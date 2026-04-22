“ทรัมป์” เปิดหน้าชก “สี จิ้นผิง” อ้างสุดผงะเรือสินค้าอิหร่านมี “ของขวัญจากจีน” บนลำ พบจอดครั้งสุดท้ายที่ “มาเลเซีย” ก่อนโดนสกัดในอ่าวโอมาน

เอเจนซีส์ – ผู้นำสหรัฐฯจวกประธานาธิบดี จีน สี จิ้นผิง ผ่านหน้าจอทีวีวันอังคาร(21 เม.ย) อ้างตกใจบนเรือ MV Touska ที่โดนทหารอเมริกันสกัดไว้ได้มีของขวัญสุดพิเศษจากจีนบนลำ เรือลำดังกล่าวแวะจอดครั้งสุดท้ายที่ท่าเรือของมาเลเซียก่อนถูกสกัดที่อ่าวโอมาน ทรัมป์เผยเตหะรานพยายามย้ายระบบยิงมิสไซล์ไปทั่วแม้กระทั่งช่วงหยุดยิง
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวานนี้(21 เม.ย)ว่า ในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC ในเช้าวันอังคาร(21)เกี่ยวกับสถานการณ์สงครามอิหร่านนั้น
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความเห็นว่าดูเหมือนเตหะรานพยายามเคลื่อนย้ายระบบมิสไซล์ไปทั่วไม่มีหยุดแม้กระทั่งช่วงการหยุดยิง
“พวกเขาคงกำลังเติมคลังนิดน่อย ซึ่งพวกเราสามารถยึดเรือไว้ได้วานนี้และมีบางอย่างอยู่บนเรือที่ดูเหมือนเป็นของขวัญที่ไม่ดีเลยมาจากจีน”
และเสริมว่า “บางทีผมไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกประหลาดใจเพราะผมมีความสัมพันธ์ที่ดีมากและผมคิดว่าผมเข้าใจประธานาธิบดีจีนสี (สี จิ้นผิง)แต่มันไม่เป็นไร มันเป็นหนทางของสงคราม”
เดลีเมลรายงานว่า ทรัมป์ไม่ได้เปิดเผยว่า ของขวัญสุดพิเศษที่สหรัฐฯพบบนเรือ MV Touska(Tauska) ของอิหร่านที่โดนทหารอเมริกันสกัดไว้ได้ในอ่าวโอมานนั้นเป็นอะไร
การกล่าวหาล่าสุดเกิดขึ้นหลังผู้นำสหรัฐฯในสัปดาห์ที่แล้วเตือนว่า จีนจะพบกับปัญหาใหญ่หากว่าส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศให้อิหร่าน
ทั้งทรัมป์และสีมีกำหนดจะพบกันที่กรุงปักกิ่งในช่วงกลางพฤษภาคมที่จะถึงหลังจากเลื่อนกำหนดจากเดิมในเมษายน
ฟ็อกซ์นิวส์ของสหรัฐฯรายงานเมื่อวันจันทร์(20)ว่า เรือ MV Touska นี้ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ ซึ่งการยึดเรือส่งผลทำให้เส้นทางการขนส่งจากท่าต่างๆของจีนไปยังอิหร่านอยู่ภายใต้การตรวจสอบ
โดยแหล่งข่าวควบคุมทางน้ำได้เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า สิ่งที่อยู่บนเรือนั้นเป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้ทั้งในด้านการทหารและการพลเรือนหลังจากออกเดินทางมาจากเอเชีย
เรือ MV Touska แวะจอดหลายครั้งที่ท่าเรือปิโตรเคมีจีนซูไห่ (Zhuhai) ทางใต้ของจีนที่ขึ้นชื่อในด้านเคมีภัณฑ์ก่อนที่จะเดินทางผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวิ่งตรงออกมาที่อิหร่าน ซึ่งเป็นเส้นทางที่นักวิเคราะห์ช่วยให้อิหร่านยังคงสามารถค้าขายได้ถึงแม้จะถูกอเมริกากดดัน
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 8 มี.ค ก่อนหน้าตามการรายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ เรืออิหร่าน 2 ลำวิ่งออกมาจากท่าเรือคลังสินค้าเคมีจีนที่เชื่อว่ามีการขนเชื้อเพลิงมิสไซล์เพื่อกลับเข้าอิหร่าน อ้างอิงจากการวิเคราะห์ข้อมูลติดตามเส้นทางเรือ ภาพดาวเทียมและบันทึกของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
สำหรับเรือ MV Touska ที่โดนสหรัฐฯสกัดไว้ได้วันอาทิตย์(19)นั้นพบว่าเรือลำดังกล่าวจอดครั้งสุดท้ายที่ท่าเรือ Klang ของมาเลเซียเมื่อวันที่ 12 เม.ยก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่ท่าเรือ บันดาร์ อับบาส (Bandar Abbas) ที่โดนสหรัฐฯสกัดไว้ได้ในอ่าวโอมานด้านนอกของช่องแคบฮอร์มุซระหว่างกำลังวิ่งเข้าสู่น่านน้ำอิหร่านวันอาทิตย์(19) แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อเมริกันเปิดเผยกับฟ็อกซ์นิวส์
เส้นทางที่ผ่านมาเลเซียนี้เป็นที่น่าสังเกต เป็นเพราะน่านน้ำใกล้ช่องแคบสิงคโปร์นั้นอื้อฉาวสำหรับการเคลื่อนย้ายแบบเรือต่อเรือเนื่องมาจากการหละหลวมในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นยุทธวิธีที่ตรวจจับได้ยากในการติดตามสินค้า
บรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่า ความพยายามที่จะวิ่งฝ่าการปิดกั้นของกองกำลังสหรัฐฯแสดงให้เห็นว่า สินค้าด้านในต้องสำคัญ ฟ็อกซิ์วส์รายงาน
ทั้งนี้อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำสหประชาชาติ นิกกี เฮลีย์ ได้ออกมาอ้างผ่านแพลตฟอร์ม X ตามการรายงานของ NDTV วานนี้(21)ชี้ว่า สินค้าบนเรืออิหร่านที่โดยสกัดนี้เป็นสารเคมีสำหรับจรวดมิสไซล์อิหร่านที่มาจากจีน