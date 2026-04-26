ไม่รู้จักภักดี!รมว.กลาโหมUSโกรธเอเชีย-ยุโรปหัวเหวี่ยง โวยเอาเปรียบพึ่งแต่อเมริกาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

พีธ เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ วิพากษ์วิจารณ์บรรดาชาติยุโรปและเอเชีย สำหรับเอาแต่พึ่งพากองทัพสหรัฐฯในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากน่านน้ำอันสำคัญยิ่งแห่งนี้ถูกปิดไป สืบเนื่องจากสงครามที่อเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากเล่นงานอิหร่าน
"ยุโรปและเอเชีย ได้ประโยชน์จากการคุ้มกันของเรามานานหลายทศวรษ แต่เวลาแห่งการเอาเปรียบนั้นจบลงแล้ว" เฮกเซธกล่าวระหว่างแถลงข่าวในวันที่ 24 เมษายน "อเมริกาและโลกเสรีสมควรได้รับพันธมิตรที่มีความสามารถและมีความภักดี"
นายใหญ่เพนตากอนรายงานระบุต่อว่ามาตรการของสหรัฐฯในการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ น่านน้ำที่มีความสำคัญยิ่งต่อการป้อนกระแสน้ำมันและก๊าซธรรมชาติออกมาจากอ่าวเปอร์เซีย มีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวัน หลังมีรายงานเรือบางลำแล่นอ้อมหลบหลีกเรือของกองทัพเรือสหรัฐฯในพื้นที่
สหรัฐฯดำเนินการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน หลังเตหะรานขัดขืนเงื่อนไขของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สำหรับข้อตกลงหยุดยิง ทั้งนี้ด้วยการช่องแคบฮอร์มุซแทบถูกปิดตายจากคำขู่ของอิหร่าน ราคาพลังงานทั่วโลกดีดตัวขึ้นอย่างมาก นับตั้งแต่อเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
ทรัมป์ เคยเรียกร้องบรรดาพันธมิตรยุโรปและประเทศอื่นๆ ในนั้นรวมถึงคู่ปรับทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างเช่นจีน ให้ช่วยเปิดและคุ้มกันขนทางขนส่งพลังงานอันสำคัญยิ่งแห่งนี้ แต่ประเทศส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะส่งเรือเข้าร่วมภารกิจดังกล่าว จนกว่าสงครามจะจบลง
เป็นอีกครั้งที่ เฮกเซธ เน้นย้ำว่ายุโรปและเอเชียพึ่งน้ำมันและก๊าซที่ออกมาจากอ่าวเปอร์เซียมากกว่าสหรัฐฯ พร้อมอวดอ้างว่า "เวลานี้ขบวนเรือบรรทุกน้ำมันกำลังมุ่งหน้าสู่เทกซัส ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามอย่างมาก" อ้างถึงการส่งออกน้ำมันของอเมริกา
"เราไม่ได้คาดหวังอะไรกับยุโรป แต่พวกเขาต้องการช่องแคบฮอร์มุซมากกว่าเราอย่างมาก และพวกเขาอาจต้องพูดให้น้อยลงและจัดงานประชุมหรูหราในยุโรปให้น้อยลง แล้วลงมือทำซะ" เฮกเซธกล่าว ตามรายงานของบลูมเบิร์ก
