สหรัฐฯ เอาผิดทหารบกใช้ 'ข้อมูลลับ' เกี่ยวกับปฏิบัติการโค่นล้ม 'นิโคลัส มาดูโร' ทำเงิน $400,000 ในตลาดพนัน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แถลงเมื่อวันพฤหัสบดี (23 เม.ย.) ว่า ทหารกองทัพบกสหรัฐฯ ที่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการจับกุมประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร ของเวเนซุเอลา ถูกตั้งข้อหาว่าทำเงิน 400,000 ดอลลาร์สหรัฐจากการพนันว่าวอชิงตันจะโค่นล้มและขับผู้นำเวเนซุเอลาออกจากอำนาจได้
ในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนการจับกุม มาดูโร เมื่อวันที่ 3 ม.ค. แกนนอน เคน แวน ไดค์ จ่าสิบเอกแห่งหน่วยรบพิเศษกองทัพบกสหรัฐฯ อาศัยการเข้าถึงข้อมูลลับสุดยอดในการวางเดิมพันในตลาดทำนายผล Polymarket ว่า กองกำลังสหรัฐฯ จะเข้าสู่เวเนซุเอลาและ มาดูโร จะพ้นจากอำนาจ
คณะลูกขุนใหญ่ในศาลส่วนกลางแมนฮัตตันได้ตั้งข้อหา แวน ไดค์ วัย 38 ปี ในข้อหาใช้ข้อมูลลับของรัฐบาลโดยมิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ขโมยข้อมูลของรัฐบาลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ ฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
คดีนี้ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาการใช้ข้อมูลวงในซื้อขายหลักทรัพย์โดยเกี่ยวข้องกับตลาดทำนายผล
“เจ้าหน้าที่ของเราทั้งชายและหญิงได้รับความไว้วางใจให้ดูแลข้อมูลลับเพื่อปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและปลอดภัยที่สุด และห้ามมิให้ใช้ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูงนี้เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตัว” ทอดด์ บลานช์ รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวในถ้อยแถลง
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้ โดยขอให้สื่อสอบถามข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรม
