มโนไปเรื่อย!เขมรอ้างสื่อดังUSยอมรับคำประท้วง ทั้งที่แค่เผยแพร่จดหมายไม่ได้ลบ'Scambodia'

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล สื่อมวลชนชื่อดังของสหรัฐฯ ยอมรับการประท้วงของกัมพูชา เกี่ยวกับการใช้คำว่า "สแกมโบเดีย" ในบทความหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ พร้อมเน้นย้ำพนมเปญได้ยกระดับปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อย่างนัก ตามรายงานของเคพีที สื่อมวลชนแห่งรัฐฯเมื่อวันเสาร์(25เม.ย.) อ้างอิงเจ้าหน้าที่กัมพูชาหลายคน
นายเทพ อัสนาริท โฆษกกระทรวงสารสนเทศกัมพูชา อ้างว่าหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล เผยแพร่เผยแพร่บทความแสดงความคิดเห็น (Opinion Piece) ตามเนื้อหาในจดหมายของนายเนตร ภักตรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศกัมพูชา ที่ส่งถึงบรรณาธิการและผู้บริหารของ WSJ กรณีที่สื่อดังกล่าวเผยแพร่บทความโดยใช้คำว่า "สแกมโบเดีย" ไม่กี่ชั่วโมงหลังบทความอันเป็นที่ถกเถียงปรากฏออกมา
รายงานอ้างคำสัมภาษณ์ของนายเทพ ระบุว่า แม้คำว่า Scambodia จะอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) และมีคำอธิบายประกอบ แต่ก็ยังมีความหมายในเชิงดูหมิ่น ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับทั้งประเทศและประชาชนกัมพูชา เขาเรียกร้องสื่อมวลชนระหว่างประเทศ หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่อาจส่งเสริมการเลือกปฏิบัติหรือบั่นทอนศักดิ์ศรีของชาติ
โฆษกกระทรวงสารสนเทศกัมพูชา อ้างว่าวอลล์สตรีท เจอร์นัล ยอมรับการประท้วงของกัมพูชา ผ่านบทความชิ้นนี้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้อ่านทั่วโลกได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจุดยืนและความมุ่งมั่นของกัมพูชาในการต่อสู้กับอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์
อย่างไรก็ตามแม้มีความเคลื่อนไหวดังกล่าว แต่ทางกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาเน้นย้ำว่าจำเป็นต้องลบคำว่า "สแกมโบเดีย"ออกไป เรียกมันว่าเป็นการละเมิดจริยธรรมสื่อสารมวลชนและเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ พวกเจ้าหน้าที่บอกว่ากัมพูชาจะเดินหน้าจับตากรณีนี้ต่อไป เพื่อปกป้องอธิปไตยและชื่อเสียงของประเทศชาติ ขณะเดียวกันก็จะยกระดับความร่วมมือในภูมิภาคในการต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ
ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาประณามบทความ How Cybercrime Became a Leading Industry in ‘Scambodia’” ว่าไร้ความเป็นมืออาชีพ เรียกร้องปรับแก้ให้ถูกต้องและรายงานข่าวเกี่ยวกับความพยายามบังคับใช้กฎหมายของกัมพูชา
(ที่มา:เคพีที)