มีจำนวนประมาณ 1.3 ล้านคนในอิสราเอล และปัจจุบันมีชายวัยเกณฑ์ทหารประมาณ 66,000 คนที่ได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ตัวเลขทางทหารแสดงให้เห็นว่า มีเพียงร้อยละ 2 ของชาวยิวอัลตราออร์โธดอกซ์เท่านั้นที่ตอบรับคำสั่งเกณฑ์ทหาร
