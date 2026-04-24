เล่นหนักเลย! อีเมลเพนตากอนชี้สหรัฐฯ เล็งระงับสมาชิกภาพของ 'สเปน' ในนาโต หลังเมินช่วย 'ทรัมป์' รบอิหร่าน

อีเมลภายในของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระบุถึงทางเลือกต่างๆ ที่สหรัฐฯ จะใช้ลงโทษพันธมิตรในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ที่สหรัฐฯ เชื่อว่าไม่ให้การสนับสนุนปฏิบัติการของสหรัฐฯ ในสงครามกับอิหร่าน ซึ่งรวมถึงการระงับสมาชิกภาพของสเปน และทบทวนจุดยืนของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ของอังกฤษในหมู่เกาะฟอล์คแลนด์
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ว่า ทางเลือกเชิงนโยบายเหล่านี้มีรายละเอียดอยู่ในบันทึกที่แสดงความไม่พอใจต่อความลังเล หรือการปฏิเสธที่จะให้สิทธิ์การเข้าถึง การตั้งฐานทัพ และการบินผ่านน่านฟ้า (ABO) แก่สหรัฐฯ ในสงครามอิหร่าน
เนื้อหาของอีเมลระบุด้วยว่า ABO ถือเป็น "มาตรฐานขั้นพื้นฐานที่สุดสำหรับนาโต" และเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังเสริมว่า ทางเลือกในการลงโทษกำลังถูกหารือกันในหมู่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเพนตากอน
หนึ่งในทางเลือกที่ถูกระบุในอีเมลคือ การระงับสมาชิกภาพของประเทศ "ที่ทำตัวมีปัญหา" จากตำแหน่งสำคัญหรือมีเกียรติในนาโต
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ วิพากษ์วิจารณ์พันธมิตรนาโตอย่างรุนแรงที่ไม่ส่งกองทัพเรือไปช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งถูกอิหร่านปิดกั้นไม่ให้เรือเดินทะเลทั่วโลกผ่านได้ หลังจากที่สหรัฐฯและอิสราเอลรวมหัวกันเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและสังหารผู้นำสูงสุดอิหร่าน เมื่อวันที่ 28 ก.พ.
ทรัมป์ ยังประกาศด้วยว่า ตนกำลังพิจารณาที่จะนำสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากพันธมิตรนาโต
“ถ้าคุณเป็นผม คุณจะไม่ทำอย่างนั้นหรือ?” ทรัมป์ ตั้งคำถามกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ในระหว่างการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 เม.ย. เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะถอนตัวออกจากนาโต
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กล่าวว่า อีเมลดังกล่าวไม่ได้บ่งชี้ว่าสหรัฐฯ จะทำเช่นนั้น และไม่ได้เสนอให้ปิดฐานทัพในยุโรปด้วย
เจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะบอกว่า ตัวเลือกดังกล่าวรวมถึงการลดกำลังทหารบางส่วนของสหรัฐฯ ในยุโรปตามที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางหรือไม่
เมื่อถูกถามถึงความเห็นเกี่ยวกับอีเมลดังกล่าว คิงส์ลีย์ วิลสัน โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ตอบว่า “ดังที่ประธานาธิบดี ทรัมป์ ได้กล่าวไว้ แม้ว่าสหรัฐฯ จะทำทุกอย่างเพื่อพันธมิตรนาโตของเรา แต่พวกเขากลับไม่ช่วยเหลือเรา”
“กระทรวงกลาโหมจะรับรองว่า ประธานาธิบดีมีทางเลือกที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มพันธมิตรของเราจะไม่เป็นเพียงเสือกระดาษอีกต่อไป และจะทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เราไม่มีความเห็นเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับการหารือภายในที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้” วิลสัน กล่าว
ที่มา: รอยเตอร์