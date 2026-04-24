อินโดฯถอยกรูด!พับแผนเก็บค่าผ่านทางช่องแคบมะละกา หลังมาเลเซีย-สิงคโปร์คัดค้าน

อินโดนีเซียจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีจากเรือที่แล่นผ่านช่องแคบมะละกา เนื่องจากการทำเช่นนั้นจะไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ตามคำยืนยันจากซูจิโอโน รัฐมนตรีต่างประเทศในวันพฤหัสบดี(23เม.ย.) ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากมาเลเซียและสิงคโปร์ส่งเสียงคัดค้าน
อันทารา สื่อมวลชนอินโดนีเซีย รายงานอ้างคำพูดของ ซูจิโอโน ระหว่างแถลงข่าวในกรุงจาการ์ตา ว่าอินโดนีเซียเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ ในนั้นรวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล(UNCLOS)
"ในฐานะที่อินโดนีเซียอยู่ในสถานะประเทศหมู่เกาะ เราต้องเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง UNCLOS" เขากล่าวในถ้อยแถลง "ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา UNCLOS ได้นับรวมบันทึกความเข้าใจฉบับหนึ่งและข้อตกลงฉบับหนึ่งที่รับรองเราในฐานะเป็นรัฐหมู่เกาะ ตราบใดที่เราไม่กำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าผ่านทางในช่องแคบภายในอาณาเขตของเรา"
"เราหวังเห็นการสัญจรผ่านไปมาอย่างเสรี ในฐานะประเทศที่ทำการค้า เราสนับสนุนเสรีภาพแห่งการเดินเรือ ผมเชื่อว่าหลายประเทศได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ ในการสร้างเส้นทางการเดินเรือที่เสรี เป็นกลาง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน" จาการ์ตาโกลบรายงานอ้างคำแถลของรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย "ดังนั้นอินโดนีเซียจึงไม่อยู่ในจุดที่จะเก็บค่าผ่านทาง"
ความเห็นของซูจิโอโน มีขึ้น 1 วันหลังจาก ปูร์บายา ยูดี ซาเดวา รัฐมนตรีคลังอินโดนีเซีย นำเสนอความเป็นไปได้ของการทำเช่นนั้น
เมื่อวันพุธ(22 เม.ย.) ปูร์บายา กล่าวว่าแนวคิดกำหนดค่าผ่านทางได้แรงบันดาลใจจากกรณีที่อิหร่านมีแผนเรียกเก็บค่าผ่านทางกับเรือทั้งหลายที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยที่ช่องแคบดังกล่าวซึ่งเชื่อมอ่าวเปอร์เซียไปยังมหาสมุทรอินเดีย เป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก
สื่อมวลชนท้องถิ่นอ้างคำพูดของ ปูร์บายา ระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวสอดคล้องกับคำสั่งของประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต ที่อยากเห็นอินโดนีเซียกลายมาเป็น "ผู้เล่นสำคัญ" ในเวทีเศรษฐกิจโลก
อย่างไรก็ตามความเห็นนี้มีขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งการกำหนดข้อจำกัดต่างๆนานาได้โหมกระพือความวิตกต่อกรณีการใช้เส้นทางการค้าที่สำคัญ เป็นอาวุธ
โมฮัมหมัด ฮาซาน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย ระบุในวันพฤหัสบดี(23เม.ย.) ว่าการตัดสินใจใดๆในเรื่องเกี่ยวกับช่องแคบมะละกาไม่อาจดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียว และประเทศต่างๆในภูมิภาค ใช้แนวทางที่ยึดหลักฉันทามติในด้านความมั่นคงทางทะเลมาช้านาน
"มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซียและไทย มีความเข้าใจที่รัดกุมร่วมกันในประเด็นนี้ และได้ดำเนินการลาดตระเวนร่วมกันตลอดแนวช่องแคบ เพื่อให้แน่ใจว่าเรือสามารถแล่นผ่านได้อย่างปลอดภัย" รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียกล่าว
ในส่วนของสิงคโปร์ ทาง วิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เคยกล่าวในรัฐสภาเมื่อช่วงกลางเดือน ว่าสิงคโปร์จะไม่ยอมต่อรองใดๆเกี่ยวกับการสัญจรอย่างปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เนื่องจากการทำเช่นนั้นจะบ่อนทำลายหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ
ล่าสุดในวันพุธ(22เม.ย.) บาลากริชนัน เน้นย้ำจุดยืนดังกล่าวเช่นกัน ในประเด็นเกี่ยวกับช่องแคบมะละกา "สิงคโปร์, มาเลเซียและอินโดนีเซีย ในฐานะรัฐชายฝั่งของช่องแคบมะละกา มีกลไกความร่วมมือหนึ่ง ที่จะไม่เก็บค่าผ่านทางและจะคงไว้ซึ่งแนวทางนั้น เราไม่เก็บค่าผ่านทาง เราทั้งหมดเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพิงการค้า พวกเราทุกคนรู้ดีว่าการเปิดไว้อย่างเสรี จะเป็นประโยชน์แก่พวกเราเอง"
(ที่มา:ชาแนลนิวส์เอเชีย)