แลกหมัด! อิหร่านยึดเรือสินค้า 2 ลำ และโจมตีลำที่ 3 ที่พยายามข้ามช่องแคบฮอร์มุซ หลัง “อเมริกา” ยึดเรือบรรทุกน้ำมันเชื่อมโยงเตหะรานในมหาสมุทรอินเดีย

เอเจนซีส์ – กองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC ยืนยันประสบความสำเร็จสามารถยึดเรือสินค้า 2 ลำคือ Epaminondas และ MSC Francesca ในช่องแคบฮอร์มุซ มีรายงานโจมตีเรือลำที่ 3 ขณะที่ก่อนหน้าวันอังคาร(21 เม.ย)กองกำลังสหรัฐฯเดินหน้ายึดเรือบรรทุกน้ำมันเชื่อมโยงเตหะรานได้ที่มหาสมุทรอินเดีย
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(22 เม.ย)ว่า สื่ออิหร่านรวมสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านได้เผยแพร่แถลงการณ์โดยกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC ทางนาวี
ซึ่งหน่วยงานทางนาวีของ IRGC แถลงว่า เรือสินค้า 2 ลำได้แก่ MSC Francesca และ Epaminondas ถูกเคลื่อนย้ายไปยังน่านน้ำอิหร่านเพื่อการตรวจสอบสินค้า เอกสาร และบันทึก
แถลงการณ์ยังประกาศต่อว่า เรือเหล่านี้ปฎิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาตและละเมิดซ้ำซาก พร้อมกล่าวหาว่าเรือสินค้าทั้งหมดนี้พยายามแอบที่จะเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซอย่างปิดลับและแก้ไขระบบนำทาง
บีบีซีรายงานว่า กองกำลัง IRGC มาพร้อมกับเรือปืนได้เข้าสกัดเรือสินค้าที่พยายามข้ามช่องแคบฮอร์มุซ
อย่างไรก็ตามไม่มีการเสียชีวิตหรือความเสียหายร้ายแรงเกิดขึ้นแต่เป็นความเคลื่อนไหวที่เพิ่มแรงกดดันให้กับข้อตกลงหยุดยิงที่ขยายออกไปและเป็นการตอกย้ำความเสี่ยงข้องสถานการณ์ทางตันปัจจุบันที่เปิดโอกาสให้ความขัดแย้งกลับมาปะทุใหม่
หน่วยนาวีของ IRGC เตือนว่าทางหน่วยได้เฝ้าจับตาความเคลื่อนไหวตลอดช่องแคบฮอร์มุซและประกาศจะใช้มาตรการแข็งกร้าวกับผู้ฝ่าฝืน
แต่ทว่าสื่ออังกฤษชี้ว่า แถลงการณ์ดังกล่าวไม่ได้เอ่ยไปถึงเรือลำที่ 3 คือ Euphoria ที่รายงานก่อนหน้าว่าตกเป็นเป้าโจมตีในวันพุธ(22)
ทั้งนี้พบว่าเรือลำดังกล่าวติดธงชาติปานามาและอยู่ห่างจากชายฝั่งทางตะวันตกของอิหร่านไปราว 8 ไมล์ทะเล มีรายงานว่าเรือเป็นของบริษัทยูเออี พร้อมกับรายงานว่าลูกเรือปลอดภัยและไม่มีรายงานความเสียหาย อ้างอิงจาก Vanguard และ the UKMTO ของอังกฤษ
ขณะเดียวกันกองกำลังสหรัฐฯได้เข้าสกัดเรือบรรทุกน้ำมันที่โดนคว่ำบาตรเนื่องมาจากแอบลักลอบขนน้ำมันดิบอิหร่านเถื่อนที่มหาสมุทรอินเดีย เพนตากอนกล่าวผ่านแถลงการณ์ตามการรายงานของอัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์
ทั้งนี้พบว่า M/T Tifani ถูกกำลังทหารอเมริกันบุกขึ้นเรือในชั่วข้ามคืน กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯกล่าวผ่านแถลงการณ์วันอังคาร(21)
โดยเมื่อข้ามคืนที่ผ่านมา กองกำลังสหรัฐฯได้ทำการตรวจสอบด้วยการขึ้นไปบนเรือลำดังกล่าวคือ M/T Tifani ที่โดนคว่ำบาตร โดยไม่มีปัญหาภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการ INDOPACOM รายงานจากแถลงการณ์เพนตากอนบนโซเชียลมีเดีย
แถลงการณ์ชี้ว่า สหรัฐฯมีความมุ่งมั่นที่จะขัดขวางเครือข่ายเถื่อนและเรือที่ถูกคว่ำบาตรที่ให้การสนับสนุนทางวัตถุต่ออิหร่านไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามที่พวกนั้นปฎิบัติการ
ทั้งนี้แหล่งข่าวเพนตากอนเปิดเผยกับเอพีว่า เรือ M/T Tifani นี้ถูกยึดได้ที่อ่าวเบงกอลระหว่างอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกำลังอยู่ระหว่างการขนน้ำมันอิหร่าน