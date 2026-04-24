สมฉายาสแกมโบเดีย!สหรัฐฯคว่ำบาตรสว.กัมพูชาคนสนิทฮุนเซน ใช้อิทธิพลการเมืองปกป้องเครือข่ายหลอกลวง

กระทรวงการคลังสหรัฐฯแถลงคว่ำบาตรนายก๊ก อาน วุฒิสมาชิกกัมพูชา กล่าวหาว่าเขาใช้อิทธิพลและสายสัมพันธ์(connections) ทางการเมือง ปกป้องเครือข่ายปฏิบัติการสแกมเมอร์
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดเผยในวันพฤหัสบดี(23 เม.ย.) ว่าพวกเขาจะดำเนินการกับนายก๊ก อาน รวมถึงบุคคลและองค์กรต่างๆ 28 ราย ในเครือข่ายของเขา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าหลอกล่อพลเมืองอเมริกาให้สูญเสียเงินจำนวนมาก ผ่านอุบายหลอกหลวงต่างๆนานาของเครือข่ายนี้
"มิจฉาชีพพวกนี้ใช้มิตรภาพและความสัมพันธ์แบบคนรัก หลอกลวงชาวอเมริกาที่อ่อนแอ ให้โอนเงินเก็บในรูปแบบทรัพย์สินดิจิทัล ด้วยการมอบโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจและผลตอบแทนสูง แต่สุดท้ายพบว่าเป็นการขโมยเงินไปอย่างโต้งๆ" กระทรวงการคลังสหรัฐฯระบุในถ้อยแถลง
ศูนย์สแกมเมอร์โผล่ขึ้นมาแพร่หลายมากขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับตั้งแต่วิกฤตโรคระบาดใหญ่โควิด-19 ในช่วงทศวรรษ 2020 หลังจากศูนย์กลางความบันเทิงทั้งหลาย อย่างเช่นคาสิโน ประสบปัญหาในการประกอบกิจการท่ามกลางจำนวนนักท่องเที่ยวที่ดำดิ่ง
บางส่วนเปลี่ยนสู่ปฏิบัติการทางออนไลน์และดิจิทัล ล่อลวงประชาชนทั่วโลก
นอกจากนี้แล้วบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนยังชี้ถึงแนวโน้มที่บรรดาผู้ปฏิบัติการสแกมทั้งหลาย ได้ล่อลวงแรงงานข้ามชายแดนระหว่างประเทศ และบีบบังคับพวกเขาให้ทำงานในฐานะนักต้มตุ๋นในเขตล้อมรั้วสแกม ที่โดดเดี่ยวจากโลกภายนอก
สหประชาชาติประเมินว่าอาจมีประชาชนมากสุด 300,000 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผิดกฎหมายนี้ทั่วภูมิภาค โดยจำนวนมากเข้าร่วมปฏิบัติการโดยปราศจากความยินยอม
ในถ้อยแถลงวันพฤหัสบดี(2. เม.ย.) กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เผยว่าเหยื่อบางส่วนถูกล่อลวงไปยังไทย ผ่านการมอบโอกาสในการทำงาน จากนั้นถูกลักลอบค้ามนุษย์ข้ามชายแดนเข้าไปยังพม่าหรือไม่ก็กัมพูชา
กระทรวงการคลังสหรัฐฯกล่าวหานายก๊ก อาน ปฏิบัติการศูนย์หลอกลวงจากในคาสิโนต่างๆและอาคารสำนักงานที่ดัดแปลงเพื่อรองรับกิจกรรมฉ้อโกง
เมื่อไม่นานที่ผ่านมา รัฐสภากัมพูชาผ่านกฎหมายฉบับหนึ่ง ซึ่งมีเจตนาช่วยต่อสู้กับสแกมไซเบอร์ หลังประเทศแห่งนี้ต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักให้ปราบปรามเครือข่ายผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามบางส่วนของอาณาจักรสแกม เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับบรรดาผู้ทรงอิทธิพลในทางการเมืองและในภาคธุรกิจ
เจนีน พีร์โร อัยการสหรฐฯประกาศกร้าวว่าพวกฉ้อโกงเหล่านี้ จะไม่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน "พวกหลอกลวงที่เล็งเป้าเล่นงานชาวอเมริกาจากต่างแดน อาจเชื่อว่าเราเอื้อมมือไปไม่ถึงพวเขา อย่างไรก็ตามคณะทำงานของเรา กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อรับประกันว่าไม่สามารถกระทำการใดๆได้อย่างลอยนวล ไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ที่ใดในโลก"
เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว สหรัฐฯแถลงคว่ำบาตรบริษัทและธุรกิจ 20 แห่ง ที่พวกเขากล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกแก่ศูนย์สแกมในประเทศต่างๆอย่างกัมพูชาและพม่า "การกำจัดการฉ้อโกงคือเป้าหมายที่รัฐบาลทรัมป์ให้ลำดับความสำคัญสูงสุด" สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯระบุในวันพฤหัสบดี(23 เม.ย.)
"กระทรวงการคลังจะเดินหน้าเล่นงานพวกนักฉ้อโกงและศูนย์สแกมทั้งหลาย ที่ขโมยเงินหลายหมื่นหลายพันล้านดอลลาร์ไปจากชาวอเมริกาผู้ทำงานหนัก ไม่สำคัญว่าพวกเขาปฏิบัติการอยู่ที่ไหนและมีเส้นสายดีแค่ไหนก็ตาม"
(ที่มา:อัลจาซีราห์)