เรื่องจริงหรือจัดฉาก!ขุดเจอมือปืนบุกงานเลี้ยงนักข่าวที่ทรัมป์เข้าร่วม เคยโพสต์ภาพสวมเสื้อ'กองทัพอิสราเอล'

ท่ามกลางข่าวลือหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆ ตามหลังเหตุโจมตีงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวทำเนียบขาว ณ โรงแรมวอชิงตัน ฮิลตัน ซึ่งว่ากันว่าอาจเล็งเป้าหมายเล่นงานประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ก่อคำถามต่างๆนานาแพร่สะพัดบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้
ภาพคัดหน้าจอที่เผยแพร่อย่างกว้างบนสื่อสังคมออนไลน์ กล่าวอ้างว่าเป็นภาพนาย โจ โธมัส อัลเลน ผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์นี้ สวมเสื้อลำลองของกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอล(IDF) และดูเหมือนว่าชื่อของเขาจะถูกเสิร์ชหาอย่างมากบนอินเตอร์เน็ตในอิสราเอล ไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุ โหมกระพือทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าอาจมีต่างชาติเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
อย่างไรก็ตามไม่มีคำยืนยันอย่างเป็นทางการจากเอฟบีไอหรือเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างเหล่านั้น และเจ้าหน้าที่สืบสวนรายงานว่าไม่พบความเชื่อมโยงหรือแรงจูงใจที่ชี้ไปต่างประเทศอย่างแน่ชัด ขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามดำเนินการสืบสวนอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของเนื้อหาทางดิจิทัลที่ไม่มีคำยืนยัน ความจริงที่พร่ามัวและการคาดเดากันไปต่างๆนานา
โจ โธมัส อัลเลน ถูกจับกุมฐานต้องสงสัยในเหตุยิง ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวทำเนียบขาว ณ โรงแรมวอชิงตัน ฮิลตัน เมื่อวันเสาร์(25เม.ย.) โดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และเมลาเนีย ทรัมป์ สุภาพสตรีหมายเลข 1 เข้าร่วมด้วย เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐฯหลายคน
ผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกควบคุมตัวได้ภายในเวลาไม่นานนัก และมีรายงานข่าวระบุว่าเขายอมรับสารภาพกับทีมสืบสวน ว่าเขามีเป้าหมายเล่นงานพวกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตามรายงานของซีบีเอสนิวส์
ตามหลังการจับกุม แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายเต็มไปด้วยการคาดเดากันไปต่างๆนานา บางส่วนบ่งชี้ว่าเหตุยิงครั้งนี้อาจเป็นการจัดฉาก หนึ่งในนั้นแชร์คำกล่าวอ้างเดิมจากบัญชี True Promise บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ซึ่งโพสต์ภาพคัดหน้าจอจากข้อมูล Google Trends อ้างว่าชื่อของผู้ต้องสงสัยถูกค้นหาหลายร้อยครั้งในอิสราเอล หนึ่งวันก่อนเกิดเหตุ
อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนบางแห่งโต้แย้งว่า จากความพยายามตรวจสอบพบว่าชื่อของผู้ต้องสงสัยเริ่มกลายเป็นเทรนด์ถูกเสิร์ชหามากมายในอิสราเอล หลังจากเกิดเหตุยิงกันแล้วเท่านั้น สวนทางกับคำกล่าวอ้างของผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์
ในส่วนประเด็นที่กล่าวอ้างว่าผู้ต้องสงสัยเคยถูกพบเห็นสวมเสื้อลำลองที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอล แต่โพสต์ดังกล่าวถูกลบไปแล้ว ทางสื่อมวลชนกระแสหลักบอกว่าไม่สามารถตรวจสอบยืนยันคำกล่าวอ้างนี้ได้
(เดอะฟรีเพรสเจอร์นัล/ไทม์สออฟอินเดีย)