สหราชอาณาจักรเห็นชอบห้ามขายบุหรี่ให้กับผู้ที่เกิดหลังปี 2008

ทั้งสองสภาของรัฐสภาอังกฤษได้อนุมัติร่างกฎหมายที่จะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ซื้อบุหรี่ตลอดชีวิต
ร่างกฎหมายว่าด้วยยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า มีเป้าหมายที่จะหยุดยั้งผู้ที่เกิดนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2009 (ปัจจุบันอายุ 17 ปี) เป็นต้นไป จากการสูบบุหรี่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เวส สตรีทติง กล่าวว่านี่เป็น "ช่วงเวลาประวัติศาสตร์สำหรับสุขภาพของชาติ" ที่จะนำไปสู่ "คนปลอดบุหรี่รุ่นแรก ที่ได้รับการปกป้องจากสารเสพติดและอันตรายตลอดชีวิต"
เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตและมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย รัฐบาลจะขยายอำนาจในการห้ามสูบบุหรี่จากแค่ในที่ร่ม ครอบคลุมไปยังพื้นที่กลางแจ้ง เช่น สนามเด็กเล่น และพื้นที่นอกโรงเรียนและโรงพยาบาล
นอกจากนี้ยังจะให้อำนาจใหม่แก่รัฐบาลในการจำกัดรสชาติและบรรจุภัณฑ์ของบุหรี่ไฟฟ้า และห้ามการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่ซึ่งห้ามสูบบุหรี่อยู่แล้ว
ร่างกฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเพิ่มมาตรการป้องกันสุขภาพและบรรเทาแรงกดดันในระยะยาวต่อระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) ของสหราชอาณาจักร ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
เฮเซล ชีสแมน ผู้อำนวยการองค์กรการกุศลด้านสาธารณสุข "Action on Smoking and Health" (ASH) กล่าวกับสถานีวิทยุ LBC ว่าร่างกฎหมายนี้เป็น "จุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับสาธารณสุข"
รัฐบาลพรรคแรงงานได้ออกกฎหมายห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ซึ่งมีราคาถูกและบรรจุภัณฑ์สีสันสดใสทำให้เป็นที่นิยมในหมู่คนหนุ่มสาว
การสูบบุหรี่ในอังกฤษเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตประมาณ 75,000 รายต่อปี และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตประมาณหนึ่งในสี่ของทั้งหมด ตามข้อมูลของ NHS
ก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2022 นิวซีแลนด์กลายเป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมายต่อต้านการสูบบุหรี่ โดยห้ามจำหน่ายบุหรี่ให้กับผู้ที่เกิดหลังปี 2008 แต่รัฐบาลผสมอนุรักษ์นิยมที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งได้ยกเลิกกฎหมายดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายน 2023 ไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากที่ประกาศใช้
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว มัลดีฟส์ได้ออกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้กับผู้ที่เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 2007
