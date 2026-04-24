งามไส้!เกาหลีใต้รุดขอโทษหลังพบนักบินมัวแต่ถ่ายเซลฟี ต้นตอเครื่องบินขับไล่เฉี่ยวกันกลางอากาศ

กองทัพอากาศเกาหลีใต้ ออกมาแถลงขอโทษในวันพฤหัสบดี(23เม.ย.) ต่อเหตุการณ์เครื่องบินขับไล่ 2 ลำเฉี่ยวกันกลางอากาศเมื่อปี 2021 หนึ่งวันหลังจากคณะผู้ตรวจสอบพบว่ามันมีต้นตอจากการที่พวกนักบินมัวแต่ถ่ายเซลฟีและถ่ายคลิปขณะบิน พร้อมยืนยันจะลงโทษนักบินทั้ง 2 ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
"เราขอโทษด้วยความจริงใจต่อประชาชน สำหรับความกังวลที่มีต้นตอจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี 2021" โฆษกกองทัพอากาศเกาหลีใต้ระบุระหว่างแถลงข่าว พร้อมบอกว่าหนึ่งในนักบินที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้ถูกพักงานจากการปฏิบัติหน้าที่การบิน โดนลงโทษทางวินัยอย่างรุนแรงและนับตั้งแต่นั้นได้ออกจากกองทัพไปแล้ว
คำขอโทษนี้มีขึ้นหลังจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลแห่งรัฐ เผยแพร่รายงานฉบับหนึ่งเมื่อวันพุธ(22เม.ย.) พบว่าการบินผาดโผนที่ไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน เพื่อถ่ายเซลฟีและบันทึกภาพส่วนตัว นำมาซึ่งการกันชนกลางอากาศระหว่างเครื่องบิน F-15K 2 ลำ ระหว่างการบินเป็นรูปขบวน ใกล้เมืองแทกู ในเดือนธันวาคม 2021
คณะผู้ตรวจสอบพบว่านักบินลูกฝูงรายหนึ่ง พยายามบันทึกภาพตนเองในวาระเที่ยวบินสุดท้ายที่เขาจะบินร่วมกับฝูงบินนี้ เครื่องบินของไต่ระดับและเอียงตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อปรับมุมกล้อง ส่วนนักบินอีกลำกำลังบันทึกวิดีโอจากเครื่องบินนำขบวน
ผลก็คือเครื่องบินทั้ง 2 ลำบินเข้าใกล้กัน นักบินทั้ง 2 พยายามหลบหลีก แต่หางของเครื่องบินลูกฝูงชนเข้ากับปักของเครื่องบินนำขบวน ก่อความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 880 ล้านดอลลาร์ แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใดๆ
ทางคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลแห่งรัฐ บอกว่านักบินลูกฝูงคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบหลัก แต่ก็ได้วิพากษ์วิจารณ์กองทัพอากาศเช่นกัน ที่ล้มเหลวในการควบคุมการบันทึกภาพบนเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมออกคำสั่งนักบินจ่ายเงินชดใช้ราว 1 ใน 10 ของค่าซ่อมเครื่องบิน
นับตั้งแต่นั้น กองทัพอากาศเกาหลีใต้เผยว่าได้ดำเนินการต่างๆเพื่อยกระดับกฎระเบียบความปลอดภัยด้านการบินและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
