เลบานอน-อิสราเอลเปิดเจรจารอบใหม่ เบรุตเล็งขอขยายเวลาหยุดยิงอีก 1 เดือน

เอเอฟพี - เลบานอนและอิสราเอลนัดคุยรอบใหม่ที่วอชิงตันในวันพฤหัสบดี (23 เม.ย.) ซึ่งทางเบรุตเล็งขอขยายเวลาหยุดยิงที่กำลังจะสิ้นสุดเร็วๆ นี้ออกไปอีก 1 เดือน ขณะที่อิสราเอลเผยว่า ไม่มีข้อขัดแย้งร้ายแรงกับเลบานอน และย้ำข้อเรียกร้องในการร่วมมือกันกำจัดกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ไม่มีส่วนร่วมและคัดค้านการเจรจา
เลบานอนและอิสราเอลที่อยู่ในภาวะสงครามอย่างเป็นทางการมานานหลายทศวรรษ ประชุมกันครั้งแรกในรอบ 33 ปีเมื่อวันที่ 14 เม.ย.ที่วอชิงตัน เพื่อหาทางยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า 6 สัปดาห์ระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
ภายหลังการประชุมดังกล่าว อเมริกาประกาศข้อตกลงหยุดยิง 10 วันระหว่างสองประเทศนี้ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ (26 เม.ย.) นอกจากนั้น เลบานอนและอิสราเอลยังตกลงเริ่มต้นการเจรจาโดยตรงเพื่อบรรลุสันติภาพที่ยืนนาน
จากข้อมูลของทางการเลบานอน การโจมตีของอิสราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2,454 คน และมีผู้พลัดถิ่นฐาน 1 ล้านคนนับจากสงครามเริ่มต้นขึ้น
การประชุมในวันพฤหัสบดี จะประกอบด้วยเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำอเมริกา เอกอัครราชทูตอเมริกาประจำเลบานอน มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ และอาจรวมถึงเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำอิสราเอล
เลบานอนแต่งตั้งไซมอน คารัม นักการทูตมากประสบการณ์และอดีตเอกอัครราชทูตประจำอเมริกา เป็นหัวหน้าทีมเจรจา
เจ้าหน้าที่เลบานอนคนหนึ่งเผยว่า การเจรจาในวันพฤหัสบดี เลบานอนจะขอขยายเวลาการหยุดยิงออกไปอีกหนึ่งเดือน รวมทั้งขอให้อิสราเอลยุติการทิ้งระเบิดและการทำลายล้างในพื้นที่ที่ทหารอิสราเอลยังประจำการอยู่ รวมทั้งให้ยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิง
ประธานาธิบดีโจเซฟ อูนของเลบานอน เปิดเผยเมื่อวันพุธ (22 เม.ย.) ว่า เลบานอนเริ่มติดต่อกับอิสราเอลแล้วเพื่อขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิง
วันเดียวกันนั้น กีเดียน ซาร์ รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอล กล่าวว่า อิสราเอลไม่มีข้อขัดแย้งร้ายแรงกับเลบานอน แต่สำทับว่า อุปสรรคขัดขวางสันติภาพและความสัมพันธ์ระดับปกติระหว่างสองประเทศมีเพียงอย่างเดียวคือฮิซบอลเลาะห์
ทั้งนี้ ฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 2 มี.ค. เพื่อแก้แค้นที่อเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 ก.พ. และสังหารอาลี คอเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่าน หลังจากนั้นอิสราเอลตอบโต้ด้วยการถล่มทางอากาศครั้งใหญ่และบุกดินแดนตอนใต้ของเลบานอน ซึ่งเป็นที่มั่นหลักของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
จนถึงตอนนี้กองกำลังอิสราเอลยังคงปักหลักอยู่ในหมู่บ้านนับสิบแห่งหลังสิ่งที่กองทัพอิสราเอลเรียกว่า “เส้นเหลือง” ซึ่งหมายถึงเขตความมั่นคงลึกเข้าไป 10 กม. ตลอดพรมแดนทางใต้ของเลบานอน
ทางด้านฮิซบอลเลาะห์เผยว่า ได้โจมตีพื้นที่ตอนเหนือของอิสราเอลเมื่อวันอังคาร (21 เม.ย.) เพื่อตอบโต้การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนของอิสราเอล
ข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนเป็นสิ่งที่เตหะรานกำหนดเป็นหนึ่งในเงื่อนไขเพื่อกลับสู่โต๊ะเจรจายุติสงครามกับวอชิงตัน
อย่างไรก็ดีในวันพุธ อิสราเอลยังคงโจมตีเลบานอนโดยอ้างว่า เป็นการโจมตีฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 5 คน ในจำนวนนี้รวมถึงอามัล คาลิล ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์อัล-อัคห์บาร์
ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิง อิสราเอลสงวนสิทธ์ในการตอบโต้การโจมตีที่วางแผนไว้ กำลังจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง