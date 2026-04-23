ดูท่าจะสาหัส!สื่อนอกเชื่อเขมรกำลังขาดแคลนหนัก หลังพบลักลอบนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มสูงขึ้น

ถุงพลาสติกซึ่งเต็มไปด้วยไก่เน่าจากเรือลักลอบขนสินค้าลำหนึ่ง ที่ลอยมาเกยตื้นชายหาดของไทย บ่งชี้ถึงภาวะขาดแคลนภายในกัมพูชา ขณะที่การพังครืนลงของการค้าอย่างเป็นทางการระหว่าง 2 ชาติเพื่อนบ้านลง สืบเนื่องจากความขัดแย้งตามแนวชายแดน เป็นตัวกระตุ้นให้การขนส่งสินค้าผิดกฎหมายกลับเพิ่มสูงขึ้นแทน ตามรายงานของเซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์ สื่อฮ่องกง
เซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์รายงานว่า แม้ความต้องการสินค้าลักลอบนำเข้าจากไทย เช่น น้ำมันพืช ผลไม้ เนื้อสัตว์ และสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น สบู่ ดูเหมือนจะค่อนข้างสูง แต่กระนั้นประชาชนชาวกัมพูชายังคงคว่ำบาตรธุรกิจของไทย ท่ามกลางแรงผลักดันความรู้สึกชาตินิยม ความเคลื่อนไหวซึ่งเผยให้เห็นถึงความบาดหมางอย่างรุนแรง ที่กำลังกัดกร่อนความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ชาติเพื่อนบ้านและอดีตคู่ค้า
รายงานของเซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์ ระบุว่าทั้ง 2 ประะเทศต่างกล่าวโทษอีกฝ่าย ต่อการคืนชีพขึ้นมาของประเด็นพิพาทที่หยุดชะงักไปเมื่อปีที่แล้ว เกี่ยวกับแนวชายแดนกว่า 800 กิโลเมตรระหว่าง 2 ชาติ เหตุปะทะนองเลือดในเดือนกรกฎาคม ก่อความสูญเสียชีวิตทหารและพลเรือนทั้ง 2 ฝ่าย ผลที่ตามมาคือการปิดด่านชายแดนทางบกสำหรับสินค้าและประชาชน
ข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางยังคงได้รับการยึดถือ แต่ด่านชายแดนยังคงถูกปิด แม้เมื่อเร็วๆนี้กัมพูชาแสดงท่าทีสนใจอยากกลับมาเปิดชายแดนก็ตาม รายงานของเซาต์ไชนามอร์นิงกล่าว
เนื่องจากทั้งสองประเทศต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโลก ทางเจ้าหน้าที่ของไทยตรวจพบการลักลอบขนส่งทางทะเลเพิ่มมากขึ้น ในนั้นรวมถึงเชื้อเพลิง กระตุ้นให้มีการยกระดับลาดตระเวนทางเรือ ขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งบ่งชี้ว่ากัมพูชากำลังประสบปัญหาขาดแคลน
เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว กลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาจากชายฝั่งที่ปกคลุมด้วยป่าชายเลน บริเวณหาดเล็ก จังหวัดตราด ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งตะวันออกของไทย ใกล้กับกัมพูชา และเป็นเส้นทางทางทะเลสำหรับลักลอบขนสินค้า ให้ร่องรอยความต้องการที่เพิ่มขึ้นภายในประเทศกัมพูชา ตามรายงานของเซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์
เจ้าหน้าที่กองทัพเรือของไทยพบว่าไก่เน่าหล่นจากเรือลำหนึ่งซึ่งเกยตื้นหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ในระหว่างที่พวกลักลอบขนสินค้าพยายามหลบหนีการลาดตระเวณของทหารเรือไทย
นอกจากนี้แล้วยังมีเรือของกัมพูชาอีก 5 ลำ ที่ถูกเรือลาดตระเวนของไทยสกัดเอาไว้หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านั้น ในสิ่งที่พวกเจ้าหน้าที่เรียกว่าเป็น "ปฏิบัติการลักลอบขนสินค้าครั้งใหญ่" ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถยึดไก่เถื่อน ผลไม้และแม้กระทั่งกัญชาได้หลายร้อยกล่อง สินค้าเหล่านี้มีจุดหมายปลายทางที่กัมพูชา
ผู้ต้องสงสัย 6 คนถูกจับกุม หลังกระโดดลงน้ำในความพยายามหลบหนีที่ล้มเหลว เซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์รายงานอ้างคำแถลงของกองทัพเรือไทย พร้อมระบุพวกผู้ต้องสงสัยเป็นพวกรับจ้างส่งของ ได้ค่าจ้างแค่ 2,000 บาท ต่อเที่ยว
"สิาค้าส่วนใหญ่ที่ยึดได้ในแต่ละวัน เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและของใช้ในชีวิตประจำวัน" เซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์รายงานอ้างคำแถลงของนาวาเอก วุฒิฉัตร ราชรัตนารักษ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดตราด บอกกับผู้สื่อข่าว "เราสงสันว่าสถานการณ์ที่นั่น(กัมพูชา) อาจยากลำบากมากๆ"
ในสัปดาห์นี้ หน่วยงานศุลกากรกัมพูชารายงานว่าการค้าข้ามชายแดนกับไทย ดิ่งลงเกือบ 40% เหลือราวๆ 700 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
รัฐบาลกัมพูชารับปากว่าจะหางานให้แก่แรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางจากไทยกลับสู่มาตุภูมิเป็นจำนวนหลายแสนคน นับตั้งแต่ความขัดแย้งกับไทยเริ่มต้นขึ้น
แรงงานเหล่านี้มีรายได้ตามร้านอาหาร ไซต์งานก่อสร้างและบนเรือประมง มากกว่าอัตราค่าแรงภายในประเทศ 2 หรือ 3 เท่า นั่นหมายความว่าอีกด้านหนึ่ง กัมพูชา ต้องเผชิญกับภาวะเงินโอนจากต่างประเทศลดลงอย่างหนักเช่นกัน และดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นนี้ต่อไป จนกว่าจะสามารถหาตลาดแรงงานต่างแดนใหม่ รองรับแรงงานเหล่านี้
นอกเหนือจากความขัดแย้งเรื่องชายแดนแล้ว เศรษฐกิจของกัมพูชาก็กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตพลังงานโลก ที่ผลักให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มเพิ่มขึ้นราวๆ 25% และบีบให้รัฐบาลต้องใช้จ่ายเงินหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐฯในการนำเข้าน้ำมัน
อย่างไรก็ตามแม้ประสบกับภาวะขาดแคลน แต่ประชาชนชาวกัมพูชา ยังคงโกรธแค้นต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวหาว่าเป็นความก้าวร้าวของไทยเกี่ยวกับเส้นเขตแดนที่ร่างขึ้นในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศศ และได้แสดงออกความรู้สึกของพวกเขาด้วยการบอยคอตต์สินค้าและแบรนด์ต่างๆไทย รายงานของเซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์รายงานปิดท้าย
(ที่มา:เซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์)