ตัวใครตัวมัน!ทรัมป์บอกอิหร่านยึดเรือสินค้าชาติอื่นไม่ละเมิดหยุดยิง เตหะรานกร้าวขวางฮอร์มุซต่อถ้ายังถูกปิดล้อม

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพุธ(22 เม.ย.) มองว่าปฏิบัติการยึดเรือสินค้าโดยอิหร่านไม่ละเมิดหยุดยิง เนื่องจากไม่ใช่เรือสินค้าของอเมริกาหรืออิสราเอล หลังเพิ่งขยายกรอบเวลาข้อตกลงดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว อย่างไรก็ตามอิหร่าน ประกาศกร้าวว่าจะไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ตราบใดๆที่ฝ่ายอเมริกายังคงใช้มาตรการปิดล้อมบรรดาเรือที่เข้าออกท่าเรือของพวกเขา
อิหร่านประณามมาตรการปิดล้อมท่าเรือของสหรัฐฯ เรียกมันว่าเป็นการละเมิดอย่างโจ้งแจ้งต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง 2 ชาติที่เป็นคู่อริกันมาช้านาน ขณะเดียวกันทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามในวันพุธ(22 เม.ย.)เปิดเผยว่ากองทัพเรือของพวกเขาได้ทำการยึดเรือสินค้า 2 ลำ ที่พยายามล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อันเป็นน่านน้ำทางยุทธศาสตร์ เป็นการตอบโต้
อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มองว่าความเคลื่อนไหวของอิหร่านในการยึดเรือสินค้า 2 ลำ ไม่ได้เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง เนื่องจากมันไม่ใช่เรือของอเมริกาหรืออิสราเอล "ไม่ เพราะว่ามันไม่ใช่เรือของสหรัฐฯ และเรือเหล่านี้ไม่ใช่เรือของอิสราเอล เรือทั้ง 2 ลำเป็นเรือของนานาชาติ" แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนทำเนียบขาวบอกกับฟ็อกซ์นิวส์ เมื่อถูกถามว่า ทรัมป์ มองมันว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอเมริกากับอิหร่านหรือไม่
เอสมาอิล บากาอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่าสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ ชื่นชมความพยายามของปากีสถานในการยุติสงครามในตะวันออกกลาง แต่ไม่ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายกรอบเวลาข้อตกลงหยุดยิงฝ่ายเดียวที่แถลงโดยสหรัฐฯ "การกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ท่ามกลางการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้ง"
ก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคาร(21 เม.ย.) ประธานาธิบดีทรัมป์ เผยว่าเขาจะขยายข้อตกลงหยุดยิง ตามหลังมีคำร้องขอมาจากปากีสถาน ชาติคนกลาง เพื่อเปิดทางสำหรับการเจรจาสันติภาพเพิ่มเติม
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส อ้างคำสัมภาษณ์ของทรัมป์และแหล่งข่าวปากีสถานที่ไม่ประสงค์เอ่ยนาม เชื่อว่าแม้มีเหตุโจมตีทางทะเลล่าสุดในอ่าวเปอร์เซีย แต่การเจรจารอบ 2 ระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน อาจเกิดขึ้นภายใน 3 วันข้างหน้า
"มันมีความเป็นไปได้" ทรัมป์เขียนข้อความส่งถึงนิวยอร์กไทม์ส และเมื่อสื่อแห่งนี้สอบถามไปยังแหล่งข่าวในปากีสถาน พวกเขาให้คำตอบว่าการเจรจารอบ 2 อาจเกิดขึ้นภายใน 2 หรือ 3 วัน
นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ยังอ้างอีกว่า อิหร่าน ระงับแผนประหารชีวิตผู้หญิง 8 คน โทษฐานประท้วงต่อต้านรัฐบาล หลังเขาเรียกร้องให้เตหะรานปล่อยตัวพวกเธอ อย่างไรก็ตามทางระบบศาลยุติธรรมของอิหร่าน ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของทรัมป์ เรียกมันว่า "ข่าวปลอม" พร้อมชี้แจงว่าสตรีเหล่านี้ไม่เคยเผชิญโทษประหารชีวิตแต่อย่างใด
ชะตากรรมของการเจรจาสันติภาพที่มีปากีสถานเป็นเจ้าภาพ ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การเจรจากรอบแรกที่ผ่านมา พังครืนลง หลังอิหร่านกล่าวหาสหรัฐฯเรียกร้องเลยเถิดเกินไปในเรื่องเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซและโครงการนิวเคลียร์
(ที่มา:เอเอฟพี)