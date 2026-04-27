“คิงชาร์ลส์” โล่งพระทัย “ทรัมป์” รอดปลอดภัยหลังเหตุยิงคืนวันเสาร์ รายงานสรุปเข้าทุกระยะ “บักกิงแฮม” หารือเครียดกับ “ทำเนียบขาว” ประเมินความปลอดภัยเสด็จเยือนสหรัฐฯ

เอเจนซีส์ – วังบักกิงแฮมหารือร่วมกับทำเนียบขาวถึงมาตรการถวายการอารักขาความปลอดภัยระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐฯอย่างเป็นทางการที่จะเริ่มขึ้นในวันจันทร์(27 เม.ย)หลังผู้นำสหรัฐฯตกอยู่ในความเสี่ยงภายในงานวันเสาร์(25 เม.ย)มือปืนสามารถก่อเหตุกราดยิงได้ถึงในโรงแรมสถานที่จัดงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์นักข่าวทำเนียบขาว
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(26 เม.ย)ว่า การตัดสินใจสุดท้ายได้ออกมายืนยันจากรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ ว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐฯอย่างเป็นทางการของพระประมุข พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และพระราชินีคามิลลา แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษนั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้ตามกำหนดนั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังในบ่ายวันอาทิตย์(26) เท่าที่บีบีซีรู้
และรายงานต่อว่า เกิดขึ้นหลังการกราดยิงขึ้นภายในงานเลี้ยงนักข่าวทำเนียบขาวคืนวันเสาร์(25)ที่มีประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ พร้อมสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐฯ เมลาเนีย ทรัมป์ และคนสำคัญในรัฐบาลทรัมป์เข้าร่วม
เกิดขึ้นแค่ไม่กี่วันก่อนหน้าประธานาธิบดีทรัมป์จะเปิดทำเนียบขาวต้อนรับพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และพระราชินี คามิลลา แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันจันทร์(27) ทำให้ฝั่งอังกฤษถึงกับตกใจและนั่งไม่ติดและเป็นกังวลต่อมาตรการอารักขาคุ้มภัยระหว่างการเสด็จครั้งสำคัญของทั้ง 2 ชาติ
วังบักกิงแฮมกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า "พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงได้รับการถวายรายงานการสรุปทั้งหมดในสถานการณ์ที่กำลังพัฒนาหลังเกิดเหตุยิงขึ้นในงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์นักข่าวทำเนียบขาว”
และเสริมต่อว่า “มีการหารือหลายครั้งจะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันกับฝ่ายสหรัฐฯและทีมที่เกี่ยวข้องของพวกเราจะประเมินไปถึงระดับของเหตุในคืนวันเสาร์นั้นอาจกระทบหรือไม่ต่อแผนการปฎิบัติสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือน”
วังบักกิงแฮมยังกล่าวในแถลงการณ์ว่า พระเจ้าแผ่นดินทรงโล่งพระทัยอย่างมากที่ทรงได้รู้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ สุภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐฯ เมลาเนีย ทรัมป์ และแขกอื่นๆทั้งหมดไม่ได้เป็นอันตราย
ดาร์เรน โจนส์ (Darren Jones)หัวหน้าเลขาธิการประจำนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้เปิดเผยกับบีบีซีในรายการวันอาทิตย์(26)ว่า ทั้งรัฐบาลอังกฤษและวังบักกิงแฮมนั้นร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่อเมริกันในปฎิบัติการร่วมก่อนการเสด็จครั้งสำคัญ
“จะมีการหารือเพิ่มเกิดขึ้นวันนี้ก่อนหน้าสัปดาห์หน้า(ของการเสด็จ)” เขากล่าว
ด้านรัฐมนตรีเงาประจำกระทรวงมหาไทยอังกฤษ คริส ฟิลิป (Chris Philp) แสดงความเห็นว่า เป็นสิ่งสำคัญที่พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ต้องได้รับการถวายอารักขาอย่างถี่ถ้วนและเรียกร้องให้ทั้งสหรัฐฯและอังกฤษทำการทบทวนความปลอดภัยของพระองค์ตลอดทั้งคืน
อย่างไรก็ตาม ฟิลิปชี้ว่า การเสด็จพระราชดำเนินสมควรได้รับการไฟเขียวให้เกิดขึ้นจากการที่ความรุนแรงไม่สมควรที่จะเป็นเหตุให้หยุดความสัมพันธ์ทางการทูตและการเมืองโดยที่ไม่มีการติดขัด
สื่ออังกฤษชี้ว่าแม้กระทั่งก่อนเกิดเหตุยิงในงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์นักข่าวทำเนียบขาวที่ดีซี การถวายอารักขาในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างแดนอย่างเป็นทางการมักจะเป็นไปด้วยความเข้มงวด และในเวลานี้ได้เพิ่มขึ้นไปอีกระดับ
ทั้งนี้สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานว่า ผู้นำสหรัฐฯออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองกับฟ็อกซ์นิวส์ในวันนี้(26)ว่า กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐฯจะเกิดขึ้นเป็นไปตามปกติถึงแม้จะมีเหตุยิงเกิดขึ้น
ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์ว่า พระเจ้าชาร์ลสกำลังเสด็จพระราชดำเนินมาสหรัฐฯ พร้อมกล่าวสรรเสริญพระองค์ว่า ทรงเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยม ฝ่ายสหรัฐฯเฝ้ารอคอยครั้งสำคัญนี้
บีบีซีรายงานว่า รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯ ท็อดด์ แบลนช์ (Todd Blanche) ให้สัมภาษณ์กับ NBC News ว่า เขามั่นใจมากว่า ทั้งพระราชาและพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษจะทรงปลอดภัยระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในสหรัฐฯเป็นระยะเวลา 4 วัน พร้อมกับย้ำว่า เหตุการณ์คืนวันเสาร์(25)ได้แสดงระบบการรักษาความปลอดภัยของสหรัฐฯนั้น “เวิร์ก”