มือปืนกราดยิงงานเลี้ยงนักข่าวทำเนียบขาว ทรัมป์ดวงยังไม่ถึงฆาตได้ลูกน้องช่วยคุ้มกัน

เอพี – ชายวัย 30 ปี พกปืนและมีดบุกเดี่ยวผ่านล็อบบี้ ตรงดิ่งไปกราดยิงหน้าห้องบอลล์รูมที่จัดงานเลี้ยงสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาว โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐฯ เข้าร่วมด้วยเมื่อคืนวันเสาร์ (25 เม.ย.) ทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ ต้องรีบขึ้นเวทีเพื่ออารักขา พาตัวทรัมป์และภรรยาออกจากที่เกิดเหตุ
รายงานระบุว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวลงจากเวทีอย่างรวดเร็ว ส่วนผู้ต้องสงสัยที่เจ้าหน้าที่เผยว่า เป็นแขกของโรงแรมวอชิงตัน ฮิลตัน ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานนั้น ถูกควบคุมตัวและคาดว่า จะถูกนำตัวขึ้นศาลในวันจันทร์ (27 เม.ย.) โดยตำรวจเชื่อว่า เขาลงมือเพียงคนเดียว แต่ไม่ได้เปิดเผยว่า เป้าหมายคือใครหรือมีแรงจูงใจอย่างไร
ชายคนดังกล่าวเปิดฉากรัวยิงด้านนอกห้องบอลล์รูมใต้ดินซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่มีแขกเข้าร่วมนับพัน และยังเป็นปีแรกที่ทรัมป์ไปร่วมงานในฐานะประธานาธิบดี
ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาว่า เขาหวังว่า จะมีการจัดงานนี้ใหม่ภายใน 30 วัน แม้ข้อเท็จจริงที่ว่า ชายที่พกอาวุธสามารถบุกเข้าไปจนถึงหน้าห้องบอลล์รูมทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในงานที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลเข้าร่วมเป็นประจำทุกปีก็ตาม
รายงานระบุว่า แขกในงานกำลังรับประทานอาหารขณะได้ยินเสียงดัง ซึ่งทรัมป์บอกว่า ตอนแรกเขาคิดว่า เป็นเสียงถาดร่วงลงบนพื้น แต่นักข่าวบางคนเชื่อว่า เป็นเสียงปืน 5-8 นัด และนักข่าวนับร้อยคนพยายามโทรไปยังต้นสังกัดเพื่อรายงานสถานการณ์ทันที
ทั้งนี้ ในวิดีโอที่ทรัมป์โพสต์เผยให้เห็นผู้ต้องสงสัยวิ่งผ่านแนวกั้นรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับ (Secret Service) วิ่งตามจับ โดยมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถูกยิงเข้าบริเวณเสื้อเกราะกันกระสุน ซึ่งขณะนี้อาการดีขึ้นและกำลังฟื้นตัว ส่วนมือปืนถูกจับกุมโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปโรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย 2 คนเผยว่า ผู้ต้องสงสัยคือ โคล โทมัส อัลเลน วัย 31 ปี จากเมืองทอร์แรนซ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย และถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืน 2 ข้อหาที่รวมถึงการทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยอาวุธร้ายแรง
ภายในห้องบอลล์รูม แขกลนลานหาที่หลบหลังจากได้ยินเสียงปืน ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับ รวมถึงหน่วยสนับสนุนทางยุทธวิธีติดอาวุธหนัก กรูกันขึ้นไปบนเวทีเพื่ออารักขาและนำทรัมป์ และเมลาเนีย ทรัมป์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ออกจากห้อง โดยทรัมป์เสียหลักเล็กน้อยขณะเดินออกจากเวที ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าประคอง
ตอนแรกนั้นทรัมป์ถูกนำตัวไปยังห้องเพรสซิเดนเชียลสวีต ที่มีการรักษาความปลอดภัยแน่นหนา ขณะที่ผู้จัดงานพยายามหาทางกลับมาจัดงานต่อ จากนั้นทรัมป์ถูกพาตัวกลับทำเนียบขาวตามคำแนะนำของหน่วยสืบราชการลับ ส่วนผู้จัดงานตัดสินใจยุติงาน และมีการอพยพผู้ร่วมงานออกจากห้องบอลล์รูมทันที ขณะที่สมาชิกกองกำลังป้องกันชาติถูกส่งเข้าไปควบคุมสถานการณ์ภายในโรงแรม และด้านนอกมีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด
เหตุการณ์นี้ถือเป็นครั้งที่ 3 นับจากปี 2024 ที่ทรัมป์ถูกผู้โจมตีคุกคามในระยะใกล้มาก ซึ่งรวมถึงการพยายามลอบสังหารที่เมืองบัตเลอร์ รัฐเพนซิลเวเนีย ที่ทำให้ทรัมป์ได้รับบาดเจ็บ ส่วนมือปืนถูกยิงเสียชีวิต
ทรัมป์กล่าวว่า วันนี้อเมริกาต้องการความปลอดภัยในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน อย่างไรก็ตาม อเมริกาจะไม่ปล่อยให้ใครมาครอบงำสังคมเด็ดขาด
แคช พาเทล ผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลาง (เอฟบีไอ) เผยว่า เอฟบีไอกำลังตรวจสอบปืนยาวและปลอกกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุ ตลอดจนถึงสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในห้องบอลล์รูม และเรียกร้องให้ผู้ที่มีข้อมูลแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่
โดยปกติแล้ว โรงแรมฮิลตันจะเปิดให้แขกทั่วไปเข้าใช้บริการระหว่างการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปีของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาว โดยเน้นการรักษาความปลอดภัยที่ห้องบอลล์รูม ไม่ใช่ทั่วทั้งโรงแรม และมีการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการน้อยมาก ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา จุดอ่อนดังกล่าวเปิดช่องให้มีการก่อความวุ่นวายในล็อบบี้และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการประท้วงจนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องนำตัวแขกที่ถือป้ายประท้วงหรือจัดการประท้วงออกจากโรงแรม
ในปี 1981 ประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน ถูกจอห์น ฮิงก์ลีย์ จูเนียร์ ยิงหน้าโรงแรมฮิลตัน ทำให้มีการปรับการออกแบบโรงแรมเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัย และเพิ่มห้องเพรสซิเดนเชียลสวีทพิเศษใกล้บริเวณทางเข้าเพื่อให้สามารถพาผู้บริหารระดับสูงหรือผู้นำออกจากโรงแรมอย่างรวดเร็ว