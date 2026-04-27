อยู่ที่สหรัฐฯ!อิหร่านแจ้งผ่านคนกลางเสนอกรอบ3ขั้น สำหรับกลับมาเจรจาสันติภาพกับอเมริกา

อิหร่าน แจ้งผ่านคนกลางเกี่ยวกับกรอบการทำงาน 3 ขั้นสำหรับการเจรจา และบอกว่าจะกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา ถ้าหากอเมริกาเห็นพ้องกับแผนดังกล่าว ตามรายงานของผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอัลมายาดีน ที่อยู่ในกรุงเตหะราน
รายงานข่าวของอัลมายาดีน สื่อมวลชนเลบานอน ระบุว่าข้อเสนอนี้วางกรอบขั้นแรกมุ่งเน้นไปที่การยุติการรุกรานของสหรัฐฯกับอิสราเอล และรับประกันว่าการสู้รบกับอิหร่านและเลบานอนจะไม่กลับมาอีก โดยระหว่างขั้นนี้ อิหร่าน จะไม่หารือในประเด็นอื่นใด
ถ้าบรรลุข้อตกลงในขั้นแรก การเจรจาจะเดินหน้าสู่ขั้นที่ 2 โดยมีแก่นกลางอยู่ที่การบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซ รายงานระบุว่าแผนดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะประสานงานกับโอมาน ในการสถาปนากรอบกฎหมายใหม่ สำหรับกำกับดูแลน่านน้ำที่มีความสำคัญยิ่งทางยุทธศาสตร์แห่งนี้
ส่วนขั้นที่ 3 จะเป็นการจัดการเกี่่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ซึ่งอิหร่านจะพร้อมพูดคุยหารือก็ต่อเมื่อ หลังจากบรรลุข้อตกลงใน 2 ขั้นแรกแล้วเท่านั้น ตามรายงานของผู้สื่อข่าวอัลมายาดีน
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นในขณะที่อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ออกเดินทางเยือนกรุงมอสโก
คาเซม จาลาล เอกอัครราชทูตอิหร่าน บอกก่อนหน้านี้ว่า อารากชี เตรียมพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ระหว่างเดินทางเยือนมอสโก โดยที่เขาจะหยิบยกประเด็นสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการเจรจาและข้อตกลงหยุดยิงปรึกษาหารือกับผู้นำรัสเซีย
(ที่มา:อัลมายาดีน)