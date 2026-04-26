อิหร่านเมินไม่ยอมเจรจาโดยตรงกับสหรัฐฯ ทรัมป์เคืองบอกอยากคุยเมื่อไหร่ก็ติดต่อมา

เอพี – ความพยายามในการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านล้มเหลวอีกครั้ง หลังรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านบินออกจากปากีสถานเมื่อค่ำวันเสาร์ (25 เม.ย.) และสหรัฐฯ สั่งทีมเจรจายกเลิกการเดินทางไปอิสลามาบัด ด้านประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์แก้เก้อบนโซเชียลมีเดียว่า เมื่อไหร่ที่อิหร่านอยากคุยก็ให้ติดต่อมา
การเจรจาซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นต่อเนื่องจากการหารือแบบพบหน้ากันโดยตรงครั้งประวัติศาสตร์เมื่อต้นเดือนระหว่างอเมริกาที่นำโดยรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ และอิหร่านที่นำโดยโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภา ยังไม่มีแนวโน้มเกิดขึ้น เนื่องจากเตหะรานไม่วางใจวอชิงตัน หลังจากกองทัพอเมริกาเริ่มการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านตอบโต้ที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ปากีสถานเผยว่า อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เดินทางออกจากกรุงอิสลามาบัดเมื่อค่ำวันเสาร์เพื่อไปยังโอมาน ซึ่งอยู่อีกฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่สำนักข่าวไออาร์เอ็นเอของทางการอิหร่านรายงานว่า อารักชีมีแผนกลับไปยังปากีสถานอีกครั้งในวันอาทิตย์ (26 เม.ย.) ก่อนบินไปรัสเซีย
อารักชีโพสต์บนโซเชียลหลังหารือในปากีสถานเกี่ยวกับเส้นตายสำหรับการเจรจาของอิหร่านว่า อิหร่านได้แจ้งจุดยืนเกี่ยวกับกรอบโครงที่เป็นไปได้สำหรับการยุติสงครามเป็นการถาวรไปแล้ว แต่ยังไม่เห็นว่า อเมริกาจริงจังกับแนวทางการทูตหรือไม่
ขณะเดียวกัน ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนกำลังสั่นคลอนอย่างหนัก หลังจากเมื่อวันเสาร์ อิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน เปิดฉากยิงใส่กัน และนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู สั่งให้กองทัพอิสราเอลระดมโจมตีเป้าหมายฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทรัมป์ประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียวโดยไม่มีกำหนดกับอิหร่าน แม้การสู้รบสงบลง แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจกลับรุนแรงขึ้น เนื่องจากสงครามที่ยืดเยื้อนานสองเดือนส่งผลให้การขนส่งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติเหลว ปุ๋ย และสินค้าจำเป็นอื่นๆ หยุดชะงักจากการที่ช่องแคบฮอร์มุซอยู่ในสภาพเกือบปิดตาย
ทั้งสองฝ่ายยังคงข่มขู่กันไม่เลิก วันเสาร์ กองบัญชาการกลางของกองทัพอิหร่านเตือนว่า อเมริกาจะถูกตอบโต้อย่างแข็งกร้าว ถ้ายังคงรุกรานทางทหาร ซึ่งรวมถึงการปิดล้อมทางทะเลและปล้นสะดม
ก่อนหน้านั้น กระทรวงต่างประเทศอิหร่านประกาศว่า จะไม่เจรจาโดยตรงกับอเมริกา แต่จะให้เจ้าหน้าที่ปากีสถานเป็นตัวกลางการหารือ
ทางด้านทรัมป์อวดอ้างว่า อิหร่านได้ส่งข้อเสนอที่ดีขึ้นมาให้ หลังจากที่เขาสั่งให้ทีมเจรจาที่นำโดยสตีฟ วิตคอฟฟ์ และจาเร็ด คุชเนอร์ ยกเลิกการเดินทางไปปากีสถานเพียง 10 นาที แต่ไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากย้ำว่า หนึ่งในเงื่อนไขที่อเมริกาต้องการคือ อิหร่านต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์
ประเด็นขัดแย้งในการเจรจายังรวมถึงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซ ตลอดจนถึงความกังวลเกี่ยวกับโครงการขีปนาวุธและการที่อิหร่านให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่เป็นตัวแทนในตะวันออกกลาง
เตหะรานตั้งข้อสังเกตว่า การเจรจาทางอ้อมกับอเมริกาเมื่อปีที่แล้วและต้นปีนี้เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งมายาวนาน จบลงด้วยการที่อิหร่านถูกอเมริกาและอิสราเอลรุมโจมตี และทำให้อิหร่านต้องระมัดระวังมากขึ้น
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขณะนี้แพงกว่าช่วงก่อนที่สงครามจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ. เกือบ 50% เนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่เป็นทางผ่านของน้ำมัน 20% ของทั่วโลก
ในช่วงที่ผ่านมา อิหร่านเพิ่งโจมตีเรือ 3 ลำ ขณะที่อเมริกายังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน และทรัมป์สั่งให้กองทัพอเมริกายิงทำลายเรือเล็กทุกลำเนื่องจากอาจกำลังวางทุ่นระเบิด
ในวันเสาร์ อิหร่านกลับมาให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์จากท่าอากาศยานนานาชาติในเตหะรานเป็นครั้งแรกนับจากสงครามเริ่มต้น สถานีทีวีของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่า เที่ยวบินที่จะกลับมาให้บริการรวมถึงเที่ยวบินไปยังอิสตันบูลของตุรกี กรุงมัสกัตของโอมาน และเมืองเมดินาในซาอุดีอาระเบีย
นับจากสงครามปะทุขึ้น มีผู้เสียชีวิตในอิหร่านอย่างน้อย 3,375 คน อย่างน้อย 2,496 คนในเลบานอน และ 23 คนในอิสราเอลและกว่า 10 ประเทศในอ่าวอาหรับ ขณะที่กองทัพอิสราเอลสูญเสียทหาร 15 นายในเลบานอน ทหารอเมริกันเสียชีวิต 13 คนในตะวันออกกลาง และสมาชิกกองกำลังรักษาสันติภาพเสียชีวิต 6 คนในเลบานอน
เมื่อวันพฤหัสบดี (23 เม.ย.) ทรัมป์ประกาศว่า อิสราเอลและเลบานอนตกลงขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก 3 สัปดาห์ โดยที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่ได้เข้าร่วมเจรจาด้วย แต่ในวันเสาร์ อิสราเอลได้โจมตีพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 คน ซึ่งอิสราเอลอ้างว่า เป็นนักรบฮิซบอลเลาะห์ ขณะที่อิสราเอลถูกโจมตีด้วยจรวดและโดรนที่ยิงมาจากเลบานอน