อิหร่านไม่อยู่คุย!ทรัมป์แก้เกี้ยวล้มแผนส่งผู้แทนทูตไปปากีฯ อ้างสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย-ข้อเสนอเตหะรานไม่ดีพอ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยกเลิกการเดินทางของ 2 ผู้แทนเจรจาของสหรัฐฯ ที่เดิมเตรียมมุ่งหน้าสู่ปากีสถาน ชาติคนกลางในวันเสาร์(25เม.ย.) ถือเป็นการถอยหลังครั้งใหม่ของแนวโน้มสันติภาพ หลังรัฐมนตรีต่างประเทศเตหะรานเดินทางออกจากอิสลามาบัด โดยไม่อยู่รอเจรจา ตามหลังพบปะเพียงแค่กับพวกเจ้าหน้าที่ปากีสถานเท่านั้น
ในขณะที่การเจรจาสันติภาพยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างจนถึงวันเสาร์(25เม.ย.) นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล ออกคำสั่งให้ทหารพวกเขาโจมตีเป้าหมายต่างๆของพวกฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอย่างเต็มกำลัง ยิ่งกลายเป็นบททดสอบข้อตกลงหยุดยิง 3 สัปดาห์เพิ่มเติม
ทรัมป์ บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในฟลอริดาว่าเขาตัดสินใจยกเลิกแผนการเดินทางของ สตีฟ วิตคอฟฟฟ์ และ จาเรด คุชเนอร์ ผู้แทนทูตสหรัฐฯ เพราะว่าการเจรจาในอิสลามัดเกี่ยวข้องกับการเดินทางและใช้จ่ายมากเกินไป และข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของอิหร่านไม่ดีพอสำหรับเขา
ก่อนหน้าขึ้นเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันเพื่อเดินทางกลับมายังวอชิงตันในวันเสาร์(25เม.ย.) ทรัมป์อ้างว่าอิหร่านปรับปรุงข้อเสนอสำหรับคลี่คลายความขัดแย้งหลังจากเขายกเลิกการเดินทาง "แต่มันไม่ดีพอ"
ในข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ทรัมป์เขียนว่า "มีการต่อสู้กันใหญ่โตและความสับสนกันภายในพวกผู้นำของอิหร่าน ไม่มีใครรู้ว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบ ในนั้นรวมถึงพวกเขาเอง เรามีไพ่ทั้งหมดในมือ พวกเขาไม่มีอะไรเลย! ถ้าพวกเขาอยากเจรจา พวกเขาจำเป็นต้องโทรมา"
อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน บอกก่อนหน้านี้ว่าการเดินทางออกจากเมืองหลวงของปากีสถานโดยปราศจากสัญญาณใดๆของการผ่าทางตัน ระหว่างพูดคุยกับ อับบาส อารากชี นายกรัฐมนตรีปากีสถานและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ
ต่อมา อารากชี ให้คำจำกัดความการเดินทางเยือนปากีสถานของเขาว่า "ผลิดอกออกผลอย่างมาก" พร้อมโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มเติมว่า เขาได้แสดงจุดยืนของอิหร่านเกี่ยวกับกรอบการทำงานสำหรับยุติสงครามในอิหร่านอย่างถาวร "แต่ยังไม่เห็นว่าสหรัฐฯจะมีความจริงจังอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการทูต"
สื่อมวลชนอิหร่านรายงานว่า อารากชี บินต่อไปยังกรุงมัสกัต เมืองหลวงของโอมาน โดยเขาจะพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง "เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองความสัมพันธ์ทวิภาคีและการพัฒนาต่างๆในภูมิภาค"
ชารีฟ เขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์บอกว่าเขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่าน เกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค และบอกกับพวกเขาปากีสถานมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกที่ซื่อสัตย์และจริงใจ ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อเดินหน้าสู่สันติภาพที่ถาวรและเสถียรภาพที่ยั่งยืน
เตหะรานปฏิเสธเจรจาโดยตรงรอบใหม่กับสหรัฐฯ และแหล่งข่าวด้านการทูตของอิหร่านบอกว่าประเทศของเขาจะไม่ยอมรับ "ข้อเรียกร้องสุดขั้ว" ของวอชิงตัน
การเจรจายุติสงครามระหว่างวอชิงตันและเตหะรานอยู่ในทางตัน ในขณะที่อิหร่านปิดการเข้าออกเป็นส่วนใหญ่ในช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก ส่วนสหรัฐฯปิดกั้นการส่งออกน้ำมันจากท่าเรือต่างๆของอิหร่าน
ความขัดแย้ง ซึ่งเวลานี้ยังอยู่ในข้อตกลงหยุดยิง เริ่มต้นขึ้นจากการที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นับตั้งแต่นั้นเตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีแก้แค้นเล่นงานอิสราเอล, ฐานทัพต่างๆของสหรัฐฯและบรรดาชาติในอ่าวเปอร์เซีย สงครามผลักให้ราคาน้ำมันพุ่งทะยานแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี โหมกระพือเงินเฟ้อและก่อแนวโน้มที่มืดมัวแก่เศรษฐกิจโลก
ถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในเทเลแกรม ระบุว่า "อารากชีได้ชี้แจงถึงจุดยืนที่มีหลักการของเราในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการหยุดยิงและยุติสงครามที่ถูกกำหนดขึ้นกับอิหร่านโดยสิ้นเชิง"
เมื่อถูกถามถึงข้อกังวลของเตหะรานเกี่ยวกับจุดยืนของสหรัฐฯ ในการเจรจา แหล่งข่าวด้านการทูตของอิหร่านในอิสลามาบัด บอกกับรอยเตอร์ว่า "โดยหลักการแล้ว อิหร่านจะไม่ยอมรับข้อเรียกร้องสุดขั้วที่มากเกินไปใดๆ"
(ที่มา:รอยเตอร์)