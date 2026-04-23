งานหยาบ!อิหร่านขู่ตัดเคเบิลใต้น้ำ-เครือข่ายคลาวด์ ทำลายกระดูกสันหลังดิจิทัลตอบโต้สหรัฐฯ

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน(IRGC) ส่งสัญญาณว่าโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญในอ่าวเปอร์เซีย ในนั้นรวมถึงสายเคเบิลอินเตอร์เน็ตใต้ทะเลและเครือข่ายคลาวด์ อาจกลายมาเป็นเป้าหมาย ท่ามกลางความตึงเครียดที่โหมกระพือขึ้นและข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางกับสหรัฐฯ
รายงานข่าวของสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับ IRGC ระบุว่าคำเตือนดังกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์และความอ่อนแอในกระดูกสันหลังดิจิทัลของภูมิภาค บ่งชี้ว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการเชื่อมต่อทั่วโลก อาจถูกลากเข้าสู่ความขัดแย้งเช่นกัน
ช่องแคบฮอร์มุซ ไม่ได้เป็นแค่เส้นทางลำเลียงน้ำมันที่สำคัญของโลก แต่ยังเป็นเส้นทางหลักสำหรับสายเคเบิลสื่อสารใต้น้ำ ที่ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและข้อมูลไปทั่วทวีป
ในรายงานข่าวของสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับ IRGC ได้เผยแผนที่ของสายเคเบิลใต้น้ำและโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่เกี่ยวข้อง ทั่วประเทศต่างๆในอ่าวปอร์เซีย ในนั้นรวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, กาตาร์, บาห์เรน และซาอุดีอาระเบีย เท่ากับเป็นระบุเป้าหมายของที่ตั้งเหล่านี้ ในฐานะจุดสำหรับใช้กดดันเชิงยุทธศาสตร์ในความขัดแย้ง
รายงานระบุด้วยว่า ระบบสายเคเบิลหลักหลายเส้น ได้ผ่านหรืออยู่ใกล้บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ และชี้ว่าประเทศฝั่งใต้ของอ่าวอาหรับเป็นผู้ที่พึ่งพาเส้นทางอินเทอร์เน็ตทางทะเลมากกว่าอิหร่านอย่างชัดเจน
พวกนักวิเคราะห์เตือนว่าความปั่นป่วนใดๆที่เกิดขึ้นกับระบบเหล่านี้ อาจทำให้อินเตอร์เน็ตล่มในวงกว้างและส่งผลกระทบกับเครือข่ายการเงิน ภาคธุรกิจและรัฐบาลต่างๆในหลายภูมิภาค
เชื่อกันว่ารายงานข่าวนี้ของของทาสนิม ในฐานะสื่อที่เชื่อมโยงกับ IRGC เป็นการส่งสัญญาณว่า สายเคเบิลใต้น้ำและศูนย์ข้อมูลระดับภูมิภาค ได้กลายเป็นเป้าหมายกดดันเพิ่มเติม นอกเหนือจากท่าเรือ เส้นทางเดินเรือ และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ในความขัดแย้งที่กำลังขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ
คำขู่ของ IRGC มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังคงอยู่ในระดับสูง แม้มีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ความขัดแย้งได้ขยายวงกว้างออกไปนอกเหนือจากเป้าหมายทางทหารทั่วๆไปอยู่ก่อนแล้ว ท่ามกลางรายงานข่าวเกี่ยวกับการโจมตีศูนย์ข้อมูลหลายแห่ง และความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับสงครามไซเบอร์และสงครามโครงสร้างพื้นฐาน
เคเบิลใต้ทะเล ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของการโทรคมนาคมโลก มีความอ่อนแอเป็นอย่างยิ่ง สืบเนื่องจากมันมักถูกวางทอดผ่านจุดคอขวดทางทะเลแคบๆอย่างช่องแคบฮอร์มุซ
พวกนักวิเคราะห์มองว่าแม้กระทั่งเกิดความเสียหายเพียงแค่เล็กน้อยกับสายเคเบิลหลักบางเส้น มันอาจก่อความปั่นป่วนร้ายแรงแก่การเชื่อมต่อทั่วตะวันออกกลางหรือไกลกว่านั้น เนื่องจากภูมิภาคดังกล่าวพึ่งพิงเส้นทางนี้อย่างมาก
สารจาก IRGC ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นการส่งสัญญาณทางยุทธศาสตร์ไปยังผู้เล่นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เน้นย้ำศักยภาพของอิหร่านในการเล็งเป้าเล่นงานไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน แต่ยังรวมถึงระบบดิจิทัลที่ค้ำยันเศรษฐกิจโลก
พัฒนาการนี้เป็นการเพิ่มมิติใหม่ในความขัดแย้ง ก่อความกังวลว่าสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายใดๆ อาจส่งผลกระทบทั้งห่วงโซ่อุปทานทางกายภาพและเครือข่ายดิจิทัลที่สนับสนุนห่วงโซ่อุปทาน
(ที่มา:นิวส์18/ไทม์สออฟอินเดีย)