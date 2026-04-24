น้ำมันพุ่งอีก$3-หุ้นUSและทองคำปิดลบ หลังอิหร่านกับสหรัฐฯส่อรบกันอีกรอบ

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 3 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี(23 เม.ย.) หลังมีข่าวระบบป้องกันภัยทางอากาศโจมตีเป้าหมายเหนือกรุงเตหะราน และมีรายงานเกี่ยวกับช่วงชิงอำนาจระหว่างพวกสายแข็งและสายกลางของอิหร่าน ก่อความกังวลกระทบการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐฯ ขณะที่ทองคำปรับลด วิตกเฟดอาจต้องคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงต่อไป
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 2.89 ดอลลาร์ ปิดที่ 95.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 3.16 ดอลลาร์ ปิดที่ 105.07 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สถานีวิทยุอิสราเอลรยงานข่าวว่า โมฮัดหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่าน ลาออกจากทีมเจรจากับสหรัฐฯ ที่ดำเนินการผ่านคนกลางอย่างปากีสถาน ในความพยายามยุติสงคราม การลาออกของ กาลิบาฟ ถูกมองว่าเป็นชัยชนะของเครือข่ายสายแข็งกร้าวภายในรัฐบาลอิหร่าน และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการเจรจา
ขณะเดียวกันสำนักข่าวหลายแห่งของอิหร่านรายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศในเตหะราน ได้ทำการโจมตีเป้าหมายเหนือเมืองหลวงแห่งนี้ เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นตามหลังมีรายงานข่าวว่าได้มีเหตุการณ์โดรนโจมตีใส่พวกเคิร์ดอิหร่าน ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเตหะราน ณ ฐานทัพแห่งหนึ่งในอิรัก
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯในวันพฤหัสบดี(24เม.ย.) ปิดลบท่ามกลางการซื้อขายที่ผัวผวน ความหวังยุติสงครามอย่างรวดเร็วเลือนลางลง ท่ามกลางรายงานผลประกอบการบริษัทต่างๆที่ออกมาผสมผสาน
ดาวโจนส์ ลดลง 179.71 จุด (0.36 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,310.32 เอสแอนด์พี ลดลง 29.50 จุด (0.41 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,108.40 จุด แนสแดค ลดลง 219.06 จุด (0.89 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 24,438.50 จุด
เบื้องต้นวอลล์สตรีททรงตัวในกรอบแคบๆ หลังอิหร่านยกระดับคุมเข้มช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมเผยแพร่คลิปวิดีโอหน่วยคอมมานโดจู่โจมเรือสินค้าขนาดใหญ่ลำหนึ่ง ที่พวกเขากล่าวอ้างบุกยึด ขณะเดียวกันก็ร้องเรียกสหรัฐฯยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน
ต่อมาตลาดหุ้นสหรัฐฯแกว่งตัวลง หลังมีข่าวว่า กาลิบาฟ หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่าน ลาออกจากทีมเจรจากับสหรัฐฯ และร่วงลงหนักไปอีก ในขณะที่ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น หลังมีข่าวเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่าน
ส่วนราคาทองคำดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ในวันพฤหัสบดี(23 เม.ย.) มีความกังวลว่าเงินเฟ้อที่ดีดตัวขึ้น สืบเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อาจทำให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนานกว่าเดิม โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 29 ดอลลาร์ หรือ 0.60 % ปิดที่ 4,724.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)