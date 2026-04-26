ระทึก!รุดอารักขา'ทรัมป์-เมลาเนีย' เสียงปืนดังเป็นชุดใกล้งานเลี้ยงอาหารค่ำ(ชมคลิป)

เจ้าหน้าที่หน่วยงานลับของสหรัฐฯ รุดเข้าอารักขาพาตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และ เมลาเนีย ทรัมป์ สุภาพสตรีหมายเลข 1 ออกจากงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาว ณ โรงแรมแห่งหนึ่ง ในช่วงค่ำวันเสาร์(25 เม.ย.) หลังมีเสียงดังสนั่นดังขึ้น ท่ามกลางรายงานข่าวของสื่อมวลชนหลายแห่งที่บอกมันเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมือปืน
ผู้ช่วยประจำทำเนียบขาวรายหนึ่งยืนยัน ทรัมป์ และ เมลาเนีย ปลอดภัย เช่นเดียวกับรองประธานาธิบดีเจดี.แวนซ์ หลังช่างภาพฟรีแลนซ์รายหนึ่ง ซึ่งทำงานให้กับรอยเตอร์ได้ยินเสียงปังดังขึ้นราว 4 ถึง 6 ครั้ง ในโรงแรม ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยง แต่มันไม่ใช่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่จัดงานโดยตรง
สื่อมวลชนหลายแห่งรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับมือปืน และเผยว่าบรรดาผู้เข้าร่วมงานหยุดคุยกันแทบจะทันทีที่ได้ยินเสียงปืน และผู้คนเริ่มกรีดร้อง "หมอบลง หมอบลง"
รายงานข่าวระบุว่าแขกหลายร้อยคนหมอบลงไปใต้โต๊ะ และระหว่างนั้นพวกเจ้าหน้าที่หน่วยงานลับในชุดยุทธวิธีสิ่งเข้ามาในห้อง ทรัมป์และสุภาพสตรีหมายเลข 1 หมอบลงอยู่ด้านหลังเวที ก่อนถูกพาตัวออกไปโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานลับ
จำนวนมากของผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,600 คนรุดหาที่กำบัง ขณะที่บรรดาบริกรวิ่งหนีไปบริเวณด้านหน้าของห้องจัดเลี้ยง
อ้างอิงภาพไลฟ์สดจาก CSPAN ไม่นานก่อนที่จะได้รับการอารักขาลงจากเวทีโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานลับ ดูเหมือน เมลาเนีย ทรัมป์ จะมีปฏิกิริยาบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฝูงชน และใบหน้าของเธอแสดงความกังวลอย่างชัดเจน
สื่อมวลชนหลายแห่งรายงานว่าบุคคลที่เชื่อว่าน่าจะเป็นมือปืนอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่แล้ว
ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่า "เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายร้องขอให้เราออกจากสถานที่แห่งนี้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ซึ่งเราจะทำตามในทันที" และบอกว่าจะมีแถลงข่าวในเรื่องนี้ในภายหลัง
ตำรวจปิดล้อมโรงแรมวอชิงตัน ฮิลตัน สถานที่เกิดขึ้นและพบเห็นเฮลิคอปเตอร์หลายลำบินวนอยู่ด้านบน
ซีเอ็นเอ็นและสื่ออื่นๆของสหรัฐฯ รายงานว่า ทรัมป์ ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ และบอกว่าผู้ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นมือปืนอยู่ภายใต้การควบคุมตัวแล้ว อย่างไรก็ตามยังไม่มีคำยืนยันรายงานข่าวนี้อย่างเป็นทางการ
มีรายงานข่าวที่ไม่ยืนยันบ่งชี้ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย แต่ไม่มีข้อมูลรายละเอียดว่าอะไรเป็นต้นตอของอาการบาดเจ็บดังกล่าว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเสร็จพิธีกล่าวต้อนรับและระหว่างรับประทานอาหารค่ำ ก่อนหน้าที่ ทรัมป์ มีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ขณะที่ เมห์เม็ต ออซ เจ้าหน้าที่รายหนึ่งในคณะรัฐบาล เผยว่าเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาจากชั้นบน จากนั้นพวกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็รุดเข้ามาพาตัวเขาออกไป
ทรัมป์ เคยตกเป็นเป้าหมายของความพยายามลอบสังหารระหว่างปราศรัยหาเสียงที่เมืองบัตเลอร์ รัฐเพนซิลเวเนีย ปี 2024 โดยมือปืนลั่นไกออกมาหลายนัด ทำให้ผู้ร่วมรับฟังการปราศรัยรายหนึ่งเสียชีวิตและกระสุนพุ่งเฉียดหูของประธานาธิบดีไปนิดเดียว ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ไม่กี่เดือนต่อมา ชายอีกคนถูกจับกุม หลังพวกเจ้าหน้าที่หน่วยงานลับพบเห็นปลายกระบอกปืนโผล่ออกมาจากพุ่มไม้ บริเวณรอบนอกของสนามกอล์ฟเวสต์ปาล์มบีช ในระหว่างที่ ทรัมป์ กำลังเล่นกอล์ฟอยู่
สำหรับโรงแรมวอชิงตัน ฮิลตัน สถานที่จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำในวันเสาร์(25 เม.ย.) เคยเป็นสถานที่เกิดเหตุประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน ถูกยิงโดยบุคคลหนึ่งที่พยายามลอบสังหารเขาในปี 1981
ฝ่ายจัดแจ้งกับบรรดาแขกที่มาร่วมงานว่างานรับประทานอาหารค่ำของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวจะเดินหน้าต่อไป แม้เพิ่งเกิดเหตุระทึกขวัญ
ถือเป็นครั้งแรกที่ ทรัมป์ เข้าร่วมงานเลี้ยงของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาว ในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่ง
สมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวยังคงเชิญ ทรัมป์ มาร่วมงานในปีนี้ แม้เขามักกล่าวโจมตีสื่อมวลชนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความเคลื่อนไหวที่เรียงเสียงโวยวายจากทั่วทุกห้องข่าวและสื่อมวลชนหลายร้อยรายพากันลงนามในจดหมายเปิดผนึกขอให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์มาตรการจำกัดเสรีภาพสื่อของทรัมป์
ต่างจากประธานาธิบดีคนก่อนๆในรอบกว่า 100 ปีที่ผ่านมา ทรัมป์ไม่เคยเข้าร่วมในงานเลี้ยงดินเนอร์ของสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาวขณะอยู่ในตำแหน่ง จนกระทั่งปีล่าสุดนี้
(ที่มา:รอยเตอร์)