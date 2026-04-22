ไม่หลงกล!อิหร่านไม่ขานรับทรัมป์'ขยายเวลาหยุดยิง' เชื่อเป็นแผนซื้อเวลาลอบโจมตีสายฟ้าแลบ

ที่ปรึกษาประธานรัฐสภาอิหร่านในวันอังคาร(21 เม.ย.) ให้คำจำกัดความการขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ "เป็นแผนซื้อเวลา" เชื่อล่อให้ตายใจแล้วโจมตีแบบสายฟ้าแลบ ขณะที่กองทัพเตหะรานประกาศกร้าวพร้อมสำหรับ "สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่" ถ้าสงครามกลับมาปะทุขึ้นอีกรอบ
"การขยายเวลาหยุดยิงของทรัมป์ ไม่มีความหมายอะไร ฝ่ายแพ้ไม่สามารถกำหนดเงื่อนไข การเดินหน้าปิดล้อมไม่ต่างอะไรจากการทิ้งระเบิด และจะต้องเจอกับการตอบโต้ทางทหาร" มาห์ดี โมฮัมมาดี ที่ปรึกษาของโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่านเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
"ยิ่งไปกว่านั้น การขยายเวลาหยุดยิงของทรัมป์ แน่นอนว่าเป็นแผนซื้อเวลา สำหรับการโจมตีสายฟ้าแลบ ถึงเวลาแล้วที่อิหร่านจะต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อน" เขากล่าว พร้อมระบุ กาลิบาฟ เน้นย้ำว่าการตัดสินใจใดๆในเรื่องเกี่ยวกับการหยุดยิง ขึ้นอยู่กับอิหร่านแต่เพียงฝ่ายเดียว
ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสามแห่งอิหร่าน ระบุเช่นกันว่า อิหร่านไม่รับรองการหยุดยิงใดๆที่แถลงโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เตือนว่าอาจไม่ทำตามและจะดำเนินการใดๆที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเท่านั้น
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ทรัมป์ โพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียล ขยายเวลาหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอย่างไม่มีกำหนด ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหมดอายุ ทรัมป์บอกว่าเขาตกลงตามคำร้องขอจากปากีสถาน ซึ่งเป็นคนกลางการเจรจาสันติภาพ "ในการระงับการโจมตีของเราต่อประเทศอิหร่าน จนกว่าพวกผู้นำและบรรดาตัวแทนของพวกเขาจะหาข้อเสนอที่เป็นเอกภาพได้"
ทรัมป์ บอกว่าเขาขยายข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน "จนกว่าอิหร่านจะยื่นข้อเสนอเข้ามา และการพูดคุยหารือจะปิดฉากลง ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง" แต่ขณะเดียวกันสหรัฐฯจะคงมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านต่อไป
สื่อมวลชนแห่งรัฐอิหร่านรายงานว่าเตหะรานไม่ได้เป็นฝ่ายร้องขอขยายกรอบเวลาข้อตกลงหยุดยิง
สหรัฐฯทำสงครามกับอิหร่านมาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ครั้งที่พวกเขาร่วมมือกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีที่ตั้งหลายแห่งของอิหร่าน ทางเตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีที่ตั้งต่างๆทั่วตะวันออกกลางและปิดช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางเดินเรือขนส่งพลังงานอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานน้ำมันโลก
ท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงในระยะสั้น ทั้ง 2 ประเทศยังคงล้มเหลวในการบรรลุทางออกในระยะยาวของความขัดแย้ง สหรัฐฯกำหนดมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ ในความพยายามบีบรัดการค้าอิหร่าน กดดันให้ยุติการปิดฮอร์มุซ และให้ยอมอ่อนข้อในการเจรจา
ก่อนหน้าที่ ทรัมป์ แถลงเกี่ยวกับการขยายกรอบเวลาของการหยุดยิง ทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ขู่ว่าจะทำให้การผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางพังครืนลง ถ้าสงครามคืนชีพกลับมาอีกรอบ และหากอิหร่านถูกโจมตีมาจากดินแดนของบรรดาชาติเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซีย
"บรรดาชาติเพื่อนบ้านทางใต้ควรรู้ไว้ว่าถ้าภูมิศาสตร์และที่ตั้งต่างๆของพวกเขาถูกพวกศัตรูใช้โจมตีประเทศอิหร่าน พวกเขาอาจต้องโบกมืออำลาการผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางไปได้เลย" มาจิด มูซาวี ผู้บัญชาการกองกำลังการบินและอากาศของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม กล่าวผ่านสำนักข่าวฟาร์สนิวส์
ด้านสำนักข่าวทาสนิม รายงานว่า อิหร่าน พร้อมสำหรับ "สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหม่" ในกรณีที่สงครามหวนคืนมา สื่อมวลชนอิหร่านแห่งนี้ระบุว่าเตหะรานเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับความเป็นไปได้ที่สงครามจะคืนชีพขึ้นมาอีกรอบ
(ที่มา:อัลมายาดีน/รอยเตอร์)