อัยการเกาหลีใต้เสนอโทษจำคุก 30 ปีอดีตปธน. 'ยุน ซอกยอล' กรณีส่งโดรนยั่วยุเปียงยางเพื่อเป็นข้ออ้างใช้กฎอัยการศึก

สำนักข่าว Yonhap รายงานวันนี้ (24 เม.ย.) ว่า อัยการเกาหลีใต้ร้องขอให้ศาลลงโทษจำคุกอดีตประธานาธิบดี ยุน ซอกยอล เป็นเวลา 30 ปี ในคดีที่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ออกคำสั่งใช้ปฏิบัติการโดรนเหนือกรุงเปียงยาง เพื่อสร้างข้ออ้างสำหรับการประกาศกฎอัยการศึกในเดือน ธ.ค. ปี 2024
ศาลแขวงกลางกรุงโซลคาดว่าจะพิจารณาคดีในภายหลัง
คดีนี้เป็น 1 ใน 8 คดีที่ ยุน กำลังเผชิญ หลังจากที่ถูกขับออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วจากกรณีการประกาศกฎอัยการศึกระยะสั้นๆ ซึ่งสร้างความตกตะลึงไปทั่วเกาหลีใต้ซึ่งถูกมองว่าเป็นหนึ่งในรัฐประชาธิปไตยที่เข้มแข็งที่สุดในเอเชีย
อัยการกล่าวหาว่า ปฏิบัติการโดรนดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือน ต.ค. ปี 2024 ส่งผลให้ความตึงเครียดทางทหารกับเกาหลีเหนือเพิ่มสูงขึ้น และหลังจากที่โดรนลำหนึ่งตกก็มีความเสี่ยงที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญๆ ทางทหารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและความสามารถของเกาหลีใต้
ยุน ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ โดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้กระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการปะทะทางทหารกับเกาหลีเหนือ ตามคำกล่าวของทนายความ
อดีตประธานาธิบดีผู้นี้ถูกฟ้องร้องเมื่อเดือน พ.ย. ปีที่แล้วในข้อหาต่างๆ รวมถึงข้อหาให้ความช่วยเหลือศัตรู ซึ่งอาจถูกเอาผิดได้แม้จะไม่มีการสมรู้ร่วมคิดโดยตรงกับศัตรูก็ตาม หากว่าผลประโยชน์ทางทหารของเกาหลีใต้ได้รับความเสียหาย หรือเป็นผลในการช่วยเหลือแก่ฝ่ายตรงข้าม
ที่มา: รอยเตอร์