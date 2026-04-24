ใครร้อนรนกันแน่!ทรัมป์ขู่เวลาของอิหร่าน'เหลือน้อยทุกขณะ' เรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3สหรัฐฯถึงตอ.กลาง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี(23 เม.ย.) บอกว่าอเมริกาไม่เร่งรีบยุติสงคราม แต่เวลาสำหรับอิหร่าน "เหลือน้อยลงทุกขณะ" พร้อมสั่งการให้ทำลายเรือเตหะรานทุกลำที่ลอบวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นในขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ 3 ของอเมริกา เดินทางถึงตะวันออกกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สื่อมวลชนอิหร่านรายงานว่ามีเหตุระเบิดดังขึ้นในเตหะราน ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางในตะวันออกกาง มีผลบังคับใช้เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ไม่ชัดเจนว่าอะไรเป็นต้นตอของการระเบิด แต่ทางแหล่งข่าวกองกำลังด้านความมั่นคงของเอเอฟพี ยืนยันว่าปัจจุบันประเทศของพวกเขาไม่ได้โจมตีอิหร่าน
สำนักข่าวไออาร์เอ็นเอของอิหร่าน ระบุว่าเสียงยิงกระสุนของระบบป้องกันภัยทางอากาศ ได้ยินในพื้นที่ทางตะวันตกของกรุงเตหะราน ส่วนสำนักข่าวเมห์ร รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ทำงานในหลายพื้นที่ของเมืองหลวง โดยเล็งเป้าต่อต้านอาวุธของศัตรู
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่แนวโน้มการเจรจาสันติภาพในปากีสถานกำลังแขวนอยู่บนเส้นด้าย ไม่พบเห็นสัญญาณการกลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อยุติทางตันเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ
เวลานี้ ทรัมป์ ขยายกรอบเวลาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านออกไปอย่างไม่มีกำหนด ส่วนอิหร่านได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญไปที่ช่องแคบฮอร์มุซ น่านน้ำสำคัญที่เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวคิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก ก่อนหน้านี้ เตหะราน ปิดตายช่องแคบดังกล่าว ตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯและอิสราเอล
"ผมมีเวลาเหลือเฟือ แต่อิหร่านไม่มี เวลาเหลือน้อยลงทุกขณะ!" ทรัมป์โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมอ้างซ้ำอีกรอบว่ากองทัพอิหร่านถูกทำลายแล้ว และ "พวกผู้นำของพวกเขาจากไปแล้ว มาตรการปิดล้อมของเราแน่นหนาและแข็งแกร่ง มันมีแต่จะเลวร้ายลงเรื่อยๆ"
นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ผู้ซึ่งเมื่อวันพฤหัสบดี(23 เม.ย.) ปฏิเสธความเป็นไปได้ในการใช้อาวุธนิวเคลียร์กับอิหร่าน บอกก่อนหน้านี้ว่าได้สั่งการให้กองทัพเรืออเมริกา ทำลายเรือของอิหร่านทุกลำ ที่ลอบวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ ทรัมป์กล่าวว่าเขา "ออกคำสั่งให้กองทัพเรือสหรัฐฯยิงและสังหารเรือทุกลำ เชื่อว่าน่าจะเป็นเรือขนาดเล็กๆ ที่วางทุ่นระเบิดในน่านน้ำของช่องแคบฮอร์มุซ"
ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้มีขึ้นในขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินจอร์จ เอช.ดับเบิลยู.บุช เดินทางถึงตะวันออกกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการเปิดเผยกองทัพเรือสหรัฐฯในวันพฤหัสบดี(23เม.ย.) ทำให้อเมริกามีกองเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ปฏิบัติการอยู่ในภูมิภาค เพิ่มเป็น 3 กองเรือ
ก่อนหน้านี้ กองกำลังสหรัฐฯบุกขึ้นไปบนเรือลำหนึ่งในมหาสมุทรอินเดีย ที่กำลังขนส่งน้ำมันจากอิหร่าน ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านระบุว่าพวกเขาได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ก้อนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อิหร่านประกาศจะเดินหน้าปิดช่องแคบต่อไป เว้นแต่กลุ่มเล็กเรือๆที่ได้รับการอนุมัติ ตราบใดที่กองทัพเรือสหรัฐฯยังปิดล้อมท่าเรือของพวกเขา เพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องของ ทรัมป์ ที่ขอให้ทั้งกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซและยอมส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ
ฮามิเดรซา ฮาจิบาบาอี รองประธานรัฐสภาอิหร่าน เผยว่าอิหร่านได้รับรายได้ก้อนแรกจากค่าธรรมเนียม ที่พวกเขาเรียกเก็บกับเรือต่างๆที่หาทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้ว นอกจากนี้ในการตอบโต้คำกล่าวอ้างของ ทรัมป์ ที่บ่งชี้ว่าพวกผู้นำอิหร่าน "แตกร้าวกันอย่างหนัก ทั้งประธานาธิบดีของประเทศ, ประธานรัฐสภาและประธานฝ่ายตุลาการ ต่างพากันโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ในข้อความที่แทบจะเหมือนกันในวันพฤหัสบดี(23เม.ย.) "พระเจ้าองค์เดียว หนึ่งประเทศ หนึ่งผู้นำและหนึ่งเส้นทาง เส้นทางนั้นคือเส้นทางแห่งชัยชนะของอิหร่านอันเป็นที่รักยิ่งของเรา"
มอจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ยังได้โพสต์ข้อความบนบัญชีแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ประณาม ปฏิบัติการสื่อสารมวลชนของศัตรู ที่พยายามบ่อนทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันและความมั่นคงของประเทศชาติอิหร่าน หลังนิวยอร์กไทม์สรายงานว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสในเหตุโจมตีที่สังหารบิดาของเขา ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดคนก่อน
(ที่มา:เอเอฟพี)