ไม่สนหยุดยิง!อิสราเอลโจมตีเลบานอนปลิดชีพ14ราย ตั้งท่าบุกต่อรุกเข้าไปเลยเขตกันชน

อิสราเอลโจมตีสังหารผู้คนไป 14 รายและบาดเจ็บ 37 คนในวันอาทิตย์(26เม.ย.) จากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอน หลังกองทัพยิวแจ้งเตือนประชาชนให้ออกจากเมือง 7 แห่งที่อยู่เลยเขตกันชนที่พวกเขายึดครอง ในขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงไม่สามารถยุติความเป็นปรปักษ์ระหว่าง 2 ฝ่ายอย่างสมบูรณ์
ในบรรดาผู้เสียชีวิตในวันอาทิตย์(26เม.ย.)นั้น รวมไปถึงเด็ก 2 รายและผู้หญิง 2 คน จากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอน ส่วนอิสราเอลบอกว่าทหารนายหนึ่งของพวกเขาเสียชีวิตด้วยเช่นกัน ความเคลื่อนไหวที่ทำให้ข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางตกอยู่ในความตึงเครียดยิ่งขึ้น
โฆษกกองทัพอิสราเอลเผยแพร่ถ้อยแถลงบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ อ้างว่า พวกฮิซบอลเลาะห์ กลุ่มติดอาวุธเลบานอน ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและอิสราเอลจะจัดการกับกลุ่มนี้ แจ้งเตือนผู้คนทางเหนือและทางตะวันตกให้ออกห่างจากเมืองต่างๆ
เมืองต่างๆทางเหนือของแม่น้ำลิตานีและเขตกันชนทางใต้ของเลบานอน ถูกยึดครองโดยกองทัพอิสราเอล ที่ยังเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารแม้มีข้อตกลงหยุดยิง กองทัพอิสราเอลอ้างว่าพวกเขาโจมตีพวกนักรบ เครื่องยิงจรวดและคลังอาวุธของฮิซบอลเลาะห์
"จากมุมมองของเรา สิ่งที่เป็นภาระหน้าที่ของเราคือความมั่นคงของอิสราเอล ความปลอดภัยของทหารของเรา ความปลอดภัยของชุมชนของเรา" เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล กล่าวกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเยรูซาเลม "เราดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามกฎเกณฑ์ต่างๆที่เราได้ตกลงไว้กับสหรัฐอเมริกา และกับเลบานอน"
ฮิซบอลเลาะห์บอกว่าพวกเขาจะไม่ละการโจมตีทหารอิสราเอลที่อยู่ภายในเลบานอน และในเมืองต่างๆทางเหนือของอิสราเอล ตราบใดที่อิสราเอลยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ทางกลุ่มระบุในถ้อยแถลงด้วยว่าจะไม่นั่งรอการทูตที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ผล หรือพึ่งพิงเจ้าหน้าที่เลบานอน "ที่ล้มเหลวในการปกป้องประเทศ"
ก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์(26เม.ย.) พวกฮิบอลเลาะห์เผยว่าได้โจมตีทหารอิสราเอลภายในเลบานอน เช่นเดียวกับกองกำลังกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือทหารเหล่านี้ กองทัพอิสราเอลบอกว่ามีทหารนายหนึ่งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอีก 6 นาย
นอกจากนี้แล้วกองทัพอิสราเอลยังเผยด้วยว่าได้สกัดโดรน 3 ลำ ก่อนที่มันจะข้ามสู่ดินแดนของอิสราเอลในวันอาทิตย์(26 เม.ย.) หลังเสียงไซเรนดังระงมบริเวณทางเหนือของประเทศ
ข้อตกลงที่มีสหรัฐฯเป็นคนกลาง ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน และถูกขยายเวลาออกไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ช่วยลดความเป็นปรปักษ์ระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ลงอย่างมาก แม้ทั้ง 2 ฝ่ายยังคงยิงเข้าใส่กัน และกล่าวโทษอีกฝ่ายว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,500 ราย ในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอล นับตั้งแต่สงครามเมื่อเร็วๆนี้ระหว่างฮิซบอลเลาะห์กับอิสราเอลเริ่มขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม หลายวันหลังจากอเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน กระทรวงสาธารณสุขเลบานอนระบุว่าในยอดผู้เสียชีวิต ในนั้นรวมถึงผู้หญิง 277 ราย เด็ก 177 คนและบุคลากรทางการแพทย์ 100 คน
(ที่มา:รอยเตอร์)