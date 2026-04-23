ยังไง!?สหรัฐฯปลดฟ้าผ่ารมว.ทบวงทหารเรือ ท่ามกลางศึกสงคราม-ปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน

จอห์น ฟีแลนด์ รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารเรือของสหรัฐฯ ถูกไล่ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอยเตอร์รายงานอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้ในวันพุธ(22 เม.ย.) ในความเคลื่อนไหวยกเครื่องเพนตากอนรอบล่าสุด ท่ามกลางศึกสงครามและมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ขณะที่มันมีขึ้นไม่กี่สัปดาห์ หลังจาก พีธ เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพิ่งตะเพิดเสนาธิการทหารบกไปหมาดๆ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯระบุในถ้อยแถลงว่า "ฟีแลนกำลังออกจากการบริหาร มีผลในทันที" โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ด้าน ฌอน พาร์เนลล์ หัวหน้าทีมโฆษกของเพนตากอน เสริมว่า "ในนามของรัฐมนตรีกระทรวงสงครามและรองรัฐมนตรีกระทรวงสงคราม เราขอขอบคุณรัฐมนตรีฟีแลนด์ สำหรับการรับใช้ทบวงทหารเรือและกองทัพเรือสหรัฐฯ เราอวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในอนาคต"
พาร์เนลล์ ระบุต่อว่า หง เฉา รัฐมนตรีช่วยทบวงทหารเรือ จะเข้าทำหน้าที่รักษารัฐมนตรีทบวงทหารเรือแทน
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 2 เมษายน เฮกเซธ เพิ่งสั่งปลด พลเอก แรนดี จอร์จ พ้นจากตำแหน่งเสนาธิการทหารบก โดยไม่ได้ให้เหตุผลใดๆ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ 2 รายเปิดผยว่าการตัดสินใจดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่าง เฮกเซธ กับ แดเนียล ดริสคอลล์ รัฐมนตรีทบวงทหารบก
การไล่ออกเมื่อเดือนเมษายน ถือเป็นซ้ำเติมความวุ่นวายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในทุกระดับการบริหารงานของกระทรวงกลาโหม ในช่วงไม่นานที่ผ่านมา ในนั้นรวมถึงการไล่ออกประธานเสนาธิการทหารร่วมคนก่อนเมื่อปีที่แล้ว เช่นเดียวกับ ซี.คิว.บราวน์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศและเสนาธิการทหารร่วมคนก่อน รวมไปถึงผู้บัญชาการฝ่ายปฏิบัติการของกองทัพเรือและรองเสนาธิการกองทัพอากาศ
ความเคลื่อนไหวปลดฟ้าผ่ารอบล่าสุด เกิดขึ้นท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงอันเคร่งเครียดระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน และเกิดขึ้นในขณะที่อเมริการะดมสินทรัพย์ทางทหารของกองทัพเรือ หลั่งไหลเข้าไปยังตะวันออกกลางเพิ่มเติม
ปัจจุบันกองทัพสหรัฐฯกำลังพึ่งพิงสินทรัพย์ของกองทัพเรือ สำหรับปฏิบัติการปิดล้อมห้ามเข้าออกท่าเรืออิหร่าน ซึ่งทางประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ หวังว่ามันจะก่อแรงกดดัน บีบให้ เตหะราน ยอมอ่อนข้อในการเจรจายุติสงครามภายใต้เงื่อนไขของเขา
(ที่มา:รอยเตอร์)