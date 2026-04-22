อิหร่านยิงเรือบรรทุกสินค้า นอกชายฝั่งโอมาน

หน่วยงานความมั่นคงทางทะเลของอังกฤษระบุว่า ในวันพุธ (22 เม.ย.) เรือติดอาวุธของอิหร่านลำหนึ่งได้ยิงใส่เรือบรรทุกสินค้า นอกชายฝั่งโอมาน ทำให้เรือสินค้าได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
ศูนย์ปฏิบัติงานด้านการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรกล่าวว่า "กัปตันเรือบรรทุกสินค้ารายงานว่า เรือของพวกเขาถูกเรือติดอาวุธของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ลำหนึ่งแล่นเข้าใกล้ จากนั้นเรืออิหร่านได้ยิงเข้าใส่ ทำให้สะพานเดินเรือได้รับความเสียหายอย่างหนัก ไม่มีรายงานไฟไหม้หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม"
หน่วยงานดังกล่าวเสริมว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นห่างจากชายฝั่งโอมานไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 15 ไมล์ทะเล และลูกเรือทุกคนปลอดภัย
ตามรายงานของบริษัทความมั่นคงทางทะเลของอังกฤษ Vanguard Tech เรือลำดังกล่าวติดธงชาติไลบีเรีย และได้รับแจ้งว่า ได้รับอนุญาตให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
แต่สำนักข่าว Tasnim ของอิหร่าน รายงานว่า เรือลำดังกล่าว "เพิกเฉยต่อคำเตือนจากกองกำลังของอิหร่าน" จึงถูกยิง
การขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยอิหร่าน นับตั้งแต่เริ่มสงครามกับอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา ขณะที่ฝ่ายกองทัพสหรัฐฯ ก็วางกำลังปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านเช่นกัน
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้ประกาศในวันพุธว่า การหยุดยิงระหว่างสองประเทศจะได้รับการขยายออกไป หลังจากที่มีผลบังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 เมษายน
ที่มา เอเอฟพี