กัมพูชาโอดครวญ!เสียใจไทยตัดสินใจถอนตัวMOU44 เตือนบ่อนทำลายความร่วมมือ2ชาติ

กัมพูชาแสดงความเสียใจต่อการตัดสินใจของไทย ในการถอนตัวออกจากข้อตกลงหนึ่งปี 2001(พ.ศ.2544) เกี่ยวกับคำกล่าวอ้างพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล พร้อมเตือนว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวบ่อนทำลายจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือระหว่าง 2 ชาติ ตามรายงานของเคทีพี สื่อมวลชนแห่งรัฐ
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชาระบุในวันเสาร์(25เม.ย.) ว่ากัมพูชามองการตัดสินใจดังกล่าวว่าเป็นการก้าวถอยหลังจากบันทึกความเข้าใจ(MOU) ซึ่งวางกรอบการทำงานสำหรับการพัฒนาทรัพยากรร่วมกันในพื้นที่ไหล่ทวีปที่เป็นข้อพิพาทของอ่าวไทย
รายงานข่าวของเคทีพี ระบุว่าเอ็มโอยูฉบับนี้มีเจตนาเปิดทางความร่วมมือในพื้นที่กล่าวอ้างทับซ้อนกัน ขณะเดียวกันก็มอบพื้นฐานสำหรับการกำหนดเขตแดนทางทะเลในอนาคตภายในกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ
กระทรวงกิจการต่างประเทศและความร่วมมือนานาชาติของกัมพูชา ระบุว่าข้อตกลงนี้สะท้อนเจตจำนงที่แท้จริงและผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ให้คำจำกัดความเอ็มโอยูฉบับดังกล่าวว่าเป็นกรอบการทำงานที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความยินยอมร่วมกันและเจตนาดี
"มันน่าเสียใจถ้าไทยตัดสินใจถอนตัวจากบันทึกความเข้าใจ 2001" กระทรวงกิจการต่างประเทศกัมพูชาระบุ พร้อมบอกต่อว่าข้อตกลงนี้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความร่วมมือฉันมิตรและความรุ่งเรืองร่วมกัน
"กัมพูชายืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงทั้งในแง่ของตัวบทและเจตนารมณ์ และเน้นย้ำว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาทางทะเลอย่างสันติและด้วยความร่วมมือ" ถ้อยแถลงระบุ
