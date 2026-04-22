"หวัง อี้" เดินสายเยือนอาเซียนในสัปดาห์นี้

ปักกิ่งแถลงเมื่อวันอังคาร (21 เม.ย.) ว่า หวัง อี้ นักการทูตระดับสูงของจีน จะเดินทางเยือน 3 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสัปดาห์นี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ามกลาง "ความเสี่ยง"
กัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของปักกิ่ง กล่าวในการแถลงข่าวว่า หวังจะเยือนกัมพูชา ไทย และเมียนมาร์ ตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์ โดยเรียกทั้งสามประเทศว่าเป็น "เพื่อนบ้านที่เป็นมิตร" ของจีน
จีนพยายามอย่างยิ่งที่จะแสดงตนต่อพันธมิตรว่าเป็นทางเลือกที่มั่นคงกว่ามาตรการลงโทษด้วยภาษีและนโยบายที่เปลี่ยนแปลงง่ายของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ
ปักกิ่งได้ต้อนรับผู้นำต่างประเทศจำนวนมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อาทิ เซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เปโดร ซานเชซ นายกรัฐมนตรีสเปน ชีค คาเลด บิน โมฮัมเหม็ด บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน มกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบี และโต ลัม ผู้นำเวียดนาม
จีนหวังว่าการเยือนสามประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์กับภูมิภาคอาเซียนที่กำลังเผชิญกับ "ความเสี่ยงและความท้าทาย" ในช่วงเวลาแห่ง "การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในรอบศตวรรษ"
กัวกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีน ตง จุน จะเข้าร่วมการพบปะกับคู่เจรจาจากกัมพูชาด้วย
ด้านกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาระบุว่า การประชุมจะมีขึ้นในวันพุธที่กรุงพนมเปญ
กระทรวงฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีทั้งสองของจีนจะเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนด และบิดาของเขา อดีตผู้นำฮุน เซน ด้วย
จีนเป็นคู่ค้าและแหล่งลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เคยเยือนกัมพูชาเมื่อครั้งเดินทางเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปีที่แล้ว
โฆษกกัวกล่าวว่า ทั้งสามประเทศอยู่ใน "ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ" ของการพัฒนา โดยสังเกตว่าไทยและเมียนมาร์เพิ่งมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
มิน อ่อง ไหล หัวหน้าคณะรัฐบาลทหารของเมียนมาร์ ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนนี้ ขณะที่รัฐสภาใหม่ของไทยได้เลือก อนุทิน ชาญวีรกุล เป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม
อนุทินกล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารว่า การหารือระหว่างสองฝ่ายจะมี "วาระเปิดกว้าง"
"เราอาจจะขอให้จีนซื้อสินค้าเกษตร ข้าว และผลไม้มากขึ้น และลงทุนมากขึ้น" เขากล่าว
ที่มา เอเอฟพี