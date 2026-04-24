คันไม้คันมือเต็มแก่!อิสราเอลบอกรอไฟเขียวจากUS กลับมาลุยถล่มอิหร่านผลักสู่'ยุคหิน'

อิสราเอล คาทซ์ รัฐมนตรีกลาโหมในวันพฤหัสบดี(23 เม.ย.) ประกาศกร้าวว่า อิสราเอล "เตรียมพร้อมสำหรับกลับมาทำสงครามกับอิหร่านอีกรอบ" พร้อมระบุประเทศของเขากำลังรอไฟเขียวจากสหรัฐฯ ในการถล่มอิหร่าน "กลับสู่ยุคหิน"
"กองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลพร้อมทั้งในด้านการรุกและการป้องกันตนเอง และได้เล็งเป้าหมายต่างๆไว้เรียบร้อยแล้ว" คาทซ์ กล่าวในถ้อยแถลงที่เผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอ "เรากำลังรอไฟเขียวจากสหรัฐฯ สิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือขุดรากถอนโคนราชวงศ์คอเมเนอีโดยสิ้นเชิง และเพิ่มเติมด้วยการส่งอิหร่านกลับสู่ยุคมืดและยุคหิน ด้วยการทำลายที่ตั้งทางพลังงานและโรงไฟฟ้าอันสำคัญ รวมถึงรื้อถอนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของพวกเขา"
สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สังหาร อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของเตหะราน ณ ขณะนั้น ทางอิหร่านได้แต่งตั้งลูกขายของเขาก้าวมาสืบทอดตำแหน่งแทน แต่ด้วยที่เขายังไม่ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะเลย จึงเกิดข่าวลือต่างๆนานาเกี่ยวกับอาการของเขา และมีข้อสงสัยว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่
"คราวนี้ เมื่อการโจมตีหวนกลับมา มันจะต่างออกไปและรุนแรงยิ่งขึ้น ทำลายล้างเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ตั้งต่างๆที่อ่อนไหวที่สุด ตามหลังการโจมตีครั้งใหญ่ที่ระบอบก่อการร้ายอิหร่านโดนไปก่อนหน้านี้ มันจะทำให้รากฐานของพวกเขาเกิดความสั่นคลอนและพังทลายลง" คาทซ์กล่าวต่อ
ก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคาร(21 เม.ย.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แถลงขายกรอบเวลาหยุดยิงระหว่างอเมริกากับอิหร่าน ที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ออกไปอย่างไม่มีกำหนด อ้างว่าเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการเจรจากับเตหะราน อย่างไรก็ตามแนวโน้มการเจรจารอบใหม่ที่วางแผนจัดขึ้นในปากีสถาน แขวนอยู่บนเส้นด้าย
แม้ส่งเสียงขู่กลับมาโจมตีรอบใหม่ แต่ขณะเดียวกันแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของอิสราเอลเปิดเผยกับเอเอฟพีในวันพฤหัสบดี(23เม.ย.) ชี้แจงว่าประเทศของพวกเขาไม่ได้โจมตีอิหร่าน หลังสื่อมวลชนแห่งรัฐของอิหร่านรายงานเกี่ยวกับเหตุระเบิดหลายระลอกในกรุงเตหะราน "อิสราเอลไม่ได้โจมตีอิหร่าน" แหล่งข่าวซึ่งไม่เปิดเผยชื่อระบุ
(ที่มา:เอเอฟพี)