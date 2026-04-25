สหรัฐฯ เล็งนำวิธี 'ยิงเป้า-ช็อตไฟฟ้า-รมแก๊ส' มาใช้ประหารนักโทษคดีอาญาระดับรัฐบาลกลาง

รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันศุกร์ (24 เม.ย.) ว่ามีแผนจะนำวิธียิงเป้า การประหารด้วยไฟฟ้า และการรมแก๊ส มาเป็นวิธีการประหารชีวิตทางเลือกสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาญาร้ายแรงระดับรัฐบาลกลาง (gravest federal crimes) โดยอ้างถึงความยากลำบากในการจัดหาสารพิษสำหรับฉีดยาเพื่อประหารชีวิต
ข้อเสนอดังกล่าวมาจากรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการทำตามคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ว่าจะกลับมาใช้โทษประหารชีวิตในคดีอาญาระดับรัฐบาลกลางในเทอมที่ 2 ของเขา แม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีก่อนที่จะสามารถกำหนดวันประหารชีวิตในระดับรัฐบาลกลางได้อีกครั้งก็ตาม
ก่อนที่วาระแรกของเขาจะสิ้นสุดลงในปี 2021 ทรัมป์ ซึ่งเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันได้กลับมาใช้การประหารชีวิตในระดับรัฐบาลกลางอีกครั้ง หลังจากหยุดไป 20 ปี โดยประหารชีวิตนักโทษระดับรัฐบาลกลาง 13 คนด้วยการฉีดยาพิษในช่วงไม่กี่เดือนสุดท้ายของการดำรงตำแหน่ง
ก่อนหน้านั้น สหรัฐฯ มีการประหารชีวิตในระดับรัฐบาลกลางเพียง 3 ครั้งเท่านั้นในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ การประหารชีวิตส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ จะดำเนินการโดยฝ่ายบริหารของแต่ละมลรัฐ
หลังกลับเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้ว ทรัมป์ได้ยกเลิกคำสั่งระงับการประหารชีวิตในระดับรัฐบาลกลางที่อดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน ได้ประกาศไว้
กระทรวงยุติธรรมภายใต้ ทรัมป์ กำลังดำเนินการเรียกร้องโทษประหารชีวิตต่อจำเลยมากกว่า 40 คนทั่วประเทศ แม้ว่าจะยังไม่มีการพิจารณาคดีใดๆ ซึ่งแต่ละคดีก็อาจใช้เวลาหลายปี
ท็อดด์ บลานช์ รักษาการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เขียนไว้ในคำนำของรายงาน 52 หน้าว่า คำสั่งระงับการประหารชีวิตของรัฐบาล ไบเดน นั้น "บ่อนทำลายโทษประหารชีวิตในระดับรัฐบาลกลาง และทำให้เหยื่อ ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ต้องแบกรับผลที่ตามมา"
ในรายงานดังกล่าว บลานช์ ได้สั่งการให้สำนักงานเรือนจำของกระทรวงยุติธรรมแก้ไขระเบียบการประหารชีวิต "เพื่อรวมวิธีการประหารชีวิตเพิ่มเติมที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งปัจจุบันมีบัญญัติไว้ในกฎหมายของบางรัฐ" โดยชี้ไปที่วิธีการประหารชีวิตแบบเก่า เช่น การยิงเป้าและการช็อตด้วยไฟฟ้า และวิธีการรมแก๊สแบบใหม่ที่รัฐแอละแบมาริเริ่มใช้ในปี 2024
การเพิ่มทางเลือกเข้าไปในระเบียบการประหารชีวิตจะทำให้สามารถประหารชีวิตนักโทษได้ "แม้ว่ายาที่ใช้เฉพาะเจาะจงจะไม่พร้อมใช้งาน" รายงานระบุ
ไบเดน ซึ่งเป็นผู้นำสายเดโมแครต ได้ลดโทษให้กับผู้ต้องขัง 37 คนจากทั้งหมด 40 คนที่รอการประหารชีวิตในแดนประหารของรัฐบาลกลาง เหลือเพียง 3 คน ได้แก่ โจคาร์ ซาร์นาเยฟ ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดในปี 2015 ในข้อหาวางระเบิดงานวิ่งบอสตันมาราธอน และ ดิลแลน รูฟ ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดในปี 2017 ในข้อหาสังหารคน 9 คนในโบสถ์แห่งหนึ่งที่รัฐเซาท์แคโรไลนา และ โรเบิร์ต โบเวอร์ส ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดในปี 2023 ในข้อหาสังหารคน 11 คนที่โบสถ์ยิวทรีออฟไลฟ์ในเมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย
สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศตะวันตกที่ยังคงใช้โทษประหารชีวิต แม้ว่าการสนับสนุนโทษประหารในหมู่ชาวอเมริกันจะลดลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม
จากผลสำรวจความคิดเห็นของ Gallup เมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา พบว่าชาวอเมริกัน 52% กล่าวว่าพวกเขาสนับสนุนโทษประหารชีวิตสำหรับคดีฆาตกรรม ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า 50 ปี ขณะที่ 44% ตอบว่าคัดค้าน
ที่มา: รอยเตอร์