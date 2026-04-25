สเปนไม่กังวลเรื่องจะถูกขับจากนาโต ยืนยันเป็นสมาชิกที่น่าเชื่อถือมาตลอด

เปโดร ซานเชซ นายกรัฐมนตรีสเปน ระบุในวันศุกร์ (24 เม.ย.) ว่าสเปนเป็นสมาชิกนาโตที่ "น่าเชื่อถือ" หลังจากมีรายงานว่าสหรัฐฯ กำลังพิจารณาจะระงับสมาชิกภาพของสเปน เนื่องจากไม่ยอมสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน
สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ที่ไม่เปิดเผยชื่อว่า เพนตากอนได้ระบุถึงทางเลือกในการระงับสมาชิกภาพในอีเมลฉบับหนึ่ง ซึ่งพิจารณาถึงวิธีการลงโทษพันธมิตรนาโตที่หลีกเลี่ยงสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ และอิสราเอล
"สเปนเป็นสมาชิกที่น่าเชื่อถือของนาโต ซึ่งปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งหมด" ซานเชซ กล่าวกับผู้สื่อข่าวเป็นภาษาอังกฤษระหว่างการเยือนไซปรัสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรป
"ด้วยเหตุนี้ ผมจึงไม่กังวลเลย" เขากล่าว
ผู้นำรายนี้กล่าวเป็นภาษาสเปนด้วยว่า "เราไม่ได้ทำงานบนพื้นฐานของอีเมล เราทำงานบนพื้นฐานของเอกสารทางการและจุดยืนที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้กำหนดไว้ในกรณีนี้"
ทั้งนี้ ไม่มีข้อกำหนดใดในสนธิสัญญา NATO ที่อนุญาตให้ระงับหรือขับไล่สมาชิกออกจากพันธมิตรทางทหารที่ทรงอำนาจที่สุดในโลก
ในการตอบคำถามเกี่ยวกับรายงานของรอยเตอร์ โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ คิงส์ลีย์ วิลสัน ระบุว่า กระทรวงกลาโหม "จะรับรองว่าประธานาธิบดีมีทางเลือกที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้แน่ใจว่าพันธมิตรของเราจะไม่เป็นเสือกระดาษอีกต่อไป และจะทำหน้าที่ของตน" แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้วิพากษ์วิจารณ์พันธมิตรนาโต ซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ไม่ยอมเข้าร่วมสงครามที่ลุกลามไปทั่วตะวันออกกลาง โดยกล่าวว่าเขาเห็นเป็นการทรยศ
ทั้งนี้ บางประเทศ เช่น ฝรั่งเศส สเปน และอิตาลี ไม่อนุญาตให้เครื่องบินรบของสหรัฐฯ ที่ส่งไปทำสงครามบินผ่านน่านฟ้าหรือใช้ฐานทัพของตน
ทรัมป์ยังพยายามอย่างสุดความสามารถ แต่ไม่สำเร็จ ในการขอให้สมาชิกนาโตในยุโรปส่งเรือรบไปยังช่องแคบฮอร์มุซ ที่เป็นเส้นทางน้ำสำคัญสำหรับการส่งออกพลังงานในอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งอิหร่านได้ปิดกั้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการข่มขู่และโจมตีทางทหาร
ความคาดหวังของวอชิงตันที่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกและดินแดนของประเทศสมาชิกนาโตควรพร้อมใช้งานสำหรับสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีข้อสงสัยนั้น ได้เพิ่มความตึงเครียดภายในพันธมิตร
จอร์เจีย เมโลนี นายกรัฐมนตรีอิตาลี กล่าวกับผู้สื่อข่าวในไซปรัสว่า "นาโตต้องคงความเป็นเอกภาพไว้ ฉันเชื่อว่ามันเป็นแหล่งที่มาของความแข็งแกร่ง"
ซานเชซ ย้ำว่าจุดยืนของรัฐบาลของเขาคือ "ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับพันธมิตร แต่ต้องอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศเสมอ"
ซานเชซตกเป็นเป้าสายตาของทรัมป์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า นับตั้งแต่ประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันกลับมาดำรงตำแหน่งในเดือนมกราคม 2025
เมื่อปีที่แล้ว เขาปฏิเสธที่จะเห็นด้วยกับการเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศของนาโตเป็นร้อยละ 5 ของ GDP ตามที่ทรัมป์เรียกร้อง ซึ่งต่อมาทรัมป์ได้เสนอให้ขับสเปนออกจากพันธมิตร
ซานเชซประณามการแทรกแซงทางทหารของสหรัฐฯ ในเวเนซุเอลาเมื่อวันที่ 3 มกราคม ซึ่งมีการจับกุม นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา และเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์อิสราเอล พันธมิตรของวอชิงตันอย่างรุนแรง
องค์การนาโตจะจัดการประชุมสุดยอดครั้งต่อไปที่ประเทศตุรกีในวันที่ 7-8 กรกฎาคม
ที่มา เอเอฟพี