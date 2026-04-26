ลุกฮือผิดประเทศ!ผู้ประท้วงหลายพันคนรวมตัว ชุมนุมทั่วอิสราเอลขับไล่เนทันยาฮู

พวกผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลจำนวนมาก รวมตัวกันในเทลอาวีฟและเมืองอื่นๆของอิสราเอลในวันเสาร์(25เม.ย.) ต่อต้านรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู โดยพวกผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่ง และจัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาอย่างเป็นทางการ เพื่อไต่สวนเหตุการณ์ครั้งที่รัฐบาลปล่อยให้พวกนักรบฮามาสบุกโจมตีนองเลือดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023
หนังสือพิมพ์ไทม์สออฟอิสราเอล รายงานว่าจัตุรัสฮาบิมาของเทลอาวีฟ คือศูนย์กลางหลักของการประท้วง โดยบริเวณนี้มีประชาชนหลายพันคนมารวมตัวกัน ภายใต้การเฝ้าระวังของตำรวจจำนวนมาก
พวกผู้ประท้วงพากันตะโกนสโลแกนต่างๆนานา วิพากษ์วิจารณ์แนวทางของรัฐบาลในการช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกควบคุมตัวในฉนวนกาซา และเรียกร้องให้คุ้มครองความเป็นอิสราเอลของศาลยุติธรรม ในขณะที่ศาลกำลังพิจารณาสืบสวนความล้มเหลวต่างๆที่นำไปสู่เหตุโจมตีนองเลือดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023
นอกจากนี้แล้วยังพบเห็นผู้ชุมนุมอีกหลายร้อยคนในเยลูซาเลม และอีกราว 1,000 คน รวมตัวกันที่ศูนย์โฮเรฟในเมืองไฮฟา ขณะเดียวกันมีรายงานการประท้วงอื่นๆในอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
การชุมนุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอรัปชัน Movement for Quality Government เช่นดียวกับภาคประชาสังคมอื่นๆอีกหลายกลุ่ม
จนถึงตอนนี้ เนทันยาฮู ปฏิเสธจัดตั้งคณะกรรมการรัฐชุดใดชุดหนึ่งขึ้นมาสืบสวนเหตุโจมตี 7 ตุลาคม อ้างว่าคณะกรรมการเหล่านี้จะเอนเอียงมีอคติกับเขา
ศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับเนทันยาฮูและโยอาฟ กัลแลนด์ อดีตรัฐมนตรีกลาโหมในเดือนพฤศจิกายน 2024 โทษฐานก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมกับมนุษยชาติ หลังพวกเขาสั่งการให้กองทัพอิสราเอลแก้แค้นเหตุโจมตี 7 ตุลาคม 2023 ด้วยการเปิดปฏิบัติการรุกรานโจมตีทำลายล้างฉนวนกาซา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคน
อิสราเอลยังเผชิญกับคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ณ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ต่อสงครามที่พวกเขาก่อในฉนวนแห่งนี้
(ที่มา:อนาโดลู/ไทม์สออฟอิสราเอล)