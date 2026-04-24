'อิสราเอล-เลบานอน' ขยายหยุดยิงอีก 3 สัปดาห์ ด้าน 'ทรัมป์' ลั่นไม่รีบ-หวังดีลสันติภาพที่ดีที่สุดกับอิหร่าน

อิสราเอลและเลบานอนประกาศขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก 3 สัปดาห์ในการประชุมที่ทำเนียบขาว ซึ่งมีประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นผู้ไกล่เกลี่ย โดย ทรัมป์ กล่าวว่าเขาพร้อมที่จะรอ "ข้อตกลงที่ดีที่สุด" เพื่อยุติความขัดแย้งกับอิหร่าน
การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเลบานอนเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญหลายประเด็นที่ทำให้การแก้ไขความขัดแย้งระดับภูมิภาคที่ยืดเยื้อมา 8 สัปดาห์เป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านและการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอีกด้วย
ทรัมป์ กล่าวว่า ตนไม่รีบร้อนที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพ และต้องการให้เป็น "สันติภาพที่ยั่งยืน" ขณะเดียวกันก็ยังคงยืนยันว่า สหรัฐฯ มีความได้เปรียบอย่างชัดเจนในการเผชิญหน้าทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซ
เพียง 1 วันหลังจากที่อิหร่านแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการควบคุมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญนี้ ทรัมป์ กลับมองข้ามภัยคุกคามจาก "เรือเล็กๆ ที่ฉลาดแกมโกง" ของอิหร่าน และกล่าวว่าเขาเชื่อว่าเตหะรานไม่สามารถทำข้อตกลงได้ เพราะผู้นำของประเทศกำลังอยู่ในภาวะวุ่นวาย
เมื่อวันพฤหัสบดี (23) ทรัมป์ กล่าวว่ากองทัพเรือสหรัฐฯ ได้รับคำสั่งให้ "ยิงและทำลาย" เรือของอิหร่านที่วางทุ่นระเบิดในช่องแคบ และสหรัฐฯ สามารถทำลายระบบอาวุธใดๆ ที่อิหร่านอาจปรับปรุงขึ้นระหว่างการหยุดยิงที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. ได้ "ภายในวันเดียว"
อย่างไรก็ดี การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดกั้นอย่างมีประสิทธิภาพ และการที่อิหร่านยึดเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ 2 ลำได้ก็เป็นเครื่องย้ำเตือนว่า สหรัฐฯ ยังคงเผชิญความยากลำบากที่จะควบคุมช่องแคบ และเตหะรานยังคงสร้างปัญหาให้กับตลาดน้ำมันและก่อความตึงเครียดอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลก
อยาตอลเลาะห์ โมจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของ ทรัมป์ เรื่องความวุ่นวายในคณะผู้นำ โดยระบุว่าเป็น "ปฏิบัติการสื่อของศัตรู" ที่มุ่งร้ายเพื่อทำลายความเป็นเอกภาพและความมั่นคงของเตหะราน
"ความเป็นเอกภาพจะแข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น และศัตรูจะอ่อนแอและอับอายยิ่งขึ้น" โมจตาบา โพสต์ข้อความบน X ขณะที่ยังคงเก็บตัวเงียบตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้นำสูงสุดต่อจากบิดา อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ซึ่งถูกสังหารในการโจมตีของสหรัฐฯ เมื่อสงครามเริ่มต้นในวันที่ 28 ก.พ.
ที่มา: รอยเตอร์