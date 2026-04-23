น้ำมันขึ้น-ทองคำฟื้นตัว หุ้นสหรัฐฯบวกหลังทรัมป์ขยายเวลาหยุดยิง

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันพุธ(22เม.ย.) และวอลล์สตรีทปิดผสมผสาน หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงยืดอายุข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน กระตุ้นให้นักลงทุนรอดูว่าจะมีการกลับมาเจรจาสันติภาพกันหรือไม่ ปัจจับนี้ดันให้วอลล์สตรีทปรับขึ้นเช่นกัน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 3.29 ดอลลาร์ ปิดที่ 92.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 3.43 ดอลลาร์ ปิดที่ 101.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ท่ามกลางช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งน้ำมันอันสำคัญของอ่าวเปอร์เซีย ยังคงถูกปิดต่อไป นักลงทุนมีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆว่าสหรัฐฯอาจกลับมาโจมตีอิหร่านอีกรอบ
ความกังวลดังกล่าว มีขึ้นแม้ว่าก่อนหน้านี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา พวกนักวิเคราะห์ความคาดหมายกันไว้อย่างสูงว่า ทรัมป์ และพวกเจ้าหน้าที่อิหร่านจะต้องการยุติสงคราม ที่ผลักราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งทะยาน รวมถึงคุกคามการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก
ด้านราคาทองคำฟื้นคืนมาเล็กน้อยในวันพุธ(22เม.ย.) หลังจากหนึ่งวันก่อนหน้านี้ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ จากแรงช้อนซื้อ ในขณะที่นักลงทุนเฝ้ารอความเป็นไปได้ของการกลับมาเจรจากันระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 33.40 ดอลลาร์ หรือ 0.70 % ปิดที่ 4,753.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯดีดตัวขึ้นในวันพุธ(22 เม.ย.) หลังประธานาธิบดีทรัมป์ ขยายกรอบเวลาข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน แม้ยังคงมีความไม่แน่นอนว่า มันจะก่อผลลัพธ์การเจรจาสันติภาพที่มั่นคงใดๆหรือไม่
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 340.65 จุด (0.69 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,490.03 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 73.89 จุด (1.05 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,137.90 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 397.60 จุด (1.64 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 24,657.57 จุด
ทรัมป์ บอกว่าขยายกรอบเวลาหยุดยิงออกไปไม่มีกำหนดตามหลังมีคำร้องขอมาจากปากีสถาน ชาติผู้เป็นคนกลาง อย่างไรก็ตามกองทัพเรืออเมริกาจะยังคงมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไป ความเคลื่อนไหวที่กระตุ้นให้เตหะรานยึดเรือ 2 ลำในช่องแคบฮอร์มุซ เป็นการตอบโต้
การเปิดน่านน้ำแห่งนี้ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วนราว 20% ของอุปทานโลก เป็นหนึ่งในหลายประเด็นทางตันในการเจรจา โดย โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจา บอกว่าข้อตกลงหยุดยิงจะมีความสมเหตุสมผล ก็ต่อเมื่อมีการยกเลิกการปิดล้อมแล้ว
(ที่มา:รอยเตอร์)