ทรัมป์ห้ามไม่อยู่!อิสราเอลประกาศโจมตีฮิซบอลเลาะห์'เต็มกำลัง' ข้อตกลงหยุดยิงส่อแววพังครืน

อิสราเอลเปิดเผยในวันเสาร์(25เม.ย.) ว่าจะโจมตีเป้าหมายต่างๆของพวกฮิซบอลเลาะห์อย่างเต็มกำลัง ถือเป็นบททดสอบเพิ่มเติมต่อข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางกับเลบานอน ที่เมื่อเร็วๆนี้ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เพิ่งขยายกรอบเวลาออกไปอีก 3 สัปดาห์
มีผู้เสียชีวิต 4 รายในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลเล่นงานทางใต้ของเลบานอนในวันเสาร์(25เม.ย.) ตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐเลบานอน หลังกองทัพยิวอ้างว่าฮิซบอลเลาะห์ยิงใส่อิสราเอล สถานการณ์ที่ถือว่าเป็นความท้าทายล่าสุดที่มีต่อข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบาง
ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอน นำมาซึ่งการลดความเป็นปรปักษ์ลงอย่างมาก แต่อิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ยังคงเดินหน้าปะทะกันทางใต้ของเลบานอน บริเวณที่อิสราเอลคงทหารเอาไว้ในสิ่งที่พวกเขาประกาศแต่ฝ่ายเดียวว่าเป็น "เขตกันชน"
ถ้อยแถลงจากทำเนียบนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ระบุว่ากองทัพได้รับคำสั่งให้โจมตีเป้าหมายต่างๆของพวกฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอย่างเต็มกำลัง แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
กองทัพอิสราเอลระบุในวันเสาร์(25 เม.ย.) ว่าพวกเขาได้โจมตีแท่นยิงจรวดบรรจุกระสุนแล้วของพวกฮิซบอลเลาะห์ ในตำแหน่งต่างๆ 3 จุดทางใต้ของเลบานอนเมื่อคืนที่ผ่านมา และเล็งเป้าเล่นงานพวกนักรบฮิซบอลเลาะห์หลายคนในการโจมตีแยกกัน ต่อมากองทัพอิสราเอลเผยด้วยว่าพวกเขาได้โจมตีฐานที่มั่นของกองกำลังรัดวาน หน่วยรบชั้นยอดของฮิซบอลเลาะห์ ทางใต้ของเลบานอน
ไม่เป็นที่ชัดเจนว่ามีผู้เสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนในเหตุโจมตีเหล่านี้โดยอิสราเอล
ทางกองทัพอิสราเอลแจ้งเตือนอีกครั้งถึงชาวบ้านเลบานอน อย่าได้เข้าใกล้พื้นที่แถบแม่น้ำลิตานี ทางใต้ของเลบานอน ระหว่างที่พวกเขาสู่รบกับฮิซบอลเลาะห์
กองทัพอิสราเอลเผยว่าได้สกัดเป้าหมายทางอากาศที่น่าสงสัยเป้าหมายหนึ่งภายในพื้นที่ดังกล่าว ที่อยู่ภายใต้การยึดครองของกองกำลังของพวกเขา และจรวดอีก 2 ลูกที่ยิงจากฮิซบอลเลาะห์ เข้าใส่ทางเหนือของอิสราเอล ซึ่งหนึ่งในนั้นถูกสกัดเอาไว้ได้ ไม่มีรายงานความสูญเสียใดๆ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฮิซบอลเลาะห์รายหนึ่งกล่าวในวันศุกร์(24เม.ย.) ว่าข้อตกลงหยุดยิงที่มีสหรัฐฯเป็นคนกลาง ในสงครามกับอิสราเอล "ไร้ความหมาย" หลังจากถูกขยายเวลาออกไปอีก 3 สัปดาห์ ในขณะที่ข้อตกลงนี้เดิมทีมีกำหนดหมดอายุลงในวันอาทิตย์(26เม.ย.)
(ที่มา:รอยเตอร์)